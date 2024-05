Gladbach – Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Gladbach - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Beide Konkurrenten taten sich zuletzt auf nationaler Ebene schwer. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren aus Nordrhein-Westfalen leichte Vorteile ein.

Seit nunmehr vier Bundesliga-Spieltagen wartet Gladbach auf ein Erfolgserlebnis. Die letzten beiden Liga-Duelle führten jeweils zu einem Remis gegen Union Berlin und Werder Bremen. Frankfurt hatte kürzlich mit Bayern und Leverkusen keine leichten Gegner vor der Brust. Beide Ansetzungen gingen mit 1:2 bzw. 1:5 verloren.

Im Borussia-Park schätzen wir die Gastgeber aus Mönchengladbach stärker ein und tendieren im Wett Tipp heute zu „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“. Bei ODDSET wird dieser Spielausgang mit einer Quote von 1,77 versüßt.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Frankfurt auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Gladbach verlor nur 3 der letzten 13 Heimspiele (5S, 5U).

Frankfurt setzte sich nur in einem der vergangenen 7 Fernduelle im deutschen Oberhaus durch (2U, 4N).

Beide Konkurrenten legten mit 55 (Gladbach) bzw. 48 Toren (Frankfurt) einen gewissen Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag.

Gladbach vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Buchmacher legen sich in dieser Begegnung auf keinen Favoriten fest und setzen entsprechend die Gladbach Frankfurt Quoten am Drei-Weg-Markt an. Siegwetten bewegen sich zwischen 2,40 und 2,65.

In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen sind im Borussia-Park jeweils mindestens vier Tore gefallen. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Match. Sollte es einmal mehr vier Tore geben, stellen viele Sportwettenanbieter eine Quote jenseits der 2,00 bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs. Frankfurt Prognose: Fixiert Gladbach den Klassenerhalt?

Vier Punkte Vorsprung zeigen die Fohlen auf den Relegationsplatz auf. Bei noch zwei ausstehenden Duellen ist der Klassenerhalt somit keineswegs fix. Sollte jedoch ein Sieg gegen Frankfurt zustande kommen, würde die Elf von Trainer Gerardo Seoane auch im kommenden Jahr erstklassig kicken.

Mit nur einem Sieg an den vergangenen neun BL-Spieltagen zeichnet sich bei den Mannen aus Nordrhein-Westfalen eine klare Krise ab. Lediglich das 3:1 in Wolfsburg brachte drei Punkte mit sich. Darüber hinaus mussten fünf Remis und drei Pleiten hingenommen werden.

Dennoch ging nur ein Drittel der letzten sechs Duelle im Borussia-Park verloren. Neben den beiden Pleiten gegen Freiburg (0:3) und Dortmund (1:2) stehen ein Erfolgserlebnis und drei Remis zu Buche. Mehr als 80 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu mindestens zwei Toren im deutschen Oberhaus.

Allgemein ist Gladbachs Offensive zu Hause mit 26 Treffern nicht zu unterschätzen. Die Abwehr hielt hingegen auf heimischem Boden nur dreimal eine Weiße Weste und hat mit 25 Gegentoren im eigenen Stadion noch deutlich Luft nach oben.

Gladbach - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:2 Werder Bremen (A), 0:0 Union Berlin (H), 3:4 TSG Hoffenheim (A), 1:2 Borussia Dortmund (H), 3:1 VfL Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:5 Leverkusen (H), 1:2 Bayern München (A), 3:1 FC Augsburg (H), 0:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Werder Bremen (H).

Letzte Spiele Gladbach vs. Frankfurt: 1:2 (A), 1:1 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 2:3 (H).

Frankfurt will im kommenden Jahr international spielen und hat beste Karten, das Ticket für die Europa League zu lösen. Ein Vier-Punkte-Polster auf den Tabellen-Siebten aus Freiburg stellt eine sehr komfortable Ausgangssituation zwei Spieltage vor dem Saisonende dar, wenngleich zum Abschluss mit RB Leipzig eine deutlich härtere Aufgabe wartet. Sollte Dortmund auf Rang 5 bleiben und obendrein die Champions League gewinnen, würde Frankfurt, sofern Platz 6 gehalten wird, im kommenden Fußballjahr sogar in der Königsklasse antreten. Die Eintracht legte kürzlich vor allem auswärts große Probleme an den Tag und kassierte in Dortmund (1:3), Stuttgart (0:3) und bei den Bayern (1:2) drei Niederlagen. Allgemein setzten sich die Hessen nur in vier der insgesamt 16 Auswärtsspiele in der Bundesliga durch (5U, 7N).

In erster Linie stand die Abwehr in den Stadien des Gegners auf sehr wackeligen Beinen und ließ satte 28 Gegentore zu. Der Offensive gelingt es auswärts nicht, die defensive Anfälligkeit mit lediglich 21 Toren komplett zu kompensieren. Nur eines der insgesamt 16 Fernduelle in der obersten deutschen Spielklasse führte zu weniger als 1,5 Toren. Merkur Bets gewährt für Neukunden, die ihren Bundesliga-Tipp beim Bookie spielen, einen 100-Prozent-Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Genauere Informationen zum Neukundenbonus, den Quoten sowie dem Wettangebot und vielem mehr sind in unserem ausführlichen Merkur Bets Test ersichtlich.

Unser Gladbach – Frankfurt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Beide Konkurrenten zeigten sich kürzlich nicht auf der Höhe und hatten ihre Probleme. Dennoch präsentierten sich die Fohlen vor allem auf heimischem Boden etwas besser als die Adlerträger in der Ferne. Aufgrund der zuletzt schwachen Auswärtsleistungen gehen wir nicht davon aus, dass sich Frankfurt im Borussia-Park durchsetzen kann. Gladbach zeigte beim 2:2 in Bremen am vergangenen Spieltag Moral und Willen. Eben jene Attribute dürften auch im eigenen Stadion gegen die Eintracht für den Unterschied sorgen.