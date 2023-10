Gladbach - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Gladbach - Heidenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Um nicht weiter nach unten durchgereicht zu werden, müssen die Borussen daheim gegen den Aufsteiger punkten. Wir gehen in unserem Wett Tipp heute davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt.

Sowohl die Fohlen-Elf als auch der Aufsteiger aus Heidenheim wussten am vergangenen Spieltag nicht zu überzeugen. Gladbach unterlag beim Effzeh mit 1:3 und die Heidenheimer wurden trotz Zwei-Tore-Führung auf heimischem Boden von Augsburg mit 2:5 abgefertigt.

Im direkten Duell sehen wir die Gastgeber vom Niederrhein nun in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg mit mehr als 2,5 Toren. Bwin gewährt dafür eine Quote von 2,25 .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Heidenheim auf „Sieg Gladbach & mehr als 2,5 Tore“:

Gladbach vs Heidenheim Quoten Analyse:

Gladbach vs. Heidenheim Prognose: Kassiert Heidenheim die dritte Niederlage am Stück?

Im Sommer wurde mit Gerardo Seoane in Gladbach ein neuer Trainer vorgestellt, der dem Klub zu altem Glanz verhelfen sollte. Bisher ist aber eher Ernüchterung eingekehrt.

Nach acht Bundesliga-Spieltagen haben die Fohlen nur einen mageren Sieg auf dem Konto. Dieser wurde in der Ferne beim VfL Bochum (3:1) erzielt (3U, 4N). Mit sechs erbeuteten Punkten hat sich die Borussia gegenüber dem Vorjahr um drei Ränge auf Platz 13 verschlechtert.

In der Sommerpause haben mit Jordan Beyer (IV) und Ramy Bensebaini (LV) zwei Verteidiger den Klub verlassen. Ein Umstand, der sich augenscheinlich negativ auf den Defensivverbund auswirkt. Im Vorjahr standen nach acht Spieltagen zehn Gegentore zu Buche. In der laufenden Saison mussten bereits 19 Gegentore hingenommen werden. Immerhin fielen nur acht im Borussia-Park.

Heidenheim schrieb unter Coach Frank Schmidt Geschichte und schaffte in 17 Jahren unter der Trainerlegende den Aufstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die 1. Bundesliga.

Gladbach - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Immerhin hat der Aufsteiger einen Punkt mehr auf dem Konto als die Fohlen aus Gladbach. Dennoch dürfte es in der Ferne sehr schwer werden. Die vergangenen vier Auswärtsduelle brachten in der Bundesliga lediglich einen mageren Zähler mit sich. Dieser resultierte beim 2:2 im Signal Iduna Park gegen Dortmund.

In keiner der vier Partien in der Fremde konnte die Elf von Trainer Schmidt hinten die Null halten. Allgemein steht die Defensive in den gegnerischen Stadien mit zehn Gegentoren auf wackeligen Beinen.