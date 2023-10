Gladbach - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser Gladbach - Heidenheim Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 31.10.2023 lautet: Schon am vergangenen Samstag kam es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Heidenheim. Die Fohlen konnten das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden, wir erwarten eine ähnlich knappe Partie am kommenden Dienstag.

Zwei der Flop-Sechs Defensiven der Bundesliga treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage aufeinander. Wir glauben, dass beide Teams Torchancen kreieren können und entscheiden uns für eine “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Heidenheim auf “Beide treffen & Über 2,5 Tore”:

Gladbach konnte in keinem der ersten neun Bundesligaspiele in dieser Saison eine Weiße Weste bewahren.

Heidenheim konnte erst ein Mal in der laufenden Spielzeit ohne Gegentreffer bleiben.

Gladbach feierte den einzigen Heimsieg dieser Saison gegen den kommenden Gegner aus Heidenheim.

Gladbach vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Borussia aus Mönchengladbach geht aus Sicht der Bookies mit einer Siegquote von 1,65 als klarer Favorit in das kommende Duell. Ein Auswärtssieg der Heidenheimer ist den Buchmachern eine stolze Gewinnquote von 4,50 wert.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird mit einer Quote von 8,75 ein weiterer 2:1 Sieg der Gladbacher gesehen. Wer eine solche Risikowette für das Spiel zwischen Gladbach und Heidenheim abschließen möchte, sollte die Nutzung eines Sportwetten Bonus in Betracht ziehen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Heidenheim Prognose: Wer kann ins Pokal-Achtelfinale einziehen?

Gladbach steht mit neun Punkten aus den ersten neun Partien auf dem elften Platz der Bundesligatabelle. Erst zwei Siege stehen vier Niederlagen und drei Remis gegenüber. Dabei sammelten die Fohlen schon 20 Gegentore und stehen damit auf dem 13. Platz im Ligavergleich.

Mit 16 eigenen Treffern landete der Ball bisher im Schnitt 1,8 Mal pro Partie im gegnerischen Kasten. Die besten Torschützen der Borussia in der laufenden Saison sind Alassane Plea, Tomas Cvancara und Florian Neuhaus mit jeweils drei Toren.

Der Aufsteiger aus Heidenheim sammelte in den ersten neun Partien der Saison sieben Punkte und steht mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf dem 13. Platz der Tabelle. Sechs Mal mussten sich die Mannen von Trainer Frank Schmidt schon geschlagen geben, zwei Siege und ein Remis konnten bisher gesammelt werden. Auswärts konnte Heidenheim jedoch erst einen Punkt einfahren.

Mit im Schnitt 2,4 Gegentreffern pro Partie stellen die Heidenheimer eine noch schlechtere Defensive als der kommende Gegner aus Gladbach und stehen auf dem 15. Platz im Ligavergleich. Dabei stand die Abwehr des Aufsteigers vor allem in den ersten und letzten 15 Minuten der Spiele nicht sicher, jeweils fünf Gegentore musste man in der Anfangs- und Schlussphase schon hinnehmen.

Gladbach - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:1 Heidenheim (H), 1:3 Köln (A), 2:2 Mainz (H), 3:1 Bochum (A), 0:1 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:2 Gladbach (A), 2:5 Augsburg (H), 0:2 Frankfurt (A), 1:0 Berlin (H), 1:4 Leverkusen (A).

Letzte 2 Spiele Gladbach vs. Heidenheim: 2:1 (H), 0:0 (4:3 n.E.) (Pokal, A).

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams ist nur bedingt aussagekräftig. Erst zwei Mal standen sich die beiden Teams im Profifußball gegenüber. Beide Spiele gewannen am Ende die Fohlen. Vor dem letzten Bundesligaspiel am vergangenen Samstag trafen sich die beiden Kontrahenten vor zehn Jahren in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das Spiel gewann Gladbach nach einem torlosen Remis in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen.

Unser Gladbach - Heidenheim Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In Spielen von Gladbach fallen im Schnitt in dieser Saison 4,0 Tore. In den Partien mit Heidenheimer Beteiligung fallen durchschnittlich 3,9 Tore. Der Pokal schreibt zwar bekanntlich eigene Gesetze, jedoch erwarten wir auch im kommenden Duell ein ähnlich torreiches Ergebnis.