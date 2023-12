Gladbach - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 02.12.2023

Unser Gladbach - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: Im Borussia Park erwartet uns am Samstag ein Duell auf Augenhöhe. Im Wett Tipp heute sehen wir die Fohlen gegen die TSG am Ende allerdings leicht vorne.

Die Borussia aus Mönchengladbach war nach dem großen Umbruch im Sommer unter Coach Gerardo Seoane wenig überraschend nur schwer in die Saison 2023/24 gekommen. Doch inzwischen zeigt die Tendenz nach oben. Das 2:4 am vergangenen Wochenende in Dortmund war allerdings ein Rückschlag. Am Samstag daheim gegen Hoffenheim sind die Fohlen auf Wiedergutmachung aus. Die TSG ist aber in der Fremde besonders stark.

Wir spielen am Ende trotzdem mit einer Quote von 1,63 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Gladbach ist seit 3 Heimpartien ohne Niederlage

Hoffenheim ist seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg

Die TSG konnte nur eines der letzten 11 Gastspiele bei der Borussia gewinnen

Gladbach vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die TSG steht nach zwölf Spieltagen mit 20 Punkten auf Rang 6. Die Fohlen liegen sieben Zähler und fünf Plätze hinter dem kommenden Gegner. Trotzdem sind die Hausherren aus Sicht der Wettanbieter die leichten Favoriten.

Bei der Gladbach vs Hoffenheim Prognose gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,25. Doch auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste auch nur mit Quoten im Schnitt von 2,86 bezahlt. Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen. Denn seit dem gemeinsamen Aufstieg 2008 erzielte die Borussia gegen kein Team so viele Treffer wie gegen die TSG (60). Bei den besten Buchmachern werden mehr als 3,5 Tore mit einem Quotenschnitt von 1,95 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Hoffenheim Prognose: TSG müht sich im Borussia Park

Nach einem schwachen Start in die laufende Saison hatte sich Gladbach zuletzt mit drei Siegen und einem Remis aus vier Pflichtspielen gefangen. Auch am vergangenen Samstag in Dortmund legten die Fohlen gut los und führten nach einer halben Stunde mit 2:0. Doch am Ende setzte es mit einem 2:4 die elfte Niederlage gegen den BVB in Folge. Durch zu viele Fehler hatte man den Gegner zurück ins Spiel gebracht. Die Elf von Coach Gerardo Seoane gaben in dieser Bundesliga-Spielzeit bereits zwölf Punkte nach Führung ab.

Das ist der Liga-Höchstwert! Im Signal-Iduna-Park ließ man sogar bereits zum dritten Mal in dieser Saison Punkte nach einer Zwei-Tore-Führung liegen. Der Verein vom Niederrhein steht nach den ersten zwölf Bundesliga-Spieltagen bei 13 Punkten. Schwächer war die Borussia zuletzt vor 13 Jahren platziert. Immerhin ist Mönchengladbach seit drei Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (2S, 1U). Die drei Heim-Partien davor hatte man allesamt verloren.

Am vergangenen Spieltag wollte die TSG gegen Mainz ihre Heimbilanz aufpolieren. Nach einer ordentlichen Startphase wurden die Hausherren aber plötzlich träge und ließen das nötige Tempo sowie die letzte Konsequenz vermissen. So musste sich Hoffenheim am Ende mit einem 1:1 begnügen. Aus sechs Heim-Partien gab es bisher nur einen Sieg und ein Remis. Kein anderer Erstligist hat im eigenen Stadion 2023/24 weniger Punkte geholt.

Zudem ist die Elf von Coach Pellegrino Matarazzo nun schon seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Aber in der Fremde können die Kraichgauer mit fünf Siegen und einem Remis immer noch die beste Punkteausbeute der Liga vorweisen (15:8 Tore). Am Samstag in Gladbach müssen die Gäste auf den gelbgesperrten Grischa Prömel verzichten. Ohne den Neo-Nationalspieler in der Startelf holte die TSG in 17 Liga-Spielen nur 0,6 Punkte im Schnitt, mit ihm 1,6 Punkte.

Gladbach - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:4 Dortmund (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:3 Freiburg (A), 3:1 Heidenheim (H), 2:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Mainz (H), 1:1 Augsburg (A), 2:3 Leverkusen (H), 0:1 Dortmund (A), 3:2 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Hoffenheim: 4:1 (A), 3:1 (H), 5:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (A)

Nach 34 Duellen führt die TSG die Bilanz knapp mit elf Siegen zu zehn Niederlagen an. In Mönchengladbach konnte Hoffenheim aber nur in drei von 17 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen. Von den jüngsten elf Gastspielen am Niederrhein konnten die Kraichgauer auch nur eines gewinnen (5U, 5N). Die letzten drei Vergleiche in der Liga gingen mit insgesamt 12:3 Toren an die Borussia.

Alassane Pléa ist mit fünf Treffern und zwei Assists Gladbachs Top-Scorer. Zudem ist die TSG mit sieben direkten Torbeteiligungen in neun Partien sein Lieblingsgegner. Trifft der Franzose auch am Samstag, hat Bet3000 dafür eine Quote von 2,45. Vor einem Tipp bei diesem Bookie liefern wir alle Infos zur Bet3000 Registrierung.

Unser Gladbach - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Sicherlich ist Hoffenheim immer noch zusammen mit den Bayern und Leverkusen das beste Auswärtsteam der Liga. Den sechsten Sieg im siebten Auswärtsspiel trauen wir der TSG am Samstag allerdings nicht zu. Das hat einerseits mit der Formkurve beider Teams zu tun, andererseits haben sich die Kraichgauer am Niederrhein selten wohl gefühlt. So müssten die Gastgeber mit mindestens einem Remis vom Platz gehen. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.