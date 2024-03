Gladbach - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Gladbach - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Die Kölner stecken auch unter Trainer Timo Schultz tief im Tabellenkeller fest. Im Wett Tipp heute könnte zu Gast beim Erzrivalen aber ein Überraschungserfolg möglich sein.

Das Rheinische Derby zwischen Gladbach und Köln steht immer für viel Brisanz. Der Effzeh hat in dieser Saison gute Erinnerungen an das Duell mit dem Erzrivalen. Am 8. Spieltag feierten die Geißböcke gegen die Fohlen den ersten Saisonsieg und verließen das Tabellenende. Doch beim Rückspiel stecken die Kölner immer noch tief im Schlamassel. Was bringt nun das zweite Derby? Baut die Borussia ihr Polster auf die Abstiegszone aus? Oder macht Köln Boden gut?

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,90 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Köln auf „Doppelte Chance X2″:

Gladbach hat nur eines der letzten 6 Duelle gegen Köln gewonnen

Köln ist auswärts unter Coach Schultz noch ungeschlagen

Die Fohlen sind 2023/24 noch ohne Sieg gegen ein Team von den letzten 3 Plätzen



Gladbach vs Köln Quoten Analyse:

Die Fohlen haben in der Tabelle vier Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den Rivalen. Zusammen mit dem Heimvorteil kommen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz zu einer recht klaren Einschätzung.

Für einen Heimsieg bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 1,86. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 4,20 belohnt. Für ein Remis klettern die Quoten sogar nur auf einen Durchschnittswert von 3,87.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Köln Prognose: Können die Fohlen gegen den Nachzügler gewinnen?

Die Gladbacher hatten am vergangenen Wochenende Glück, dass sie nach einer extrem schwachen ersten Hälfte in Mainz nur mit 0:1 zurücklagen. Erst im zweiten Durchgang nach einer Umstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette kam die Borussia besser ins Spiel und verdiente sich den 1:1-Endstand. Die Ergebnisse der Rückrunde bleiben aber mit nur einem Sieg und drei Remis aus sieben Partien eher bescheiden. Hoffnung machen die Leistungen vor den eigenen Fans. Die Fohlen waren mit drei Heimpleiten in die Saison gestartet. Von den letzten neun Partien im Borussia Park ging aber nur noch eine verloren (5S, 3U).

So holte die Truppe von Coach Gerardo Seoane 18 der 26 Saisonpunkte daheim. Die Mannschaft tut sich jedoch mit einem Vorsprung schwer und hat schon 23 Punkte nach einer Führung verspielt. Das ist der Negativwert in der Liga. Zudem treffen die Fohlen in dieser Spielzeit nicht gern auf die schwächsten drei Teams der Tabelle. In fünf Spielen gegen die Teams im Tabellenkeller kommt man nur auf vier Remis und eine Niederlage.

Am vergangenen Wochenende bestritten die Kölner im Derby gegen Leverkusen ein recht ungleiches Duell. Vor allem, da die Geißböcke gut 80 Minuten in Unterzahl auskommen mussten. Doch der Effzeh wehrte sich mit viel Engagement, Einsatz und Laufbereitschaft gegen Deutschlands aktuell beste Mannschaft. Am Ende stand zwar eine 0:2-Pleite auf der Anzeigetafel, doch die Leistung sollte der Truppe von Coach Timo Schultz Mut machen. Grundsätzlich haben sich die Kölner in den vergangenen Wochen gesteigert.

Die Statistiken sehen aber immer noch schlecht aus. 17 Punkte aus 24 Spielen sind die schwächste Ausbeute seit dem letzten Abstieg (2017/18). Weniger als die jetzigen drei Siege hatte der Verein zu diesem Zeitpunkt noch nie. Mit 16 Toren hat Köln die schlechteste Offensive und die schwächste Chancenverwertung der Liga. Ein Rückstand von acht Punkten aufs rettende Ufer wurde im Zeitalter der 3-Punkte-Regel noch nicht wettgemacht.

Gladbach - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:1 Mainz (A), 5:2 Bochum (H), 0:2 RB Leipzig (A), 0:0 Darmstadt (H), 1:3 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 0:2 Leverkusen (H), 1:1 VfB Stuttgart (A), 0:1 Werder Bremen (H), 1:1 Hoffenheim (A), 2:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Köln: 1:3 (A), 0:0 (A), 5:2 (H), 1:3 (H), 1:4 (A)



Gegen keinen anderen Verein hat Mönchengladbach mehr Siege gefeiert als gegen Köln (52). Zudem hat der Effzeh im Duell mit dem Rivalen auch die meisten Niederlagen hinnehmen müssen. Allerdings konnte die Borussia nur eines der letzten sechs Duelle gegen die Geißböcke für sich entscheiden (1U, 4N). Das Hinspiel am 8. Spieltag ging wie schon zu Beginn erwähnt mit 3:1 an die Kölner.

Unser Gladbach - Köln Tipp: Doppelte Chance X2

Gladbach kann in den nächsten Tagen eine eher enttäuschende Saison deutlich positiver gestalten. Mit einem Sieg gegen Köln würde man den Rivalen auf zwölf Punkte distanzieren. Zudem winkt drei Tage später im Nachholspiel gegen Saarbrücken der Einzug ins Pokal-Halbfinale. Auch das letzte Heimspiel lief mit einem 5:2 gegen Bochum überzeugend. Im Derby gegen Köln haben wir aber Zweifel. Der Effzeh ist unter Coach Schultz auswärts ungeschlagen und fühlte sich auch in den letzten Duellen mit dem Fohlen recht wohl.

Mit viel Engagement, Einsatz und Laufbereitschaft sind die Geißböcke aktuell schwer zu schlagen. Zudem liegen beide Rivalen in der Rückrundentabelle gleichauf (beide 6 Punkte). So trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu.