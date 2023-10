Gladbach - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2023

Das liegt zum einen an der positiven Tendenz der Fohlen und zum anderen an den eklatanten Fehlern, die sich die Spieler der 05er bisher erlaubt haben. Somit lautet unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Gladbach vs Mainz Quoten Analyse:

Gladbach vs Mainz Prognose: Mainz erlaubt sich zu viele Fehler

Gladbach - Mainz Statistik & Bilanz:

Sowohl der FSV Mainz 05 als auch die Borussia aus Mönchengladbach haben fünf der bisherigen sechs Partien mit Über 2,5 Toren im Spiel beendet. Bo Svensson musste in drei der letzten vier Bundesliga-Partien mindestens drei Gegentore mit ansehen. Gladbach hat zuletzt in zwei von drei Begegnungen drei eigene Treffer erzielt.

Das gelang den Fohlen beim 3:1-Erfolg gegen Bochum und im Spiel gegen Darmstadt (3:3). Das sind die einzigen beiden Teams, die in der bisherigen Saison mehr Gegentore als Mainz kassiert haben. Wir trauen BMG in diesem Spiel erneut Über 2,5 Tore zu.

Da Mainz bisher die wenigsten erwartbaren Tore aller Mannschaften der Bundesliga erzielt hat, rückt ein Sieg der Hausherren in unser Blickfeld. Wählt ihr die Interwetten App , findet ihr für einen Sieg der Fohlen eine Quote von 2,10.

Unser Gladbach - Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Auf Seiten der Hausherren können wir einen positiven Trend entdecken, der die Fohlen gegenüber Mainz in die leichte Favoritenrolle schiebt. Gladbach hat in zwei der letzten drei Begegnungen dreifach getroffen. Ganz nebenbei haben sie in zwei Spielen in Folge nur ein Gegentor kassiert. Mainz hingegen musste an vier von sechs Spieltagen mindestens drei Gegentore schlucken.