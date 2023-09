Gladbach - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 23.09.2023

Unser Gladbach - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Treffsichere Leipziger treffen auf eine schwache Defensive der Gladbacher Fohlen - dieses Matchup verspricht Tore!

Die Borussia aus Gladbach gewann die letzten drei Heimspiele gegen den Favoriten aus Leipzig. Können die Mannen von Trainer Gerardo Seoane diese Serie trotz eines durchwachsenen Starts in die Saison fortführen und den ersten Sieg der Spielzeit einfahren?

Die Offensive der Leipziger präsentiert sich zurzeit, vor allem auswärts, als gut geölte Maschinerie. Wir entscheiden uns daher für eine Wette auf „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Gladbach vs RB Leipzig auf „RB Leipzig trifft in beiden Hälften“:

RB Leipzig traf in allen 6 Pflichtspielen dieser Saison mindestens 2 Mal ins gegnerische Tor.

RB Leipzig gewann saisonübergreifend 8 der letzten 9 Ligaspiele.

Gladbach stellt mit 12 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive der Liga und wird nur von Aufsteiger Darmstadt getoppt (13 Gegentreffer).

Gladbach vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Fohlen gehen als klarer Außenseiter in ihr fünftes Saisonspiel, das sehen auch die besten Buchmacher so und verfünffachen den Wetteinsatz bei einem Tipp auf einen Heimsieg gegen RB Leipzig. Eine Wette auf einen Sieg Leipzigs steht demnach bei recht niedrigen 1,55, obwohl die Mannen aus Leipzig in Gladbach zuletzt keine Punkte mitnehmen konnten.

Auf dem „Tore-Markt“ wird deutlich, dass mit einigen Treffern gerechnet wird und das auch auf beiden Seiten des Spielfelds, so bringt eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ eine durchaus beachtliche Quote von 2,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs RB Leipzig Prognose: Können die Sachsen ihren Höhenflug fortsetzen?

Die Roten Bullen aus Leipzig zeigten sich in der noch jungen Saison sehr variabel in ihrem Angriffsspiel und erzielten schon fünf ihrer 13 Saisontore per Kopf. Die treffsichersten Offensivspieler waren bisher die beiden Neuzugänge Xavi Simons und Loïs Openda mit jeweils drei Toren.

Der Niederländer Simons sammelte zudem schon vier Torvorlagen und stellte mit sieben direkten Torbeteiligungen in den ersten vier Bundesliga Spielen einen ligaweiten Rekord ein. Dieses Kunststück war zuvor nur den beiden Dortmundern Paco Alcacer und Erling Haaland gelungen.

Gerardo Seoane gewann vereinsübergreifend nur eines der letzten zwölf Ligaspiele im Oberhaus des deutschen Fussballs. Mit zwei Punkten aus seinen ersten vier Bundesliga-Spielen für Borussia Mönchengladbach stellte der Schweizer zudem einen Vereins-Negativrekord ein.

Die Fohlen aus Gladbach fangen sich im Schnitt drei Gegentreffer pro Spiel ein und belegen damit ligaweit den vorletzten Platz, nur Aufsteiger Darmstadt stellt eine noch schwächere Defensive.

Gladbach - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:3 Darmstadt (A), 0:1 Bremen (H), 1:2 Bayern (H), 0:3 Leverkusen (H), 4:4 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 YB Bern (ECL, A), 3:0 Augsburg (H), 3:0 Union Berlin (A), 5:1 Stuttgart (H), 2:3 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. RB Leipzig: 0:3 (A), 3:0 (H), 3:1 (H), 1:4 (A), 2:3 (A)

14 Mal traten die beiden Kontrahenten bisher in der Bundesliga gegeneinander an, Gladbach konnte nur dreimal als Sieger den Platz verlassen, bei acht Niederlagen und drei Unentschieden. RB Leipzig konnte zudem vier der sieben Auswärtsspiele für sich entscheiden.

Gladbach konnte in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren. Am letzten Spieltag konnten die Fohlen zwar noch einen 0:3-Rückstand in Darmstadt aufholen und erkämpften sich gegen den Aufsteiger am Ende noch eine 3:3-Punkteteilung, zeigten jedoch vor allem in der ersten Halbzeit eklatante Probleme in der Defensive.

Sollten die Nordrhein-Westfalen ähnlich große Lücken in der Rückwärtsbewegung im Heimspiel gegen Leipzig anbieten, wird die starke Offensive der Roten Bullen in der Lage sein, diese gnadenlos auszunutzen. Sportwetten-Fans, die ihre Wette auf mobilem Wege abschließen wollen, können dies über die Bet3000 App tun.

Unser Gladbach - RB Leipzig Tipp: RB Leipzig trifft in beiden Hälften

In direkten Duellen zwischen Gladbach und RB Leipzig fallen im Schnitt 3,14 Tore pro Partie. Auch in der kommenden Begegnung stehen die Chancen nicht schlecht, dass vor allem RB Leipzig mehrfach einnetzt, da am Samstagnachmittag die zweitbeste Offensive auf die zweitschlechteste Defensive der Liga trifft.