Gladbach - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Gladbach - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.01.2024 lautet: Die Gäste haben einige schwerwiegende Ausfälle zu verzeichnen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir auch deshalb mit etwas Zählbarem für die Fohlen.

Das letzte Spiel der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2023/24 bestreiten am Sonntag die Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. Während die Gastgeber bislang eine ihrer schwächsten Spielzeiten absolvieren, standen die Gäste zu diesem Zeitpunkt einer Saison nur einmal in ihrer Bundesliga-Historie besser da. Den Schwaben fehlen aufgrund des Afrika- und Asien-Cups allerdings einige Leistungsträger, was in unseren Augen die Chancen auf einen Dreier schmälert.

In unserem Wett Tipp heute entscheiden wir uns daher für die Wette „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Stuttgart auf „Doppelte Chance 1X“:

Gladbach vs Stuttgart Quoten Analyse:

Gladbach vs Stuttgart Prognose: Ausfälle machen VfB zu schaffen

Damit blieb die Borussia nach 16 Spieltagen bei 17 Punkten stehen, was zu diesem Zeitpunkt die schlechteste Ausbeute der letzten sieben Jahre ist. Ein Hauptgrund für das bisherige schwache Abschneiden liegt in der Defensive. Mit 35 Gegentoren hat Gladbach nach Schlusslicht Darmstadt (41) die meisten kassiert.

Damit hat man den schwachen Auftakt mit drei Heim-Niederlagen in Folge ein wenig kompensiert. Insgesamt sind die Gladbacher daheim sogar seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Zu den Erfolgen in der Bundesliga gesellen sich nämlich noch zwei Heimsiege im DFB-Pokal - einer davon aber erst nach Verlängerung gegen Wolfsburg.

Gladbach - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Die Gäste kommen als Tabellen-Dritter an den Niederrhein. Mit 34 Punkten nach 16 Spieltagen spielen die Schwaben die zum Vergleichs-Zeitpunkt zweitbeste Saison ihrer Bundesliga-Geschichte. Nur einmal vor genau 20 Jahren hatten sie nach 16 Runden einen Zähler mehr. Allerdings fehlt im Borussia Park der bisherige Garant für den VfB-Erfolg: Serhou Guirassy, der mit 17 Toren und einer Vorlage in 14 Spielen bislang überragte, weilt beim Afrika Cup. Auch Silas, der immerhin schon drei Treffer erzielte, fehlt aus demselben Grund. Hiroki Ito und Woo-Yeong Jeong mischen derweil beim Asien-Cup mit.

Unser Gladbach - Stuttgart Tipp: „Doppelte Chance 1X“

Wären die Stuttgarter hier in Bestbesetzung, dann würden wir eventuell anders über das bevorstehende Duell denken. Doch so oder so: Die Fohlen sind seit sieben Pflichtspielen im heimischen Stadion ungeschlagen, holten dort elf von 17 und damit fast 65 Prozent ihrer bisherigen Punkte. Gleichzeitig kassierte die zweitschwächste Defensive der Bundesliga dort nur 12 der 35 Gegentreffer und damit lediglich 34 Prozent aller Gegentore. Der VfB reist zudem mit zwei Pleiten aus den letzten drei Auswärtspartien an, von denen eine bei Aufsteiger Heidenheim war. Nach alldem haben Wetten in Richtung Borussia für uns Value.