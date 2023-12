Gladbach – Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2023

Unser Gladbach - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.12.2023 lautet: Obwohl beide Teams im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt sind, sehen wir die Hausherren aus Gladbach in unserem Wett Tipp heute aufgrund des Heimrechts leicht im Vorteil.

Gladbachs zuletzt erbrachte Leistungen lassen sich recht einfach beschreiben: “Zu Hause hui, auswärts pfui!” Da dürfte es Gladbach-Coach Gerardo Seoane freuen, gegen Bremen am kommenden Freitag im Borussia-Park zu agieren.

Werder Bremen präsentierte sich nach vier sieglosen Duellen am Stück gegen Augsburg auf der Höhe und setzte sich mit 2:0 durch. Trotz allem wird es gegen die heimstarken Nordrhein-Westfalen alles andere als leicht.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Werder Bremen auf “DC 1X & Beide treffen”:

Gladbach vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Wer dennoch die Hanseaten in der Favoritenrolle sieht, darf sich über teilweise mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Gladbach vs. Werder Bremen Prognose: Gelingt der Fohlen-Elf der vierte BL-Heimsieg in Serie?

Vor allem die Offensive konnte sich im eigenen Stadion deutlich steigern. Die letzten vier Ansetzungen auf heimischem Boden offenbarten satte zehn Tore. Die Abwehr hielt hingegen nur in einer der vier Partien hinten die Null.

Als Neuner sticht derzeit Alassane Plea hervor. Mit fünf Toren an den letzten sechs Spieltagen bringt er einen sehr ausgeprägten Torinstinkt zum Vorschein. Nur gegen Dortmund (2:4) verpasste der 30-Jährige einen Treffer.

Gladbach - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Werder Bremen meldete sich nach vier sieglosen Liga-Duellen am Stück zuletzt mit einem Erfolgserlebnis gegen Augsburg zurück und kletterte in der Tabelle auf den 12. Platz. Somit kann vorerst festgehalten werden, dass sich der Bundesliga-Aufsteiger von 2022 auch im zweiten Jahr in der obersten deutschen Spielklasse im gesicherten Mittelfeld bewegt.