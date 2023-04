Gladbach - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Gladbach - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Im Duell der Tabellennachbarn kommen beide zum Torerfolg.

Wenn sich Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg in den vergangenen Jahren begegneten, dann endete die jeweilige Begegnung zumeist mit einem Unentschieden. Auch im kommenden Duell am Sonntag herrscht im Duell der Tabellennachbarn für uns hohe Remis-Gefahr, da sich beide zuletzt auch mit anderen Klubs oft und gerne die Punkte teilten. Ein Nullnummer erwarten wir aber nicht, so dass wir uns letzten Endes für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 entscheiden.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Wolfsburg auf „Beide treffen“

Gladbach erzielt 67,5 Prozent seiner Treffer daheim

Wolfsburg ist das drittbeste Auswärtsteam der Bundesliga

In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Auf einen echten Favoriten können sich die besten Wettanbieter nicht festlegen. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei Werten von 2,45. Der Tipp auf einen Gäste-Dreier bringt Wettquoten bis 2,90. Eine Wette auf eine Punkteteilung wie im Hinspiel wird mit Quoten bis 3,70 belohnt.

Von Toren auf beiden Seiten gehen die Bookies aus. Den Spitzenwert mit einer Quote von 1,60 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ liefert der Wettanbieter Bet3000. Nur unwesentlich höher mit Wettquoten von bis zu 1,66 ist ein Tipp auf Über 2,5 Tore im Spiel.

Gladbach vs Wolfsburg Prognose: Ausgeglichene Partie

Mit nur einem Sieg und sieben Pleiten aus zwölf Auswärtsspielen reiste Gladbach am vergangenen Wochenende zum 1. FC Köln und holte im Rheinderby gegen formschwache Geißböcke ein torloses Remis. Die Fohlen selbst blieben damit zum fünften Mal in Folge ohne Sieg - zum ersten Mal unter Trainer Daniel Farke.

Von den Ligakonkurrenten warten nur die Kölner länger auf einen Dreier als die Borussia, und zwar genau ein Spiel länger. Weiter zurückblickend haben die Gladbacher nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele gewonnen und das ausgerechnet gegen die Bayern, die sie Mitte Februar zu Hause mit 3:2 schlugen.

Die 7-3-3-Heimbilanz der Fohlen ist vielleicht noch das einzige, was in einer mal wieder unbefriedigenden Saison positiv erscheint. An heimischer Wirkungsstätte ist die Borussia zwar seit vier Partien ungeschlagen, doch drei von ihnen endeten remis. In zwei von ihnen gab es auf keiner der beiden Seiten Tore.

In den ersten neun Heimspielen der laufenden Bundesliga-Saison erzielten die Gladbacher nur einmal keinen Treffer. Von ihren insgesamt 40 Toren schossen sie 27 und damit 67,5 Prozent daheim, wo sie seit drei Partien gegen den VfL Wolfsburg ungeschlagen sind. Nach einem klaren 3:0-Sieg folgten zuletzt zwei Heim-Remis gegen die Wölfe.

Gladbach - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H), 0:3 RB Leipzig (BL, A), 0:0 Freiburg (BL, H), 0:4 Mainz (BL, A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:2 Augsburg (BL, H), 1:0 Stuttgart (BL, A), 1:1 Union Berlin (BL, H), 2:2 Frankfurt (BL, H), 2:0 Köln (BL, A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Wolfsburg: 2:2 (BL, A), 2:2 (BL, H), 3:1 (BL, A), 0:0 (BL, A), 1:1 (BL, H)

Der VfL Wolfsburg ist überhaupt seit sechs direkten Duellen sieglos. Es gab aber auch nur zwei Niederlagen und allein in den letzten fünf direkten Aufeinandertreffen vier Remis. Dabei sind die Fohlen eigentlich der Lieblingsgegner der Wölfe. Denn gegen kein anderes Team gewannen sie in ihrer Bundesliga-Historie öfter als gegen die Borussia.

Von bisher 45 Duellen in Deutschlands Eliteliga gingen 22 und damit fast genau die Hälfte an die Wolfsburger. Die sind auch aktuell seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, nachdem sie am vergangenen Wochenende aus einem 0:2 im Heimspiel gegen Augsburg in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch ein 2:2 machten.

Was ansonsten aber viele gar nicht auf dem Schirm haben: Die Wölfe sind das drittbeste Auswärtsteam der Bundesliga und haben dabei ein Auswärtsspiel weniger bestritten als Dortmund. Schon ein Punkt am Sonntag würde den VfL auf Platz zwei der Auswärtstabelle befördern.

Nur eine der letzten neun Auswärtspartien in der Bundesliga haben die Niedersachsen verloren, fünf der übrigen acht haben sie gewonnen. Mit zwölf Gegentoren stellt Wolfsburg außerdem die beste Auswärts-Defensive. Schon sechs Mal blieb der VfL in der Fremde ohne Gegentreffer, zuletzt dreimal in Folge.

Unser Gladbach - Wolfsburg Tipp: Beide treffen

Vier der letzten fünf direkten Duelle der aktuellen Tabellennachbarn endeten mit einem Remis. Gleichzeitig konnten in vier dieser letzten fünf direkten Begegnungen beide Teams treffen. Einen wirklichen Favoriten können auch wir nicht ausmachen. Denn auch wenn Wolfsburg zwei der letzten fünf Ligaspiele gewann, waren es auch gleichzeitig die einzigen beiden Siege in den letzten zehn Pflichtspielen. In der Rückrunde kommen Borussia und VfL auf die exakt selbe 2-4-3-Bilanz. Insofern ist für uns die Remis-Gefahr hoch, wobei wir nicht davon ausgehen, dass die beiden sich torlos trennen, denn das war nur einmal in den letzten 21 Duellen der Fall.