Gladbach – Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2023

Unser Gladbach - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.11.2023 lautet: Einen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht, tendieren aber zu mehr Toren im ersten Durchgang als nach dem Seitenwechsel.

Wir tendieren zu einem engen Spiel, das in Halbzeit 1 mehr Tore als in Halbzeit 2 mit sich bringen wird. Für diesen Wett Tipp heute bietet Interwetten eine Quote von 2,80 .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Wolfsburg auf „Halbzeit 1 mehr Tore als in Halbzeit 2″:

Gladbach vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt lässt auf keinen Favoriten schließen. Aufgrund des Heimrechts sind die Fohlen etwas niedriger bewertet und zeigen eine Gladbach Wolfsburg Wettquote von durchschnittlich 2,35 auf. Wer eher die Gäste in der Favoritenrolle sieht, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über teilweise mehr als den 2,8-fachen Wetteinsatz freuen.

Gladbach vs. Wolfsburg Prognose: Kassieren die Niedersachsen die 5. Auswärtspleite in Serie?

Gladbach - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

In der Bundesliga-Tabelle rangiert die Elf von Trainer Niko Kovač auf dem neunten Platz. Vor allem in der Ferne legte der VfL große Probleme an den Tag und behielt nur in einem der fünf Auswärtsduelle die Oberhand. Dem 2:1-Triumph beim 1. FC Köln stehen auf der anderen Seite vier Niederlagen in Serie gegenüber. Auswärts geht jegliche Torgefahr der Wölfe auf den ersten Durchgang zurück. Vier der sechs Auswärtstore wurden vor der Pause zustande gebracht.