Glasgow Rangers – Benfica Lissabon Tipp, Prognose, Quoten

Unser Glasgow Rangers - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten, rechnen aber mit einer torreichen Angelegenheit.

Im Hinspiel zeigte sich der Vorjahres-Finalist aus Schottland eiskalt im Torabschluss. Dennoch stand trotz zweimaliger Führung am Ende ein 2:2 zu Buche. Letztlich ein glückliches Resultat, da die Hausherren aus Lissabon nach vorne nicht zielstrebig genug agierten. Das Ibrox-Stadion wird am Donnerstag zum Hexenkessel. Die Rangers feierten daheim in der Vergangenheit auch international große Abende.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber wie im Hinspiel zu mindestens drei Toren. Für „Über 2,5 Tore“ hält Happybet eine Quote von 1,65 bereit.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Benfica Lissabon auf „Über 2,5 Tore“:

3 der vergangenen 4 EL-Spiele absolvierten die Schotten mit drei oder mehr Toren.

Benfica wickelte 2 der 3 EL-Partien mit mehr als 2,5 Treffern ab.

Beide Konkurrenten trafen bisweilen 3 Mal aufeinander. In allen 3 Begegnungen kamen mehr als 3,5 Tore zum Vorschein.



Glasgow Rangers vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Die Bookies, darunter auch neue Wettanbieter, lassen am Drei-Weg-Markt das Pendel in keine Richtung ausschlagen und zeigen recht ausgeglichene Glasgow Rangers Benfica Lissabon Wettquoten auf. Der Direktvergleich untermauert diese Tatsache. Alle drei bisherigen Aufeinandertreffen führten nämlich zu einer Punkteteilung. Darüber hinaus legten beide Mannschaften viel Zug zum Tor an den Tag.

Wer auch diesmal mit vier oder mehr Treffern in der regulären Spielzeit rechnet, darf sich über den 2,55-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs. Benfica Lissabon Prognose: Bleiben die Rangers zu Hause in der EL ungeschlagen?

Nach der Hinrunde der Gruppenphase lagen die Rangers lediglich auf Rang 3 in der Gruppe C und mussten um ein Weiterkommen bangen. Die letzten drei Gruppenspiele brachten jedoch sieben von möglichen neun Punkten ein. Ausschlaggebend war der 3:2-Erfolg am letzten Spieltag beim einstigen Tabellenführer Betis Sevilla. Aufgrund des Sieges stellte der schottische Rekordmeister den Platz an der Sonne sicher und zog direkt ins Achtelfinale ein.

Auf heimischem Boden sind die Schotten nach wie vor ungeschlagen und holten in der Europa League zwei Siege und ein Remis. Der Angriff traf bisweilen in jedem Heimspiel, aber die Abwehr zeigte nur einen „Clean Sheet“ auf.

In der schottischen Premiership deutet alles auf einen Zweikampf zwischen den Rangers und Celtic Glasgow hin. Derzeit haben „The Gers“, wie die Spieler des schottischen Rekordmeisters auch bezeichnet werden, mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze die besseren Karten. Die Generalprobe wurde im Pokal-Viertelfinale gegen Hibernian mit 2:0 gemeistert.

Glasgow Rangers - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 2:0 Hibernian FC (A), 2:2 Benfica Lissabon (A), 1:2 FC Motherwell (H), 2:1 FC Kilmarnock (A), 5:0 Heart of Midlothian (H).

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 3:1 Estoril Praia (H), 2:2 Glasgow Rangers (H), 0:5 FC Porto (A), 1:2 Sporting Lissabon (A), 4:0 Portimonense (H).

Letzte Spiele Glasgow Rangers vs. Benfica Lissabon: 2:2 (A), 2:2 (H), 3:3 (A).



Benfica startete als amtierender portugiesischer Meister in die Königsklasse, hatte dort aber in der Gruppe D gegen Real Sociedad, Inter Mailand und RB Salzburg nur wenig zu lachen. Die ersten vier Gruppenspiele gingen allesamt verloren. Letztlich reichten aber ein 3:3 gegen Inter und ein 3:1-Erfolg in der Mozartstadt für den dritten Tabellenplatz und den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League. In dieser schaltete Benfica den FC Toulouse (2:1, 0:0) aus.

Auf internationaler Ebene absolvierten die „Adler“ 50 Prozent ihrer Auswärtsspiele mit drei oder mehr Toren. In der Europa League wartet die Elf des deutschen Trainers Roger Schmidt weiterhin auf den ersten Torerfolg in der Fremde.

Nach dem vernichtenden 0:5 beim FC Porto ging es für die Kicker aus Lissabon zuletzt mit einem 3:1 gegen Estoril Praia auf nationaler Ebene wieder bergauf. Der Rückstand auf Tabellenführer Sporting Lissabon, der ein Spiel weniger absolvierte, beträgt einen Zähler. Wer mit einem Sieg der Portugiesen im Ibrox-Stadion rechnet, darf sich in der Oddset Sport App über den 2,37-fachen Wetteinsatz freuen.

Unser Glasgow Rangers – Benfica Lissabon Tipp: Über 2,5 Tore

Im Hinspiel zeigten die Rangers in der Ferne ihre Abschlussstärke und versäumten aufgrund eines defensiven Aussetzers die Mitnahme eines Triumphs. Beim erneuten Kräftemessen rechnen wir mit einer offensiven Angelegenheit, in der Benfica seine Entschlossenheit im Torabschluss vermutlich steigert.

Wenngleich der portugiesische Rekordmeister mit 360,75 Millionen Euro über den mehr als dreifachen Kader-Marktwert der Hausherren (110,6 Mio.) verfügt, genießen diese das Heimrecht und werden im Hexenkessel von den eigenen Fans angetrieben. In einem torreichen Match sehen wir keinen Favoriten.