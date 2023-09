Glasgow Rangers – Celtic Glasgow Tipp, Prognose & Quoten

Unser Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp zum Scottish Premiership Spiel am 03.09.2023 lautet: In einem der heißesten Derbys der Welt sehen wir die Rangers leicht vorne, schließen aber ein Remis nicht gänzlich aus.

Die Rangers mussten unter der Woche in den Playoffs zur Champions League eine vernichtende 1:5-Niederlage gegen PSV Eindhoven hinnehmen und verpassten somit das Ticket für die Königsklasse. Trotz 75 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Zug zum Tor gelang Celtic am vergangenen Spieltag gegen St. Johnstone nur ein torloses Remis. „The Bhoys“ ließen jegliche Abgeklärtheit im Torabschluss vermissen und versäumten es, eine ihrer drei Großchancen zu nutzen.

Wir sehen die Gastgeber im Ibrox Stadium leicht vorne, schließen aber ein Remis mit mehr als 1,5 Toren nicht aus. Für diese Wette bietet Oddset eine Quote von 1,67.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

„The Gers“ sind seit 22 Liga-Heimspielen ungeschlagen (19S, 3U).

Rangers führen den Gesamt-Vergleich gegen Celtic mit 133:125 Siegen (92U) an.

Nur eines der letzten 6 Old-Firm-Derbys im Ibrox Stadium musste aus der Sicht der Gastgeber mit einer Niederlage abgehakt werden (4S, 1U).

Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow Quoten Analyse::

Tipp-Freunde, die ihr Augenmerk auf den Drei-Weg-Markt gerichtet haben, entdecken eine sehr ausgeglichene Verteilung der Glasgow Rangers Celtic Glasgow Wettquoten. Wer eine Siegwette anstrebt, darf sich über Werte zwischen 2,50 und 2,80 freuen, wobei der Heimsieg etwas niedriger bewertet wird.

Fünf der letzten sechs Derbys endeten mit drei oder mehr Toren und deuten auf eine torreiche Angelegenheit hin. Zudem rechnen die Wettanbieter mit Treffern auf beiden Seiten. Oddset gehört zum Beispiel zu den Wettanbietern mit PayPal, die einen schnellen und problemlosen Finanztransfer ermöglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow Prognose: Bleiben die Rangers auch im 23. Heimspiel ungeschlagen?

The Gers haben den Einstieg in die neue Saison gehörig in den Sand gesetzt und mussten zum Auftakt gegen Kilmarnock eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Nach dem überraschenden Misserfolg kam eine Reaktion gegen Livingston zustande und führte zu einem deutlichen 4:0-Triumph. Auch der letzte Spieltag gegen Ross Country endete mit einem 2:0-Erfolg.

Noch trägt der schottische Rekordmeister nach wie vor den Namen Glasgow Rangers und blickt auf 55 erbeutete Titel, wobei Celtic mit 53 Titeln immer näher rückt. Elf der letzten zwölf nationalen Meisterschaften gingen an „The Bhoys“.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Vor allem auf heimischem Boden sind die Mannen von Trainer Michael Beale bärenstark und seit mittlerweile 22 Liga-Spielen ungeschlagen (19S, 3U). 20 der 22 Ansetzungen endeten zudem mit mehr als 1,5 Toren.

Celtic beanspruchte im Vorjahr mit sieben Punkten Vorsprung auf die Rangers den Titel. Mit 114 erzielten Toren stellten „The Bhoys“ den besten Angriff der Liga. Der Tabellenzweite seinerseits brachte immerhin 93 Tore zustande.

Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 1:5 Eindhoven (A), 2:0 Ross County (A), 2:2 Eindhoven (H), 2:1 Greenock (H), 1:1 Servette (A).

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 0:0 St. Johnstone (H), 0:1 Kilmarnock (A), 3:1 Aberdeen (A), 4:2 Ross County (H), 3:1 Inverness (H).

Letzte Spiele Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow: 3:0 (H), 0:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (H), 2:2 (H).

Nach drei Spieltagen ist Celtic weiterhin ungeschlagen auf nationaler Ebene, ließ beim 0:0 gegen St. Johnstone, aber kürzlich Punkte liegen. Zuvor sprangen gegen Aberdeen (3:1) und Ross Country (4:2) Siege heraus.

An den ersten beiden Spieltagen stand die von Brendan Rodgers präferierte Viererkette keineswegs sicher und musste sich drei Gegentore ankreiden lassen. Absolut nachvollziehbar, da mit Cameron Carter-Vickers, Maik Nawrocki, Stephen Welsh und mittlerweile auch Alistair Johnston gleich vier Verteidiger verletzungsbedingt ausfallen.

Zudem legte die Rodgers-Elf auf gegnerischem Boden Probleme an den Tag und verlor zwei der letzten drei Liga-Begegnungen sowie in der zweiten Runde des League Cups bei Kilmarnock (1:2). Die letzten elf Paarungen auf gegnerischem Boden endeten in der Premiership mit mehr als 1,5 Toren.

Wenngleich das letzte Old-Firm-Derby mit 3:0 an die Rangers ging, tendiert der von uns getestete Bookie Oddset zu einem Duell auf Augenhöhe.

Unser Glasgow Rangers – Celtic Glasgow Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“