Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp zum Scottish Premiership Spiel am 13.05.2023 lautet: Samstag findet das nächste Old Firm Derby statt. Mitte Mai haben die Bhoys den Titel bereits in der Tasche und könnten den vierten Derbysieg in Folge einfahren.

Auch ohne Einfluss auf die Meisterschaft wird dieses Derby, auch Old Firm genannt, ganz Schottland elektrisieren. Die beiden besten Mannschaften der Scottish Premiership sind den restlichen Teams der Liga seit langem enteilt. In diesem Jahr haben die grün-weißen Gäste in mehreren direkten Duellen ihre Vormachtstellung bewiesen. Dementsprechend setzen wir auf einen Sieg von Celtic. Erfreulicherweise wird diese Wette bei Happybet mit einer Quote von 2,35 belohnt.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow auf „Sieg Celtic“:

„The Bhoys“ gewannen die vergangenen 3 direkten Duelle allesamt.

Vor diesem Vergleich haben die Rangers eine Tordifferenz von plus 48 - Celtic übertrifft diesen Wert bei weitem (plus 80).

Die Hausherren verloren 2 ihrer vergangenen 5 Pflichtspiele - der Erzrivale gewann 31 von 34 Saisonspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow Quoten Analyse:

In dieser Saison ist kein Kraut gegen Celtic Glasgow gewachsen. Die Männer in den grün-weißen Trikots haben in jedem nationalen Wettbewerb die Nase vorne und das Triple (Meister, League Cup, Scottish Cup) fest im Blick.

Die Rangers wollen sich zumindest zum Abschluss der Saison einen Sieg gegen den Erzrivalen sichern. In unserem Wettanbieter-Vergleich findet ihr euren passenden Buchmacher, der für einen Sieg der Hausherren Quoten von maximal 2,90 bereitstellt. Trotz Auswärtsspiel ist die Postecoglou-Elf mit Wettquoten bis zu 2,40 favorisiert.

Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow Prognose: „Pure Dominanz“

Celtic Glasgow spielt eine fantastische Saison, daran gibt es keinen Zweifel. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat man den Titel bereits in der Tasche. Die Tordifferenz von plus 80 ist ein offensichtliches Statement in Richtung des Erzrivalen.

Während die Bhoys 105 Tore erzielt haben, reichte es auf Seiten der Gastgeber nur zu 82. Im Vergleich zum Rest der Liga ist das immer noch um Welten besser (Heart of Midlothian ist mit 56 Toren Dritter), doch an die Marke von Celtic kommen die Rangers nicht heran.

Der Unterschied zwischen den beiden Erzrivalen wurde schon in den vergangenen Duellen deutlich. Wie es sich fürs Old Firm gehört, waren diese Vergleiche stets von hoher Intensität und engen Endergebnissen geprägt, doch am Ende gewann die Postecoglou-Elf drei Spiele in Folge.

Damit ergibt sich folgendes Bild: Celtic hat den elften Meistertitel aus den letzten zwölf Jahren bereits eingefahren und sich im Finale des League Cup gegen Glasgow durchgesetzt. Darüber hinaus bezwangen die Grün-Weißen ihren Erzrivalen erst kürzlich im Scottish-Cup-Halbfinale.

Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 1:0 Aberdeen (H), 0:1 Celtic Glasgow (H), 0:2 Aberdeen (A), 5:2 St. Mirren (H), 2:3 Celtic Glasgow (A).

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 2:0 Heart of Midlothian (A), 1:0 Glasgow Rangers (A), 1:1 Motherwell (H), 4:1 Kilmarnock (A), 3:2 Glasgow Rangers (H).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow: 0:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (H), 2:2 (H), 0:4 (A).

Trotz der Vormachtstellung des größten Konkurrenten des Landes sollten die Fähigkeiten der Rangers nicht unter den Teppich gekehrt werden. Es reicht, sich an das vergangene Jahr zu erinnern. Dort kämpften sich die Gears bis ins Finale der Europa League durch. Erst im Elfmeterschießen gab man sich gegen Eintracht Frankfurt geschlagen.

In dieser Spielzeit müssen die Profis aus dem Ibrox-Stadium jedoch anerkennen, dass Celtic Glasgow die bessere Mannschaft ist. Mittlerweile fehlen den Teddy Bears 15 Punkte auf die Tabellenspitze. Des Weiteren erzielten die Rangers 23 Tore weniger und kassierten elf Tore mehr als der Titelträger.

Allein der Rückblick auf die vergangenen Wochen zeigt, dass die Konstanz der Rangers ein kleines Problem wurde. Die Hausherren verloren zwei ihrer vergangenen drei Ligaspiele.

Gehen wir zum Abschluss ein paar weitere Daten durch: Celtic hat über die Saison deutlich mehr Ballbesitz im gegnerischen Strafraum anhäufen können und sich mehr Großchancen erspielt.

Da vier der vorherigen fünf direkten Duelle mit Über 2,5 Toren endeten, könnte sich eine Wette in dieser Hinsicht lohnen. Bei Happybet könnt ihr einen Sportwetten-Bonus erhalten und euch eine Quote von 1,63 für Über 2,5 Tore sichern.

Unser Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp: Sieg Celtic

Die Gäste haben in Kyogo Furuhashi einen überragenden Stürmer in ihren Reihen. Der Angreifer erzielte 24 Tore in 34 Liga-Spielen und knipste beim letzten direkten Duell in der Scottish Premiership sogar doppelt. Die Abwehr der Rangers wurde in den vergangenen Wochen etwas anfälliger und ließ sechs Gegentore in fünf Spielen zu.