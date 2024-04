Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp, Prognose & Quoten

Unser Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Sportwetten Tipp zum Scottish Premiership Spiel am 07.04.2024 lautet: Das Old Firm ist weltweit eines der brisantesten Derbys. In unserem Wett Tipp heute sprechen wir der besten Offensive der Liga einen leichten Vorteil zu.

Viele Geschichten ranken sich um eine der ältesten Rivalitäten im europäischen Fußball. Die Glasgow Rangers (73 Punkte) rangieren aktuell einen Zähler hinter Celtic Glasgow (74 Punkte), haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Allerdings haben die Hausherren die letzten beiden Glasgower Stadt-Derbys verloren (1:2, 0:1).

Celtic reist mit der besten Offensive der Scottish Premiership (74 Tore) zur stärksten Verteidigung im schottischen Fußball (17 Gegentore). Brendan Rodgers und sein dominanter Spielstil erhalten von uns den leichten Bonus, soll heißen: Wir spielen unseren Wett Tipp heute auf “Sieg Celtic Glasgow (DNB)” mit einer Quote von 2,16 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow auf “Sieg Celtic Glasgow (DNB)”:

Die Dominanz der Celtic-Offensive (81,5 xG) ist im Vergleich zum Rest der Liga überwältigend.



Celtic Glasgow hat 5 der letzten 6 direkten Duelle gewonnen.



Celtic (1.) sammelte im Laufe der Saison 1.365 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (Rangers: 1.037)



Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow Quoten Analyse:

James Tavernier ist Kapitän der Glasgow Rangers und einer der offensivstärksten Außenverteidiger im europäischen Fußball. Es ist bereits seine zweite Spielzeit in Folge mit mindestens 15 Saisontoren. Zu Hause betritt er mit seiner Mannschaft als Quotenfavorit den Rasen und ermöglicht euch maximal den 2,27-fachen Gewinn.

Sucht ihr nach einem passenden Spiel für einen Sportwetten Bonus, seid ihr im Old Form an der richtigen Adresse. Celtic ruft in der Spitze Siegquoten von maximal 3,10 hervor, ist aber definitiv in der Lage, das Ibrox Stadium als Sieger zu verlassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Celtic Glasgow Prognose: Ein unvergleichbarer Angriff

Brendan Rodgers hat zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere bei Celtic Glasgow ein zu Hause gefunden. Nachdem er zwischen 2016 und 2019 bereits als Celtic-Trainer auftrat, übernahm er vor dieser Spielzeit erneut die Führung von “The Bhoys”.

Seine Liebe zum dominanten Offensivfußball hat er nicht verloren. Diese wurde im Laufe dieser Saison erneut zur DNA der Gäste. Celtic Glasgow tritt im 4-3-3 auf, hat durchschnittlich knapp 70 Prozent Ballbesitz und mit Abstand die meisten erwartbaren Tore der Scottish Premiership erspielt (81,5 xG).

Die Glasgow Rangers sind von diesem Wert weit entfernt (71,3 xG), ebenso wie von den 130 erspielten Großchancen des Tabellenführers (Rangers: 110). Mit 1.037 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum fehlen den “Gers” fast 200 auf die Celtic Glasgow (1.365).

Für die Hausherren spricht in diesem Duell am ehesten die Defensive, die ligaweit die wenigsten Gegentore (17) und erwartbaren Gegentore (18,1 xGA) auf dem Zettel hat. Zu Hause (12) kassierten die Gastgeber jedoch mehr als doppelt so viele Gegentreffer wie in der Ferne (5), sodass dieser Pluspunkt ein wenig aus der Rechnung fällt.

Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 3:1 Hibernian (H), 0:1 Benfica (H), 2:0 Hibernian (A), 2:2 Benfica (A), 1:2 Motherwell (H).



Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 3:0 Livingston (A), 3:1 St. Johnstone (H), 4:2 Livingston (H), 0:2 Heart of Midlothian (A), 7:1 Dundee (H).



Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow: 1:2 (A), 0:1 (H), 3:0 (H), 0:1 (H), 2:3 (A).



Die Rechnung der letzten Aufeinandertreffen fällt klar zugunsten von “The Bhoys” aus. Celtic gewann nicht nur die letzten beiden direkten Duelle, sondern ebenso fünf der vorangegangenen sechs Stadt-Derbys in Glasgow.

Für einen hat diese Spielzeit einen herausragenden Stellenwert: Joe Hart. Der 36-jährige Schlussmann der Rodgers-Truppe beendet nach dieser Saison seine Karriere. Verständlicherweise würde er sich gerne mit einer Titelverteidigung verabschieden.

Seine Rolle ist in den meisten Celtic-Partien eher jene des Zuschauers. Auf dem Feld hatte der Celtic-Torhüter den besten Logen-Platz, um die 541 Sequenzen mit mindestens zehn Pässen zu beobachten. Die Lücke zu den zweitplatzierten Glasgow Rangers (351) ist eklatant. Streicht ihr den Zusatz “DNB” aus eurer Gleichung, könnt ihr bei NEObet mit einer Quote von 3,00 einen “Sieg Celtic Glasgow” spielen und diesen mit dem folgenden NEObet Bonus ausstatten.

Unser Glasgow Rangers - Celtic Glasgow Tipp: Sieg Celtic Glasgow (DNB)

Obwohl das Rennen um die Meisterschaft in diesem Jahr extrem knapp ist, hat Celtic Glasgow das Old Firm in dieser Spielzeit bereits zwei Mal als Sieger abgeschlossen. Um der starken Rangers-Defensive Tribut zu zollen und uns etwas abzusichern, bauen wir eine Draw-no-bet Klausel in unseren Wett Tipp heute ein.