Glasgow Rangers - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten

Unser Glasgow Rangers - PSV Eindhoven Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 22.08.2023 lautet: Zum zweiten Mal in Folge treffen die Glasgow Rangers und PSV Eindhoven in den CL-Playoffs aufeinander. Letztes Jahr endete das Spiel im Ibrox Stadium recht torreich (2:2).

PSV Eindhoven hatte in der 3. Quali-Runde keine Probleme. Ein 4:1-Erfolg im Hinspiel, gefolgt von einem 3:1-Comeback-Sieg bei Sturm Graz zeugen von der starken Frühform. Gerne würde sich das Team von Peter Bosz für das letztjährige Ausscheiden revanchieren.

Ohne Aufwand wird das nicht funktionieren, denn die Glasgow Rangers haben sich von ihrer 0:1 Auftaktniederlage in der Liga erfolgreich erholt. Seit vier Spielen sind die Schotten ungeschlagen und das Ibrox Stadium ist bekanntlich nur schwer einzunehmen. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven auf „Über 2,5 Tore“:

Die Rangers beendeten 3 ihrer letzten 4 Pflichtspiele mit Über 2,5 Toren.

PSV hat 12 Tore in den vergangenen 4 Pflichtspielen erzielt.

Letztes Jahr endete der Vergleich im Ibrox Stadium mit 2:2.

Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Peter Bosz hat PSV Eindhoven im Sturm übernommen. Unter der Anleitung des 59-Jährigen Trainers haben die Rood-Witten jedes ihrer bisherigen fünf Pflichtspiele gewonnen. Für den sechsten Sieg in Folge reichen die Quoten von 2,40 bis 2,55.

Die gastgebenden Gers werden sich gerne an die beiden Aufeinandertreffen vor einem Jahr erinnern. In den damaligen CL-Playoffs gelang den Rangers nach einem 2:2 im Hinspiel ein 1:0-Auswärtssieg und damit die Qualifikation für die CL-Gruppenphase. Legen die Schotten mit einem Heimsieg vor, reichen die Siegquoten von 2,55 bis 2,70. Eine Wette ohne Einzahlung könnte in diesem engen Vergleich eine sinnvolle Wahl sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven Prognose: Angriffslustige Gäste

Peter Bosz hat bei PSV die Arbeit von Ruud van Nistelrooy und Interims-Coach Fred Rutten übernommen. Der Saisonstart der Boeren verlief mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen vielversprechend.

In der dritten Runde der CL-Qualifikation räumten die Rood-Witten ohne Umwege Sturm Graz aus dem Weg (insgesamt 7:2). Wie gut der Angriff der Niederländer ist, dürfte damit bereits angedeutet sein: PSV erzielte in beiden Duellen mit den Österreichern Über 2,5 Tore.

Diese beiden Spiele sind keine Ausnahme, sondern sind stellvertretend für eine angriffslustige Offensive von Eindhoven zu sehen. Zuletzt erzielten die Lampen vier Spiele in Folge Über 1,5 Tore in der Partie, bei drei von vier Siegen waren es sogar Über 2,5 Tore.

Somit haben die Gäste zwölf Tore in den abgelaufenen vier Pflichtspielen erzielt. Die Expected Goals unterstreichen, dass diese Anzahl der Treffer mit der Qualität der erspielten Torchancen übereinstimmen. Die erwartbaren Tore der letzten vier Partien von PSV sahen wie folgt aus: 2,79 xG vs. Sturm Graz, 1,99 xG vs. Utrecht, 2,81 xG vs. Sturm Graz und 2,92 xG vs. Vitesse.

Glasgow Rangers - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 2:1 Greenock (H), 1:1 Servette (A), 4:0 Livingston (H), 2:1 Servette (H), 0:1 Kilmarnock (A).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 3:1 Vitesse (A), 3:1 Sturm Graz (A), 2:0 Utrecht (H), 4:1 Sturm Graz (H), 1:0 Feyenoord (A).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers vs. PSV Eindhoven: 1:0 (A), 2:2 (H), 0:1 (H), 0:0 (A), 4:1 (H).

Die Rangers sind mit einer unerwarteten 0:1-Niederlage gegen Kilmarnock in die Saison gestartet. Es scheint im Nachhinein eine Art Wake-up-Call zum Saisonstart gewesen zu sein, denn seither sind die Gers ungeschlagen.

In den folgenden vier Pflichtspielen fuhren die Rangers drei Siege ein und trennten sich im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse mit 1:1 von Servette. Drei der letzten vier Partien der Teddy Bears hielten Über 2,5 Tore in der Begegnung bereit.

Während die Rangers in drei dieser vier Pflichtspiele Über 1,5 Tore erzielten, ließen sie gleichzeitig in drei von vier Partien mindestens einen Gegentreffer zu. Es klingt nach passenden Voraussetzungen für eine Wiederholung der letztjährigen Begegnung im Ibrox Stadium zwischen den Rangers und PSV. Damals trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden.

Erwartet ihr ein erneutes Remis im ersten von zwei Playoff-Duellen, kann Betano dafür mit einer Quote von 3,50 glänzen. Als kleinen Zusatz könnt ihr euch diesen Betano Bonus schnappen und für die Wette nutzen.

Unser Glasgow Rangers - PSV Eindhoven Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften gewannen ihre vergangenen Spiele eher wegen ihrer starken Offensive als auf Basis einer herausragenden Hintermannschaft. Zudem haben beide Teams eine positive Formkurve und damit das nötige Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sodass wir uns Tore auf beiden Seiten und in der Folge Über 2,5 Treffer in der Partie sehr gut vorstellen können.