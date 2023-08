Glasgow Rangers - Servette Genf Tipp, Prognose, Quoten | 9.8.23

Unser Glasgow Rangers - Servette Genf Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 09.08.2023 lautet: Schnell müssen sich die Glasgow Rangers aufrappeln, sollte ihr Start in die Champions-League-Qualifikation erfolgreicher verlaufen als der Ligaauftakt.

Der Saisonstart war für die Rangers ein Schlag ins Gesicht. Nachdem die „Gers“ in der abgelaufenen Spielzeit nur vier Liga-Pleiten einstecken mussten, starteten sie mit einer 0:1-Niederlage in die neue Saison. Am besten wäre deshalb ein Sieg gegen Servette.

Die Schweizer sind mit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage in die aktuelle Spielzeit gestartet. Insgesamt klingt das etwas besser als es ist, denn nach regulären 90 Minuten endeten vier der fünf Partien mit einem Remis. Unser Tipp: Sieg Glasgow Rangers & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Servette Genf auf „Sieg Glasgow Rangers & Unter 4,5 Tore“:

In der vergangenen Saison verloren die Rangers kein Ligaspiel im eigenen Stadion (2,75 Punkte pro Partie).

Servette Genf ist mit 5 Spielen ohne Niederlage gestartet. 4 dieser 5 Partien waren nach regulären 90 Minuten ausgeglichen.

Alle 5 Saisonspiele der Gäste endeten mit Unter 4,5 Toren in der Partie.

Glasgow Rangers vs Servette Genf Quoten Analyse:

Viel enttäuschender hätte der Start in die Scottish Premiership für die Glasgow Rangers nicht verlaufen können. Der Vizemeister verlor zum Auftakt mit 0:1 beim FC Kilmarnock und läuft damit bereits früh dem Erzrivalen Celtic Glasgow hinterher. Die Buchmacher sehen die schottischen Hausherren dennoch mit Quoten bis 1,53 in der Favoritenrolle.

Für die Schweizer Gäste ist der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde bereits ein kleiner Erfolg. Gelingt „Les Grenats“ ein Überraschungssieg gegen die „Gers“, warten Wettquoten zwischen 5,50 und 6,20 auf euch. Wer sich eine Quote bei den neuen Wettanbietern ansehen möchte, kann diesem Link folgen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Servette Genf Prognose: Zeit für Wiedergutmachung

Michael Beale sah die Schwierigkeiten seiner Mannschaft bereits in der Vorbereitung. „The Teddy Bears“ gewannen nur eine von vier Partien, verloren zwei und trennten sich im übrigen Freundschaftsspiel mit 2:2 von Hoffenheim. Diese wankende Form setzte sich bei der 0:1-Niederlage beim FC Kilmarnock fort.

Die Rangers ließen zwar nur 0,42 erwartbare Tore zu, konnten sich im eigenen Angriffsspiel jedoch ebenfalls nicht die nötigen Chancen erarbeiten. Zwar hatten die Gers etwas mehr erwartbare Tore erzielt (0,91 xG), die drei Punkte blieben dennoch beim Underdog aus Kilmarnock.

Für den schottischen Vizemeister steht Wiedergutmachung auf dem Programm und das kann in der dritten Runde der CL-Qualifikation gelingen. Während die Glasgow Rangers im vergangenen Jahr zumindest an der Hauptrunde der Königsklasse teilnahmen, war Servette Genf nicht einmal in der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb vertreten.

Die erwartbaren Tore der vier absolvierten Freundschaftsspiele sowie beim Saisonstart lassen vermuten, dass die „Gers“ schnell wieder auf der Siegerstraße landen. In vier der vorherigen fünf Partien hätte die Beale-Elf nach erwartbaren Toren gewonnen.

Glasgow Rangers - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 0:1 Kilmarnock (A), 2:2 Hoffenheim (A), 1:3 Olympiakos (H), 2:1 HSV (H), 1:2 Newcastle (H).

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 1:1 Lausanne-Ouchy (A), 4:1 n.E. Genk (A), 2:2 FC Zürich (H), 1:1 Genk (H), 3:1 Grasshopper (A).

Letzte Spiele Glasgow Rangers vs. Servette Genf: -

Vergangene Saison durfte Servette Genf sich in keiner europäischen Qualifikationsrunde versuchen. Zuletzt traten die Schweizer in der CL-Quali 2021/22 an. Dort wurden sie unmittelbar nach zwei Begegnungen von Molde aus dem Wettbewerb gekickt. Nach einer 0:3-Auswärtsniederlage im Hinspiel war ein 2:0-Heimsieg schlicht und einfach zu wenig.

Ein Jahr zuvor versuchten „Les Grenats“ ihr Glück in der EL-Qualifikation. Nach einem erfreulichen 3:0-Heimsieg gegen Ruzomberok war eine Runde später gegen Stade Reims bereits Schluss.

Auf dem Papier ist die Mannschaft von Rene Weiler gut in die Saison gestartet. Fünf Spiele ohne Niederlage lesen sich gut. Da vier dieser fünf Partien nach 90 Minuten ein Remis auf der Anzeigetafel präsentierten und die vergangenen vier Pflichtspiele nach erwartbaren Toren verloren wurden, sieht die Form besser aus, als sie vermutlich ist.

Mit vier Punkteteilungen in Folge und einem ernüchternden Saisonstart der Rangers könnte eine Wette auf ein Unentschieden in Frage kommen. Bei Bwin könnt ihr für eine Punkteteilung eine Quote von 4,60 bekommen. Mit diesem Bwin Bonus ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Unser Glasgow Rangers - Servette Genf Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Servette Genf hatte bereits im Rückspiel gegen Genk das Glück, dass die Belgier nicht mehr aus ihrer fast das ganze Spiel anhaltenden Überzahl machen konnten. Auf kurz oder lang wird Servette die erwartbaren Tore nicht mehr übertrumpfen können und wir erwarten, dass dies bereits gegen die Rangers der Fall sein wird.