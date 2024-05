Granada - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Granada - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 11.05.2024 lautet: Der kommende Meister aus Madrid trifft auf den abstiegsbedrohten FC Granada. Dieser ist so etwas wie ein Lieblingsgegner der Königlichen, weshalb wir auch im kommenden Duell mit einem Sieg des Rekordmeisters rechnen.

Die Meisterschaft in La Liga hat Madrid schon eine Weile in der Tasche. Durch den dramatischen Last-Minute-Sieg am Mittwoch im CL-Halbfinale daheim gegen die Bayern können sich die Königlichen zum Ende der Saison nun auch noch den nächsten Henkelpott holen. Bevor aber am 1. Juni im Wembley das Endspiel in der Königsklasse gegen den BVB ansteht, müssen „Los Blancos“ noch vier Ligaspiele absolvieren. Das erste dieser vier Duelle führt Real am Samstag zum FC Granada.

Wir entscheiden uns hier für eine „Sieg Real Madrid“-Wette mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Granada vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid“:

Real Madrid gewann die letzten 15 Spiele gegen Granada.

Granada verlor sechs der letzten neun Ligaspiele.

Granada fing sich in fünf der letzten neun Spiele gegen Real Madrid mindestens vier Gegentreffer ein.

Granada vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der Champions League Finalist aus Madrid reist selbstverständlich als klarer Favorit zum Auswärtsspiel nach Granada. Das sehen auch die Wettanbieter so und vergeben auf dem Drei-Wege-Markt eine Siegquote für die Königlichen in Höhe von 1,53. Dass der Underdog einen Heimsieg einfahren kann, wäre bei einer Quote von 5,75 eine große Überraschung.

Die Bookies erwarten zwar einige Tore im Spiel, rechnen jedoch nicht unbedingt mit einem Torfestival, was eine Quote in Höhe von 2,55 für eine „Über 3,5 Tore“ Wette beweist. Diese Marke konnte in vier der letzten sechs Heimspiele des FC Granada gegen Real Madrid jedoch geknackt werden.

Ein solcher Tipp würde sich hervorragend mit einer Freiwette ohne Einzahlung kombinieren lassen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Granada vs Real Madrid Prognose: Auch Reals B-Elf ist deutlich stärker als das Team aus Granada!

Der Aufsteiger aus Granada steckt bei noch vier ausstehenden Partien mitten im Abstiegskampf und steht mit 21 Punkten auf dem vorletzten Rang der Tabelle. Der Rückstand zum rettenden 17. Platz der Tabelle beträgt elf Punkte, womit ein Klassenerhalt rein rechnerisch noch möglich, aber extrem unwahrscheinlich ist.

Das liegt vor allem an der enorm schwachen Defensive der Andalusier, die in dieser Spielzeit bisher 64 Gegentore in 34 Spielen zuließ, was nur vom Tabellenletzten aus Almeria überboten wurde. Immerhin verloren die Spieler von Trainer Jose Ramon Sandoval nur eine der letzten vier Partien. Dieser Formanstieg dürfte jedoch deutlich zu spät kommen.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Die Königlichen aus Madrid können sich über den 36. Meistertitel in der höchsten spanischen Spielklasse freuen. Mit 87 Punkten stehen die Hauptstädter uneinholbar vor der Überraschungsmannschaft aus Girona. Die Mannen von Trainer-Legende Carlo Ancelotti stellten dabei mit nur 22 Gegentreffern die mit Abstand beste Verteidigung der Liga und stehen mit 74 erzielten Toren ebenfalls im Ligavergleich an der Spitze.

Real Madrid verlor in dieser La-Liga-Spielzeit nur eine Partie und gewann die letzten sieben Spiele in Folge. Nach dem Sieg gegen die Bayern im Halbfinale der Champions League konnte zudem der Einzug ins Finale gefeiert werden. Das dürfte auch aufgrund des sicheren Meistertitels für eine ordentliche Rotation der Startelf für das kommende Match gegen Granada sorgen.

Granada - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Granada: 0:3 Sevilla (A), 3:0 Osasuna (H), 1:1 Ath. Bilbao (A), 2:0 Alavés (H), 0:1 Valencia (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:1 Bayern (H), 3:0 Cadiz (H), 2:2 Bayern (A), 1:0 Real Sociedad (A), 3:2 Barcelona (H).

Letzte 5 Spiele Granada vs. Real Madrid: 0:2 (A), 0:1 (A), 1:4 (H), 1:4 (H), 0:2 (A).

Das Team aus der andalusischen Stadt sollte sich jedoch keine falschen Hoffnungen machen und dürfte sich darüber im Klaren sein, dass selbst die B-Elf der Königlichen qualitativ in allen Bereichen überlegen sein sollte.

Insgesamt trafen die beiden Teams in der ersten spanischen Liga bisher in 53 Spielen aufeinander. Der FC Granada konnte nur sechs Siege feiern, während es satte 39 Niederlagen setzte. Im Schnitt fielen in den direkten Duellen zwischen Granada und Real Madrid 3,5 Tore.

Immerhin konnte der FC Granada in den letzten drei Heimspielen jeweils einen Treffer gegen den Rekordmeister erzielen, verlor jedoch alle Partien. Wer daran glaubt, dass den Andalusiern auch in der anstehenden Begegnung ein Ehrentreffer gelingt, könnte für eine „Sieg Madrid & Beide treffen“-Wette bei Merkur Bets eine Quote von 2,96 einstreichen.

Unser Granada - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid

Die Königlichen spielen in einer anderen Liga als der Aufsteiger aus Granada und dürften selbst mit einer Startaufstellung mit vielen Reservisten klar im Vorteil sein. 15 Siege in Folge gegen die Andalusier sprechen zudem eine eindeutige Sprache. Wir glauben nicht, dass diese Serie am kommenden Samstag reißen wird.