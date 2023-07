Grasshoppers - Servette Genf Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser Grasshoppers - Servette Genf Tipp zum Super League Spiel am 22.07.2023 lautet: Beim munteren Saisonauftakt finden beide Teams den Weg ins gegnerische Netz.

Am Samstag startet die Schweizer Super League in die neue Saison. Es ist die mittlerweile 127. Spielzeit in der höchsten schweizerischen Spielklasse und gesucht wird der Nachfolger des amtierenden Meisters Young Boys. Vizemeister wurde in der letzten Saison Servette Genf, wenn auch mit großem Rückstand auf die Berner.

Zum Auftakt müssen die Genfer auswärts bei den Grasshoppers aus Zürich ran, deren letzten Spiele so gut wie immer Tore auf beiden Seiten zu bieten hatten. Wir denken, dass sich das auch im Auftaktspiel der neuen Saison fortsetzt und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,54 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Grasshoppers vs Servette Genf auf „Beide treffen“:

In den letzten sieben Spielen der Grasshoppers gab es Tore auf beiden Seiten.

Genf kassierte in der letzten Saison als Vizemeister 48 Gegentore in 36 Spielen.

In sieben der letzten acht direkten Duelle konnten beide Teams treffen.

Grasshoppers vs Servette Genf Quoten Analyse:

In der letzten Saison trennten die beiden zum Abschluss 14 Punkte. Das ist sicherlich mit ein Grund, warum die Bookies, die immer mehr Sportwetten mit PayPal anbieten, die Gäste aus Genf vorne sehen. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg kratzen an der Marke von 2,00.

Mit einer 3,60 für den Tipp auf Heimsieg gehört NEObet, einer der wenigen Anbieter, bei dem man unter bestimmten Voraussetzungen noch steuerfrei wetten kann, zu den Spitzenreitern. Allgemein erwarten die Wettanbieter ein torreiches Match, wie sich aus Quoten von höchstens 1,60 für das Over 2,5 schließen lässt. Über 3,5 Tore bringen schon Werte bis 2,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Grasshoppers vs Servette Genf Prognose: Munterer Saisonauftakt

Mit insgesamt 27 Titeln sind die Grasshoppers der Rekordmeister der Schweiz. Zudem sind die Zürcher mit 19 Erfolgen auch Rekord-Pokalsieger. Die glorreichen Zeiten liegen allerdings schon lange zurück. Die letzte Meisterschaft gewann man im Jahr 2003, den letzten Pokalsieg gab es 2013.

Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Challenge League und der Rückkehr in die Super League zur Saison 2021/2022 beendete der Klub die letzten beiden Spielzeiten auf den Rängen acht und sieben. In dieser Saison will man weiter oben mitspielen, doch die Vorbereitung war eher durchwachsen.

Es gab Siege gegen den FC Vaduz und Austria Lustenau und Pleiten gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy sowie Freiburg. Vor allem die 1:6-Klatsche im letzten Test gegen den Sport-Club am letzten Samstag war heftig. Immerhin konnten die Hoppers aber auch in diesem Match ihr Tor erzielen. Das schafften sie zuletzt nämlich regelmäßig.

Nimmt man die vier Partien aus der Vorbereitung hinzu, dann schoss der GCZ in seinen letzten 13 Spielen immer mindestens ein Tor. Aber: Im selben Zeitraum gab es nur eine weiße Weste. Der 2:0-Erfolg gegen Luzern am 33. Spieltag der Vorsaison war das einzige der letzten 22 Matches, in dem die Grasshoppers ihren Kasten sauber halten konnten.

Grasshoppers - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Grasshoppers: 1:6 Freiburg (Test, N), 1:2 Stade Lausanne-Ouchy (Test, N), 2:1 Austria Lustenau (Test, N), 4:3 Vaduz (Test, N), 1:3 Basel (A)

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 5:2 Rapperswil-Jona (Test, N), 2:0 Cercle Brügge (Test, N), 1:0 Stade Nyonnais (Test, N), 4:0 Neuchâtel (Test, N), 1:0 Luzern (A)

Letzte 5 Spiele Grasshoppers vs. Servette Genf: 2:3 (H), 1:2 (A), 2:3 (H), 1:3 (A), 1:0 (A)

Ein Blick auf die letzten Ergebnisse von Servette Genf offenbart fast nur Siege. Von den letzten elf Partien haben Les Grenats keine verloren und neun gewonnen, inklusive aller vier Testspiele zur Vorbereitung auf die neue Saison. Drei der vier Freundschaftsspiele gewannen die Genfer zu Null. Nur im letzten Test gegen Rapperswil-Jona gab es beim 5:2 Gegentore.

Die letzte Pleite Servettes datiert vom 22. April 2023 und war ein klares 1:6 bei den Young Boys, was die Kräfteverhältnisse in der letzten Saison der Schweizer Super League gut widerspiegelt. Denn Genf wurde in der letzten Saison zwar Vizemeister, hatte am Ende aber satte 16 Punkte Rückstand auf den BSC.

Wie der Gegner, so zeigten sich auch die Genfer zuletzt sehr treffsicher. In ihren letzten zwölf Matches schafften sie es immer auf die Anzeigetafel. Auf der anderen Seite waren sie zumindest in der letzten Saison immer wieder für Gegentore gut. Mit 48 Gegentreffern in 36 Ligaspielen kassierten die Granatroten im Schnitt 1,33 Gegentore pro Partie.

Gegen die Grasshoppers spielte Servette in der letzten Saison gerne. Alle vier direkten Duelle gingen an die Genfer, die in drei dieser vier Duelle auch drei Tore erzielten. Nach einem 3:1 im ersten Vergleich gewannen Les Grenats die folgenden drei mit nur einem Tor Vorsprung. In allen vier direkten Begegnungen der Vorsaison konnten beide Teams treffen.

Unser Grasshoppers - Servette Genf Tipp: Beide treffen

In allen vier Duellen der letzten Saison gab es Tore auf beiden Seiten. In den letzten sieben Partien der Grasshoppers und weiter zurückblickend in 16 ihrer letzten 18 Spiele konnten beide Teams treffen. Die Gäste wiederum trafen in ihren letzten zwölf Matches immer, waren aber auch immer wieder für Gegentore gut. Die Wette liegt also auf der Hand.