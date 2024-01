Griechenland - Dänemark Tipp, Prognose, Quoten|13.01.2024

Unser Griechenland - Dänemark Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 13.01.2024 lautet: Die Dänen stehen in der Weltrangliste auf Rang 1 und gewannen die letzten drei Weltmeisterschaften in Folge, konnten bei Europameisterschaften jedoch zuletzt vor zwölf Jahren einen Titel feiern. Gegen den Underdog aus Griechenland soll nun der zweite Gruppensieg her. Wir sehen im Wett Tipp heute einige Tore auf die Fans zukommen.

Dänemark ist eine absolute Macht und kann mit zahlreichen Top-Spielern aufwarten. Im ersten Gruppenspiel wurde Tschechien klar besiegt und auch gegen den zweiten Außenseiter der Gruppe sollten die Favoriten nicht allzu große Probleme bekommen. Dieser kam im ersten Gruppenspiel gegen Portugal bei einem 24:31 unter die Räder.

Wir favorisieren für das kommende Match den Wett Tipp heute „Über 57,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Dänemark auf „Über 57,5 Tore“:

Griechenland fing sich in 5f der letzten 6 Spiele jeweils mindestens 30 Gegentore.

Dänemark erzielte in den letzten 6 Spielen im Schnitt 31 Punkte.

In 5 der letzten 9 Spiele von Dänemark fielen über 57 Tore.



Griechenland vs Dänemark Quoten Analyse:

Der dreimalige Weltmeister aus Dänemark geht standesgemäß als absoluter Favorit ins zweite Gruppenspiel gegen die Griechen und bekommt auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote von 1,01 zugewiesen. Ein Vorrunden Sieg von Griechenland wäre eine absolute Sensation und den Bookies eine Quote von 17,00 wert.

So verwundert es nicht, dass einer Handicap-Wette mit plus/minus 10,5 Toren jeweils fast eine identische Quote von 1,80 bis 1,90 zugewiesen wird. Euren Tipp auf das kommende Topspiel könnt ihr auch ganz bequem über die Interwetten Sportwetten App abfeuern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Griechenland vs Dänemark Prognose: Gelingt dem Underdog die große Sensation?

Die Griechen sind als absoluter Außenseiter in der Gruppe F der diesjährigen Vorrunde der Europameisterschaft zu sehen und konnten sich in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt für eine EM qualifizieren.

In der Qualifikationsgruppe zum laufenden Turnier konnten sich die Griechen mit drei Siegen und drei Niederlagen gerade so als einer der vier besten Gruppendritten durchsetzen und die Teilnahme am Wettbewerb sichern. In diesen Spielen fielen im Schnitt 57,2 Punkte.

Die Auswahl des dänischen Handballverbandes ist die erste Mannschaft überhaupt, die drei Weltmeistertitel in Folge einheimsen konnte. Mit dabei war natürlich immer der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen. Der wurfgewaltige Rückraum-Spieler weiß auch noch im fortgeschrittenen Alter von 36 Jahren zu überzeugen und führt sein Team als Routinier an.

Doch auch der Nachwuchs der Dänen kann sich durchaus sehen lassen. Der 24-jährige Mathias Gidsel hat das Zeug zum MVP des Turniers, heimste er diesen Titel doch bei der vergangenen Weltmeisterschaft ein, bei der er auch bester Torschütze des Turniers war. Die Dänen konnten sich mit dem dritten Platz bei der letzten Europameisterschaft direkt für das diesjährige Turnier qualifizieren.

Griechenland - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 24:31 Portugal (N), 30:33 Nordmazedonien (A), 35:23 Slowakei (A), 27:31 Rumänien (A), 26:32 Niederlande (A).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 23:14 Tschechien (N), 32:18 Niederlande (H), 34:31 Ägypten (H), 27:27 Norwegen H), 40:23 Niederlande (A).

Letzte Spiele Griechenland vs. Dänemark: 23:27 (N).



Im letztjährigen EHF Euro Cup, in dem die besten drei Teams der vergangenen EM und der Gastgeber des nächsten Turniers gegeneinander antraten, konnten die Dänen fünf der sechs Partien gewinnen und zeigten sich dabei mitunter in grandioser Verfassung. In diesen Spielen erzielte Dänemark im Schnitt 33 Punkte gegen drei der sechs besten Teams aus Europa.

Griechenland spielte erst einmal überhaupt gegen den Weltranglisten-Führenden. Zu dieser Begegnung kam es bei der Weltmeisterschaft 2005, bei der ersten und einzigen Teilnahme am Wettbewerb, das Spiel wurde mit 23:27 verloren.

Solltet ihr an ein Handball-Wunder glauben und die Griechen ihren ersten Sieg gegen Dänemark im kommenden Duell feiern, können wir eine Wette auf eine solch hohe Quote nur mit der Nutzung einer Freebet empfehlen, um euer Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Griechenland - Dänemark Tipp: Über 57,5 Punkte

Dänemark tat sich über weite Strecken des Auftaktspiels gegen agressive Tschechen schwer und konnte sich am Ende beim für Stammtorhüter Niklas Landin eingewechselten Emil Nielsen bedanken, der in der zweiten Hälfte mit 13 Paraden den Sieg des Favoriten quasi im Alleingang sicherte. Wir gehen davon aus, dass die Fangquote im kommenden Match nicht bei überragenden 66 Prozent zu halten sein dürfte und sehen ein Spiel mit deutlich mehr Treffern auf beiden Seiten auf uns zukommen.