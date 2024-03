Griechenland – Kasachstan Tipp, Prognose, Quoten|21.03.24

Unser Griechenland - Kasachstan Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Obwohl die Kasachen im Zuge der EM-Quali gut performten, wird es in unserem Wett Tipp heute gegen Griechenland sehr schwierig.Wenngleich an Frankreich und den Niederlanden in der EM-Quali kein Weg vorbei führte, reichte es für die Griechen in der Gruppe B zum dritten Tabellenplatz. Die Qualifikation für die Playoffs sicherte man sich jedoch durch Platz 1 in der Nations-League-Gruppe C2 vor Kosovo und Nordirland. Kasachstan stellte das Ticket für die Playoffs durch den Sieg in Gruppe C3 sicher, vor Aserbaidschan und Slowakei. Die Kasachen dürfen weiterhin von der ersten EM-Teilnahme träumen.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,15 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Kasachstan auf „Über 2,5 Tore“:

Die „Galanolefki“absolvierten 75 Prozent ihrer Heimspiele in der EM-Quali mit 3 oder mehr Toren.

Kasachstan beendete 80 Prozent der Auswärts-Begegnungen in der EM-Quali mit mindestens 3 Treffern.

2 der letzten 3 direkten Aufeinandertreffen brachten 3 oder mehr Tore mit sich.



Griechenland vs Kasachstan Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell erkennen, dass dieser einer klaren Rollenverteilung unterliegt. Die Griechen gehen am Donnerstag in der heimischen Hagia Sophia OPAP-Arena als Favorit ins Rennen und werden mit einer durchschnittlichen Quote von 1,33 bewertet.

Absolut nachvollziehbar, da die Griechen alle drei bisherigen Kräftemessen siegreich gestalteten. Wer entgegen der Statistik wetten möchte, erhält im Falle eines Auswärtssieges teilweise mehr als den zehnfachen Wetteinsatz. Entgegen unserer Einschätzung gehen viele neue Sportwetten Anbieter von einem defensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Griechenland vs. Kasachstan Prognose: Hält Kasachstan den Traum der ersten EM-Teilnahme weiterhin aufrecht?

Viermal waren die Griechen bei einer EM-Endrunde vertreten. Der größte Erfolg gelang im Jahr 2004, als sensationell der Titel gewonnen wurde. Die letzte EM-Teilnahme wurde 2012 bewerkstelligt. Zum Glück sicherten sich die Hellenen den Playoff-Platz durch Platz 1 in der Nations-League-Gruppe C2 mit 15 Punkten aus sechs Spielen gegen Kosovo, Nordirland und Zypern.

Im Rahmen der diesjährigen EM-Quali konnten die Recken von Trainer Gustavo Poyet auch überzeugen, hatten aber gegen die beiden Schwergewichte aus Frankreich und Niederlande keine Chance. Am Ende reichte es aber vor Irland und Gibraltar zum dritten Platz. Sieben der insgesamt 13 Punkte resultierten vor heimischer Kulisse. Die einzige Heimniederlage musste nach einem 0:1 gegen die Niederlande hingenommen werden. Mit Frankreich wurden beim 2:2 die Punkte geteilt. Gegen Irland (2:1) und Gibraltar (5:0) stehen zu Hause zwei Erfolgserlebnisse zu Buche.

Auf heimischem Boden legten die Mannen von der Balkaninsel gehörig Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag. Neun Heimtore in vier Begegnungen untermauern diese Tatsache. Darüber hinaus endeten 75 Prozent der Heimspiele mit drei oder mehr Toren. Defensiv steht Griechenland im eigenen Stadion nur bedingt sicher und zeigte nur einen „Clean Sheet“ auf.

Bei den Griechen sind einige klangvolle Namen aus der 2. Bundesliga vertreten. Dazu zählen Manolis Saliakis (FC St. Pauli), Andreas Bouchalakis (Hertha BSC) und Christos Tzolis (Düsseldorf). Letzterer sorgte im deutschen Unterhaus mit 15 Toren in 23 Spielen für Aufsehen. In der EM-Qualifikation erzielte er nur zwei Treffer.

Griechenland - Kasachstan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:2 Frankreich (H), 2:0 Neuseeland (H), 0:1 Niederlande (H), 2:0 Irland (A), 5:0 Gibraltar (A).

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 2:0 Turkmenistan (H), 1:2 Slowenien (A), 3:1 San Marino (H), 2:1 Finnland (A), 1:3 Dänemark (A).

Letzte Spiele Griechenland vs. Kasachstan: 2:0 (A), 2:1 (A), 3:1 (H).



Kasachstan konnte in der EM-Qualifikation in der Gruppe H nur Platz vier erreichen, erspielte sich das Ticket für die Playoffs aber durch den beachtlichen Sieg in der Nations-League-Gruppe C3 vor Aserbaidschan, Slowakei und Belarus.

Da die EM-Quali weniger kurz zurückliegt als die Nations-League-Saison sind die Zahlen und Fakten aussagekräftiger. Sechs der zehn EM-Quali-Spiele waren von Erfolg gekrönt. Immerhin drei der Erfolge kamen in der Ferne zum Vorschein. Dabei wurden die ersten beiden Gruppen-Spieltage in San Marino (3:0) und Nordirland (1:0) siegreich gestaltet. Darüber hinaus sollte sogar in Finnland ein knapper Triumph (2:1) errungen werden. Die Kasachen konnten in jedem Quali-Fernduell mindestens einmal treffen und erzielten acht Auswärtstore in fünf Spielen. Satte 80 Prozent der Begegnungen in der Fremde endeten mit drei oder mehr Treffern.

Das Team von Trainer Magomed Adiev hat mit der erstmaligen Qualifikation für eine EM-Endrunde ein Ziel vor Augen und möchte Geschichte schreiben. Sofern gegen Griechenland ein Sieg resultiert, heißt es, im Endspiel gegen Georgien oder Luxemburg zu bestehen. Für die offensiven Momente bei den Kasachen sorgt Bakhtiyor Zaynutdinov. Der bei Besiktas Istanbul unter Vertrag stehende Kicker ist mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Ein weiterer Treffer des 25-Jährigen bringt bei Winamax eine Quote von 10,5 mit sich. Genauere Informationen zum Bookie sind unserer ausführlichen Winamax Bewertung zu entnehmen.

Unser Griechenland – Kasachstan Tipp: Über 2,5 Tore

Spielerisch sind die Griechen den Gästen in sämtlichen Belangen deutlich überzeugen und zeigen zudem den spürbar besseren Kader auf. Wenngleich die Kasachen vermutlich die Paarung nicht gewinnen, dürfte es aber dennoch für mindestens einen Treffer reichen. Der Underdog stellte auch in Dänemark und Slowenien seinen Offensivdrang eindrucksvoll unter Beweis und traf in beiden Ansetzungen.

Wir tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen, das am Ende mehr als 2,5 Tore mit sich bringt.