Griechenland - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 16.10.2023

Unser Griechenland - Niederlande Tipp zum EM-Quali Spiel am 16.10.2023 lautet: Im Kampf um den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Frankreich in der Gruppe B der EM-Quali erwarten wir ein enges Spiel.

Enorm wichtiges Duell für beide Mannschaften! Griechenland empfängt am kommenden Montag die Niederlande in der heimischen OPAP Arena zum Showdown um den zweiten Platz der Gruppe. Das Hinspiel ging klar an die Gastmannschaft, gegen heimstarke Griechen dürfte das kommende Duell jedoch ausgeglichener ausfallen. Wir entscheiden uns daher für eine „Beide Teams treffen“ Wette mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Griechenland vs Niederlande auf „Beide Teams treffen“:

In neun der letzten zehn Heimspiele erzielte Griechenland mindestens einen Treffer.

In zehn der letzten elf Auswärtsspiele trafen die Niederlande mindestens ein Mal ins gegnerische Tor.

Die Niederlande trafen bisher in jedem Spiel gegen Griechenland mindestens ein Mal.

Griechenland vs Niederlande Quoten Analyse:

Die Niederländer gehen als leichter Favorit in die kommende Begegnung. Ein Auswärtssieg wird von den Bookies mit einer Quote von 2.10 versehen, wobei ein Sieg der Heimmannschaft eine Gewinnquote von 3.50 mit sich bringt. Eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 3.15 als etwas wahrscheinlicher angesehen.

Ein Blick auf die Resultatwetten zeigt, dass ein 1:1 Unentschieden mit einer 6.0 Quote als wahrscheinlichstes Ergebnis angesehen wird. Wer an den ersten Sieg einer griechischen Nationalmannschaft gegen eine Elftal in einem Pflichtspiel glaubt, könnte seine Wette mit dem tollen Interwetten Gutschein verbinden.

Griechenland vs Niederlande Prognose: Wer macht den wichtigen Schritt Richtung EM 2024?

Die Griechen stehen mit zwölf Punkten aus den ersten sechs Spielen auf dem zweiten Platz der Gruppe B der diesjährigen EM-Quali. Dabei wurden vier Spiele gewonnen, zwei mal mussten sich die Blau-Weißen in Auswärtsspielen geschlagen geben. Die beiden Heimspiele wurden mit insgesamt 7-1 Toren gewonnen.

In den ersten sechs Partien mussten die Griechen nur 0,8 Gegentore im Schnitt hinnehmen. Vor allem in der zweiten Hälfte der Spiele konnte der eigene Kasten sauber gehalten werden, so fing man sich erst einen Gegentreffer nach dem Pausenpfiff ein. Bester Torschütze der laufenden Qualifikationsphase ist Linksaußen Georgios Masouras, dem in sechs Spielen starke fünf Treffer gelangen.

Die Niederlande bestritten bisher ein Spiel weniger als ihre Konkurrenz in der Gruppe B. So stehen die Mannen von Trainer Ronald Koeman mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen auf Rang drei der Tabelle. Beide Niederlagen mussten die Niederländer jedoch gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Frankreich hinnehmen.

Auffallend ist, dass die Spieler der Niederlande vor allem in den ersten Minuten der Spiele sehr anfällig für Gegentore sind. So fielen schon vier der sieben Gegentreffer innerhalb der ersten 15 Minuten der Spiele, im Schnitt fing man sich das erste Gegentor in der vierten Spielminute ein. Das könnte auch im kommenden Duell gegen Griechenland zum Faktor werden. Die Blau-Weißen konnten schon drei Tore innerhalb der ersten 15 Minuten ihrer Spiele erzielen.

Griechenland - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:0 Irland (A), 5:0 Gibraltar (H), 0:3 Niederlande (A), 0:1 Frankreich (A), 2:1 Irland (H).

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:2 Frankreich (H), 2:1 Irland (A), 3:0 Griechenland (H), 2:3 Italien (H), 2:4 Kroatien (H).

Letzte 5 Spiele Griechenland vs. Niederlande: 0:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:3 (H), 1:1 (A).

Der direkte Vergleich der beiden Kontrahenten liest sich aus Sicht der Griechen ziemlich desaströs. Fünf der sechs Pflichtspiele zwischen den beiden Teams wurden verloren (1U). Dabei musste man zwölf Gegentreffer verkraften und konnte nur ein mageres Törchen erzielen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass alle diese Spiele, bis auf das Hinspiel der laufenden EM-Quali, länger als 30 Jahre in der Vergangenheit liegen und somit nicht wirklich als Referenz für das kommende Duell herangezogen werden sollten.

Im kommenden Duell wird der griechische Trainer Gustavo Poyet vermutlich dem etwas kompakteren 4-2-3-1 Spielsystem der eigentlich bevorzugten offensiven 4-3-3 Aufstellung den Vorzug geben. Die Niederlande könnten in einem defensiv ausgerichteten 4-3-3 auflaufen, oder aber wie im Hinspiel gegen Griechenland ein flaches 3-4-3 Spielsystem auf das Feld schicken.

Sportwetten-Neulingen, die sich einen ersten Überblick über die besten Buchmacher verschaffen möchten, empfehlen wir einen Blick auf unseren Wettanbieter Vergleich zu werfen.

Unser Griechenland - Niederlande Tipp: Beide Teams treffen

Im Schnitt schießen die Griechen in der laufenden EM-Qualifikationsphase 2,0 Tore pro Spiel, die Niederländer erzielen 1,8 Tore pro Spiel. Wir sehen die Niederlande zwar etwas im Vorteil, jedoch steht die Defensive von Oranje nicht immer sicher und wird gegen heimstarke Griechen, die mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikation für die Euro 2024 machen könnten, bestehen müssen.