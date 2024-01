Grizzlies - Clippers Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Grizzlies - Clippers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 13.01.2024 lautet: Die Clippers sind eines der heißesten Teams der Liga! Die Grizzlies konnten sich hingegen zuletzt etwas fangen, obwohl mit Ja Morant der mit Abstand beste Spieler des Teams die restliche Saison ausfällt. Unser Wett Tipp heute sieht die Kalifornier jedoch klar im Vorteil.

Was für eine Seuchensaison für die Memphis Grizzlies! Nachdem Ja Morant vor der Saison für die ersten 25 Spiele von der Liga suspendiert wurde, verletzte sich noch beinahe die gesamte Big-Man-Rotation der Grizzlies. Nach nur neun gespielten Partien fällt Ja Morant nun aufgrund einer Schulterverletzung für die restliche Saison aus und Memphis wird es kaum in die Playoffs schaffen können. Die Clippers hingegen kommen immer besser ins Rollen, nachdem der Saisonstart ziemlich ernüchternd verlief.

„Sieg Clippers mit HC -7,5″ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet ist der Wett Tipp heute.

Darum tippen wir bei Grizzlies vs Clippers auf „Sieg Clippers HC -7,5″:

Die Clippers gewannen 16 der letzten 19 Spiele.

Die Grizzlies verloren 3 der letzten 5 Spiele gegen die Clippers.

Die Clippers erzielten in 13 der letzten 16 Siege mindestens acht Punkte mehr als ihre Gegner.

Grizzlies vs Clippers Quoten Analyse:

Die Gäste aus Los Angeles gehen aus Sicht der besten neuen Buchmacher als Favorit in die Begegnung mit den Grizzlies und so steht auf dem Zwei-Weg-Markt eine Quote für einen Sieg der Clippers mit 1,35 zu Buche. Ein Sieg der ausgedünnten Rotation der Grizzlies wäre den Wettanbietern eine Quote von bis zu 3,60 wert.

Als fleißigster Punktesammler wird indes wenig überraschend Kawhi Leonard mit einer Over/Under-Line von 24,5 Punkten und einer Quote von jeweils etwa 1,85 gesehen. Für Teamkollege Paul George liegt diese bei gleicher Quote und 22,5 Punkten etwas niedriger.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Grizzlies vs Clippers Prognose: Fährt Memphis den 4. Sieg in Folge ein?

Die Fans der Grizzlies haben es nicht leicht in dieser Saison. Zu Saisonbeginn verletzte sich mit Steven Adams der Starting Center und einer der Lieblinge der Massen. Verbunden mit dem Ausfall von Ja Morant konnte man nicht allzu viele Siege für das Team vom Mississippi River erwarten. Dass jedoch 19 der ersten 25 Spiele verloren wurden und dabei das schlechteste Offensiv Rating der gesamten Liga gestellt wird, war dann aber doch eine mittelgroße Überraschung.

Zumindest konnte sich die Defensive nach einem schwachen Start zuletzt deutlich steigern, sodass die Grizzlies nun die siebtbeste Verteidigung der Liga stellen. Von den neun Spielen, die Ja Morant nach seiner Suspendierung bestreiten konnte, wurden sechs gewonnen. Zuletzt konnten sogar drei Spiele ohne den Superstar siegreich gestaltet werden.

Die Clippers, die vermutlich vier zukünftige Hall of Famer in ihren Reihen haben, spielten zuletzt Basketball wie aus dem Bilderbuch. Die Offensive brummt, mit einem gut aufgelegten und vor allem von Verletzungen verschonten Kawhi Leonard, der immer für eine Punkte-Explosion gut ist. Neuzugang James Harden orchestriert den Ballvortrag in unnachahmlicher Manier und zeigt, dass er auch noch im gehobenen Alter einer der besten Passspieler der Liga ist.

Die Clippers liegen mit einem Offensiv Rating von 119,8 über zwölf Punkte über dem kommenden Gegner aus Memphis und auf Rang 7 im Ligavergleich. Auch die Defensive ist mit einem Rating von 114,0 und Platz 12 leicht überdurchschnittlich. Das ergibt ein Net Rating von +5,8, das Platz 4 der NBA bedeutet. Mit nun 24 Siegen bei 13 Niederlagen belegen die Clippers den vierten Rang im Westen und sitzen den Spitzenreitern im Nacken.

Grizzlies - Clippers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Grizzlies: 120:103 Mavericks (A), 121:115 Suns (A), 127:113 Lakers (A), 111:116 Raptors (H), 106:98 Spurs (H).

Letzte 5 Spiele Clippers: 126:120 Raptors (H), 138:111 Suns (H), 103:106 Lakers (A), 111:95 Pelicans (A), 131:122 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Grizzlies vs. Clippers: 106:117 (A), 105:101 (A), 108:94 (H), 132:141 (H), 129:135 (A).

Die Grizzlies liegen mit einem Offensiv Rating von 107,8 fast acht Punkte unter dem Liga-Schnitt, was schlicht katastrophal ist. Memphis fehlt es dabei vor allem an Shooting und Playmaking. Das Team aus Tennessee nimmt zwar die zweitmeisten Dreier der Liga, kein Team der NBA trifft diese jedoch im Schnitt schlechter als die Grizzlies (34 Prozent). Deutlich besser sieht derweil die Wurfauswahl der Clippers aus. Diese haben zwar ein deutlich geringeres Volumen an Distanzwürfen, treffen diese mit 39 Prozent jedoch viel besser und belegen dabei Rang 2 im Ligavergleich.

Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden kommenden Gegner, sehen wir ein recht ausgeglichenes Bild. Die Grizzlies konnten sechs der letzten zehn Spiele gewinnen und auch in dieser Saison steht schon ein Sieg gegen das Team aus LA zu Buche. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass ein Großteil der Siege in der letzten Saison gesammelt wurde, als Memphis noch die beste Verteidigung der gesamten Liga stellte, bei einer funktionierenden Offensive. Ein wichtiger Rollenspieler der Clippers ist Terance Mann. Der US-Youngster konnte in fünf der letzten sieben Spiele zweistellig punkten, so könnte sich etwa eine Wette auf „Über 8,5 Punkte von Mann“ als lohnend herausstellen. Einen solchen Tipp könntet ihr auch hervorragend mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung verbinden.

Unser Grizzlies - Clippers Tipp: Sieg Clippers mit HC -7,5

Das Net Rating der Clippers liegt beinahe elf Punkte über dem des kommenden Gegners aus Memphis. Das Team aus Los Angeles gewann sieben der letzten acht Spiele und erzielte dabei im Schnitt 120 Punkte bei einer guten Wurfquote von über 51 Prozent aus dem Feld. Wir erwarten einen deutlichen Sieg der Gäste gegen eine schwache Offensive der Gastgeber.