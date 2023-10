Grizzlies - Mavericks Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 31.10.2023 lautet: Die Grizzlies starteten mit drei Niederlagen in die aktuelle Saison und wollen im Heimspiel gegen die Mavericks um Superstar Luka Doncic den ersten Sieg einfahren. Wir erwarten ein offensiv starkes Auswärtsteam.

Dallas konnte die beiden ersten Saisonspiele gewinnen, dies jedoch gegen Teams, die nicht zu den Top-Contendern der Liga gehören. Am vergangenen Donnerstag wurden die Spurs um Rookie-Sensation Victor Wembanyama geschlagen, am Samstag konnten die Brooklyn Nets durch einen Zirkuswurf von Doncic in letzter Minute geschlagen werden. Während die Defense der Mavs teilweise besorgniserregend aussah, läuft die Offense schon auf Hochtouren. Wir entscheiden uns für eine “Dallas über 113,5 Punkte” Wette mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks auf “Dallas über 113,5 Punkte”:

Memphis erlaubte den Gegnern in den letzten acht Partien im Schnitt 114,4 Punkte.

Dallas erzielte in den ersten zwei Saisonspielen jeweils über 125 Punkte.

Luka Doncic erzielte in den ersten beiden Saisonspielen im Schnitt 41,0 Punkte.

Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Dallas Mavericks leicht im Vorteil im kommenden Duell gegen die Memphis Grizzlies. Die Siegquote für die Mavs liegt bei 1,70, während die der Grizzlies bei 2,15 steht.

Ein Blick auf den Über/Unter-Markt zeigt, dass die Wettanbieter keinen allzu wilden Schlagabtausch erwarten. Eine Wette auf Unter 226,5 Punkte im Spiel liegt bei 1,75, was wohl an der traditionell guten Defense der Grizzlies liegt, die jedoch verletzungsbedingt auf ihren Center Steven Adams verzichten müssen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks Prognose: Können die Grizzlies den Horrorstart verhindern?

Noch vor Saisonbeginn ereilte die Memphis Grizzlies mit dem Saisonaus für ihren Starting Center Steven Adams eine Hiobsbotschaft, zumal das Team aus Tennessee in den ersten 25 Saisonspielen ohne ihren Franchise-Player Ja Morant auskommen muss.

So gingen die ersten drei Spiele direkt in die Binsen, dabei erzielten die Grizzlies schwache 104,5 Punkte im Schnitt. Am letzten Spieltag musste man sich den Washington Wizards geschlagen geben, die als eines der schwächsten Teams der Liga gelten.

Die Mavericks konnten ihre beiden Auftaktspiele gewinnen und zeigten dabei ihre beiden Gesichter. Die Mannen von Chefcoach Jason Kidd können im Angriff jederzeit heiß laufen, können in der Verteidigung jedoch kaum den eigenen Korb beschützen und lassen ihre Gegner zu leichten Punkten kommen.

Ein zu Saisonbeginn brandheißer Luka Doncic sicherte in den ersten beiden Partien jeweils den Sieg, auch die Defense der Grizzlies um Jaren Jackson Jr. wird den slowenischen Superstar nicht stoppen können. Wer auf eine weitere Punkte-Explosion von Luka Doncic gegen die Grizzlies wetten möchte, sollte sich unbedingt unsere Übersicht über die Wettanbieter mit Gratiswetten ansehen.

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Memphis Grizzlies: 106:113 Wizards (A), 104:108 Nuggets (H), 104:111 Pelicans (H), 116:124 Bucks (A), 124:132 Heat (A).

Letzte 5 Spiele Dallas Mavericks: 125:120 Nets (H), 126:119 Spurs (A), 114:104 Pistons (H), 96:104 Timberwolves (N), 99:111 Timberwolves (N).

Letzte 5 Spiele Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks: 112:108 (H), 104:88 (A), 112:108 (H), 96:137 (A), 91:104 (A).

Der direkte Vergleich der beiden Kontrahenten zeigt sich in den letzten zehn Begegnungen sehr ausgeglichen. So konnten beide Teams jeweils fünf Spiele gewinnen, dabei wurden im Schnitt 210,8 Punkte erzielt.

Luka Doncic kommt in elf Spielen gegen Memphis auf einen Karriereschnitt von 24,2 Punkten, 8,0 Rebounds und 6,7 Assist pro Spiel. In den letzten beiden Partien konnte er jedoch jeweils über 32 Punkte erzielen.

In der vergangenen Saison ließen die Grizzlies die fünftmeisten 3-Punkte-Würfe der gesamten Liga zu, im Schnitt ließen sie ihre Gegner 37 Mal pro Partie von hinter der Linie abdrücken. Sollten die Mavericks einen weiteren guten Shooting-Abend erwischen, werden die Grizzlies wenig Chancen haben, als Sieger vom Platz zu gehen, zumal ohne Ja Morant die offensive Firepower fehlt.

Unser Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks Tipp: Dallas Mavericks über 113,5 Punkte

Die Mavericks müssen ihr Heil weiterhin in der Offensive suchen, um Spiele zu gewinnen. Mit Franchise-Player Luka Doncic steht ihnen einer der besten Spieler der Liga zur Verfügung, der sich in bestechender Frühform befindet. Co-Star Kyrie Irving sollte zudem auch in der Lage sein, an einem guten Abend jedem Gegner über 30 Punkte einzuschenken, auch wenn der Wurf des Amerikaners bisher nicht wirklich fallen wollte (16 von 41 Würfen getroffen).