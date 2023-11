Grizzlies - Suns Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser Memphis Grizzlies - Phoenix Suns Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 24.11.2023 lautet: Die Memphis Grizzlies sind wohl das Team, das in dieser Saison mit den meisten Ausfällen zu Saisonbeginn kämpfen musste. Unser Wett Tipp heute sieht die Gäste aus Phoenix durch eine deutlich bessere Offensive im Vorteil.

Die Suns könnten im Back-to-Back Spiel in Memphis den fünften Sieg in Folge einfahren. Die Grizzlies haben eine Verletztenliste, die sich sehen lassen kann. Momentan fallen sechs Spieler, teils wichtige Bestandteile der Rotation, aus.

Wir sehen immer besser werdende Suns klar im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Phoenix Suns mit HC -4,5″ mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns auf „Sieg Phoenix Suns mit HC -4,5″:

Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns Quoten Analyse:

Die Suns werden auch von den Wettanbietern mit einer Siegquote von 1,42 als Favorit im Duell mit den Grizzlies gesehen. Ein Heimsieg des 13. der Western Conference wird mit einer Quote von 2,80 deutlich unwahrscheinlicher eingestuft.

Bei den Wetten im Bereich der Gesamtpunktzahl wird deutlich, dass nicht unbedingt ein High-Scoring-Game erwartet wird. So liegt die Over-/Under-Line bei 225,5 Punkten mit einer Quote von jeweils 1,91. Für eine Wette auf das Spiel zwischen den Grizzlies und den Suns könnt ihr übrigens hervorragend den Bet-at-home Bonus Code nutzen, um eure Gewinnchancen zu maximieren.

Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns Prognose: Kann Memphis auch ohne Superstar die Wende schaffen?

Die Grizzlies haben einen absoluten Horror-Start in die aktuelle NBA-Saison hinter sich. Dass mit Ja Morant der Franchise-Player aufgrund einer Suspendierung für 25 Spiele fehlen würde, war klar und auch, dass dies der Offensive von Memphis nicht gut tun würde. Dass dazu jedoch die komplette Center-Rotation verletzt ausfällt, schadet der sonst so starken Defense ungemein. So stehen die Grizzlies mit einer Bilanz von 3-10 auf Rang 13 der Western Conference.