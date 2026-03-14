Großer Preis von China Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 15.03.2026

SPORT1 Betting 14.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von China - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 15.03.2026.

Die Buchmacher haben mal wieder Recht gehabt. Mercedes-Pilot George Russell, der nach den guten Eindrücken von den Testfahrten zum großen Favoriten für die neue Formel-1-Saison und für das Auftaktrennen erklärt wurde, gewann auch den ersten Großen Preis der neuen Saison in Australien. Dafür konnten sich die Wetter attraktive Quoten von über 3,00 sichern

Der Formel-1-Zirkus zieht nun unmittelbar weiter. Nur eine Woche später, am Sonntag, dem 15. März, steigt auf dem Shanghai International Circuit der Große Preis von China. Wer holt sich den Sieg im zweiten Rennen der noch so jungen Saison? Zusammen mit Betano erstellen wir unsere Formel 1 Großer Preis von China Prognose

Für unseren Wett Tipp „Sieg George Russell“ bietet Betano eine attraktive Quote von 1,44.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Beim Großen Preis von Australien am vergangenen Wochenende feierte Mercedes den ersten Doppelsieg seit 16 Monaten. George Russell kam als Erster vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli ins Ziel. Die beiden Mercedes-Piloten distanzierten die Konkurrenz deutlich und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Schon beim Qualifying hatte das deutsche Team eine regelrechte Machtdemonstration abgeliefert und sich souverän die beiden vorderen Startplätze gesichert. Charles Leclerc im Ferrari wurde Dritter vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Weltmeister Lando Norris und Max Verstappen landeten nur auf den Plätzen fünf und sechs.

Auf der einen Seite war der Saisonauftakt in Australien durch mehrere Führungswechsel und packende Duelle spektakulär. Doch es gab auch viel Kritik am neuen Reglement. Max Verstappen verglich das Rennen in Melbourne mit der “Mario-Kart”-Videospielreihe. Eine große Rolle bei den Rennen scheint in Zukunft der Ladezustand der Batterie zu spielen. Wer seinen Akku zur richtigen Zeit gut aufgeladen hat, kann an seinem Gegner regelrecht vorbeifliegen.

Die große Erkenntnis war, dass das Mercedes-Team von den Experten und Buchmachern wohl zu Recht zum klaren Favoriten erklärt wurde. Wie 2014, als die Hybrid-Ära in der Formel 1 begann, hat sich Mercedes auch dieses Mal am besten auf das neue Reglement vorbereitet. Die Vormachtstellung, die der Rennstall aktuell innehat, unterstreicht die Tatsache, dass Kimi Antonelli trotz eines schlechten Starts am Ende noch Zweiter wurde.

Eine Runde beim Großen Preis von China ist 5,451 km lang. 56 Runden werden gefahren. Lewis Hamilton ist mit sechs Siegen und sechs Pole Positions der erfolgreichste Pilot auf der Strecke. Bei Betano sehen die Top 8 für den Wettmarkt “Wer gewinnt das Rennen in Shanghai” aktuell wie folgt aus:

George Russell – 1,44

Kimi Antonelli – 5,00

Charles Leclerc – 11,0

Lewis Hamilton – 15,0

Lando Norris – 23,0O

scar Piastri – 23,0

Max Verstappen – 29,0

Isack Hadjar - 65,0

Formel 1: Großer Preis von China: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Formel 1: Großer Preis von China Prognosen blicken zudem vor allem auf das Rennen vom vergangenen Wochenende und die ersten Trainingssessions in China zurück.

Sieger George Russell ( Quote 1,44 bei Betano ): George Russell scheint der größte Profiteur der neuen Regeln zu sein. Das Mercedes-Team hat tolle Arbeit geleistet. Der 28-Jährige hat aktuell das schnellste und beste Auto im Formel-1-Zirkus. Das konnte der Brite auch in den ersten Sessions beim Großen Preis von China beweisen. Russell holte sich nach der Trainingsbestzeit auch Startplatz eins für das Sprintrennen am Samstag. Dabei verwies er jeweils seinen italienischen Teamgefährten Kimi Antonelli auf Rang zwei.

George Russell scheint der größte Profiteur der neuen Regeln zu sein. Das Mercedes-Team hat tolle Arbeit geleistet. Der 28-Jährige hat aktuell das schnellste und beste Auto im Formel-1-Zirkus. Das konnte der Brite auch in den ersten Sessions beim Großen Preis von China beweisen. Russell holte sich nach der Trainingsbestzeit auch Startplatz eins für das Sprintrennen am Samstag. Dabei verwies er jeweils seinen italienischen Teamgefährten Kimi Antonelli auf Rang zwei. Lewis Hamilton kommt in die Top 3 ( Quote 2,27 bei Betano ): Beim ersten Rennen war Ferrari der Nummer-1-Herausforderer von Mercedes. Für die Scuderia wäre womöglich noch mehr drin gewesen als “nur” Rang 3 und 4. Doch eine bessere Platzierung wurde durch eine ungünstige Boxenstrategie vergeben. Als das Virtual Safety Car erstmals ausgerufen wurde, entschieden sich die Italiener bei beiden Fahrern gegen einen Boxenstopp. Mercedes hingegen holte George Russell und Kimi Antonelli gemeinsam an die Box. Doch die Strecke in China mit den langen Geraden dürfte Ferrari liegen. Zudem fühlt sich Hamilton in Shanghai pudelwohl. Im Vorjahr hatte der Rekordchampion das Sprintrennen über 100 Kilometer in Shanghai gewonnen. Und auch dieses Mal startet Hamilton als Vierter in das 100-Kilometer-Rennen. So trauen wir dem Briten dieses Mal das Podium zu.

Beim ersten Rennen war Ferrari der Nummer-1-Herausforderer von Mercedes. Für die Scuderia wäre womöglich noch mehr drin gewesen als “nur” Rang 3 und 4. Doch eine bessere Platzierung wurde durch eine ungünstige Boxenstrategie vergeben. Als das Virtual Safety Car erstmals ausgerufen wurde, entschieden sich die Italiener bei beiden Fahrern gegen einen Boxenstopp. Mercedes hingegen holte George Russell und Kimi Antonelli gemeinsam an die Box. Doch die Strecke in China mit den langen Geraden dürfte Ferrari liegen. Zudem fühlt sich Hamilton in Shanghai pudelwohl. Im Vorjahr hatte der Rekordchampion das Sprintrennen über 100 Kilometer in Shanghai gewonnen. Und auch dieses Mal startet Hamilton als Vierter in das 100-Kilometer-Rennen. So trauen wir dem Briten dieses Mal das Podium zu. Lindblad kommt in die Punkte ( Quote 2,75 bei Betano ): Für eine große Überraschung beim ersten Rennen sorgte Arvid Lindblad, der in dieser Saison der einzige Rookie im Feld ist. Der Brite mit indischen und schwedischen Wurzeln schaffte mit dem Red Bull direkt den Sprung in die Top 10 des Qualifyings. Und nach einer starken Leistung im Rennen sammelte der 18-Jährige gleich bei seinem Debüt die ersten Punkte (Rang 8). Der Fahrer gilt als Supertalent und war bei seinem Debüt der viertjüngste Pilot der F1-Geschichte. 2025 kürte sich Lindblad mit 17 Jahren und 243 Tagen zum jüngsten Sieger eines Formel-2-Grand-Prix. Dieses Mal trauen wir dem Rennfahrer erneut einen Platz in den Punkten zu und bekommen dafür bei Betano eine Quote von 2,75.

Für eine große Überraschung beim ersten Rennen sorgte Arvid Lindblad, der in dieser Saison der einzige Rookie im Feld ist. Der Brite mit indischen und schwedischen Wurzeln schaffte mit dem Red Bull direkt den Sprung in die Top 10 des Qualifyings. Und nach einer starken Leistung im Rennen sammelte der 18-Jährige gleich bei seinem Debüt die ersten Punkte (Rang 8). Der Fahrer gilt als Supertalent und war bei seinem Debüt der viertjüngste Pilot der F1-Geschichte. 2025 kürte sich Lindblad mit 17 Jahren und 243 Tagen zum jüngsten Sieger eines Formel-2-Grand-Prix. Dieses Mal trauen wir dem Rennfahrer erneut einen Platz in den Punkten zu und bekommen dafür bei Betano eine Quote von 2,75. Verstappen kommt in die Top 6 (Quote 1,50 bei Betano): Sicher, Max Verstappen äußerte nach dem Rennen in Australien viel Kritik an den neuen Autos. Der Niederländer fühlte sich sichtlich unwohl. Doch für “Mad Max” hatte das Rennwochenende in Melbourne auch schon unglücklich begonnen. Nach einem Unfall im Qualifying durfte Verstappen nur vom 20. Platz starten. Doch dann zeigte der viermalige Champ, was er drauf hat und arbeitete sich im Rennen bis auf den sechsten Platz nach vorne. Und eine Platzierung in den Top 6 sollte auch dieses Mal wieder drin sein. Dafür gibt es bei Betano immerhin eine 1,50.

Die neue Formel-1-Saison ist noch jung. Doch jetzt schon hat sich Mercedes einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeitet. Wir sehen auch für das zweite Rennen in China keinen Piloten, der schneller als Russell ist. So ist der Tipp auf den Sieg des Briten zu einer Quote von 1,44 bei Betano die logische Konsequenz.