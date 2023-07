Guatemala - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 09.07.2023

Unser Guatemala - Jamaika Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 09.07.2023 lautet: In einem Match mit mindestens zwei Toren gehen die Reggae Boyz nach 90 Minuten nicht als Verlierer vom Feld.

Im Viertelfinale des Gold Cups bekommt es Jamaika mit der Auswahl Guatemalas zu tun. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Guatemalteken spielten eine sehr ordentliche Gruppenphase und rechnen sich daher auch gegen die Reggae Boyz etwas aus. Der Einzug ins Halbfinale wäre der größte Erfolg seit dem vierten Platz im Jahr 1996.

Wir sehen dennoch Jamaika in der Favoritenrolle, sichern uns aber ein wenig ab, da Guatemala ohne Niederlage durch die Gruppenphase marschiert ist. Einige Tore erwarten wir hier auch und so entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Guatemala vs Jamaika auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Guatemala beendete die Gruppenphase mit 7 Punkten und 4:2 Toren.

Jamaika beendete die Gruppenphase mit 7 Punkten und 10:2 Toren.

In den letzten sechs Spielen der Jamaikaner gab es immer mindestens zwei Treffer.

Guatemala vs Jamaika Quoten Analyse:

Für den von uns getesteten Wettanbieter Betano, aber auch für die anderen Buchmacher, kann der Sieger der Begegnung eigentlich nur Jamaika heißen. Für Wetten auf die Reggae Boyz gibt es Quoten um 1,70. Wer einen Tipp auf Guatemala abgibt, darf mit Wettquoten über 5,00 rechnen.

Einer der Gründe, weswegen man sich für Betano entscheiden sollte: Dort sind noch Wetten ohne Einzahlung möglich. Der Bookie erwartet nicht allzu viele Tore. Dort, aber auch bei den anderen Buchmachern, knacken bereits die Quoten für Über 1,5 Tore die Marke von 1,40. Über 2,5 Treffer liefern genauso wie die Option „Beide treffen“ Werte von deutlich über 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Guatemala vs Jamaika Prognose: Reggae Boyz das bessere Team

Guatemala setzte sich für viele überraschend als Erster der Gruppe D vor Co-Gastgeber Kanada durch. Das direkte Duell zwischen den beiden war torlos geendet, obwohl die Guatemalteken bei den expected goals sogar vorne lagen. Der Einzug ins Viertelfinale war letzten Endes dennoch glücklich.

Im letzten Gruppenspiel schlugen Loc Chapines die Auswahl Guadeloupes trotz eines zweimaligen Rückstandes mit 3:2. In der 88. Minute vergab der Gegner einen Elfmeter zu einem möglichen 3:3, mit dem Guatemala die Heimreise hätte antreten können. So aber steht das Land zum ersten Mal seit 2011 wieder in der K.o.-Phase.

Der Einzug in die Runde der letzten Acht kann bereits als großer Erfolg betrachtet werden, wenn man bedenkt, dass die Blau-Weißen drei der vier Testspiele in den drei Wochen vor dem Gold Cup verloren hatten. Die letzten Begegnungen waren dabei bis zum letzten Match gegen Guadeloupe torarm.

In den fünf Partien vor dem Match gegen die Gwada Boys fielen insgesamt nur vier Tore und nie mehr als eines. Weiter zurückblickend hatte in sieben aufeinanderfolgenden Spielen mit Beteiligung Guatemalas höchstens nur ein Team treffen können. Beim 3:2 über Guadeloupe erzielten sie selbst ein Tor mehr als in ihren sechs Begegnungen davor.

Guatemala - Jamaika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Guatemala: 3:2 Guadeloupe (GC), 0:0 Kanada (GC), 1:0 Kuba (GC), 0:1 Venezuela (N), 1:0 Costa Rica (N)

Letzte 5 Spiele Jamaika: 5:0 Saint Kitts & Nevis (GC), 4:1 Trinidad & Tobago (GC), 1:1 USA (GC), 1:2 Jordanien (N), 1:2 Katar (N)

Letzte 5 Spiele Guatemala vs. Jamaika: 2:1 (H), 1:2 (A), 0:2 (N), 0:2 (N), 3:4 (N)

Jamaika qualifizierte sich erwartungsgemäß hinter den USA für das Viertelfinale, hatte gegenüber den punktgleichen Soccer Boys aber auch nur das schlechtere Torverhältnis. Dabei sind die Jamaikaner offenbar rechtzeitig zum Turnierbeginn wieder in Form gekommen. Die Ergebnisse vor dem Gold Cup waren nämlich bescheiden.

Von den zehn Partien seit dem 15. Juni 2022 hatten die Reggae Boyz keine gewonnen und fünf verloren. Das erste Gruppenspiel gegen die USA war zwar ebenfalls nicht siegreich, allerdings mutete das 1:1 schon anders an, vor allem, weil Jamaika bei eigener Führung einen Elfmeter vergab und den Gegentreffer zum Endstand in der 88. Minute kassierte.

In der Folge bereiteten die Duelle mit Trinidad & Tobago (4:1) und Saint Kitts & Nevis (5:0) dem karibischen Inselstaat keine Probleme. Beim Gold Cup 2021 war für die Jamaikaner im Viertelfinale Schluss, nachdem sie bei den drei Ausgaben zuvor einmal das Halb- und zweimal das Finale erreichten.

Beim Kantersieg über Saint Kitts & Nevis blieben die Reggae Boyz erwartungsgemäß ohne Gegentreffer. Vor diesem Match behielten sie aber in nur einem von 24 aufeinanderfolgenden Länderspielen eine weiße Weste. Selbst konnte Jamaika zuletzt immerhin sechsmal in Folge mindestens ein eigenes Tor schießen.

Unser Guatemala - Jamaika Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Von bisher 14 direkten Duellen hat Jamaika nur eines verloren. Es war zwar das bisher letzte, allerdings datiert das aus dem Jahr 2013. Insgesamt hinterließen die Jamaikaner, die bereits die USA am Rande der Niederlage hatten, in der Gruppenphase den stärkeren Eindruck. Zudem zeigten sich die Reggae Boyz in Torlaune, weshalb ihnen auch im Viertelfinale einige Treffer zugetraut werden können.