Guatemala – Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 02.07.2023

Unser Guatemala - Kanada Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 02.07.2023 lautet: „The Canucks“ haben den Einstieg in den Wettbewerb mit einem schwachen Auftritt gegen Guadeloupe gehörig in den Sand gesetzt. Gegen Guatemala muss ein Erfolg herausschauen, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren.