Guatemala – Kuba Tipp, Prognose & Quoten | 27.06.2023

Unser Guatemala - Kuba Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 27.06.2023 lautet: Spielerisch ist Guatemala den Kubanern deutlich überlegen. Alles andere als ein Sieg der Guatemalteken würde uns überraschen.

Beide Teams wussten kürzlich nicht zu überzeugen. Dennoch sehen wir bei Guatemala das größere Spielerpotenzial und tendieren somit zu einem Sieg der Schützlinge aus Mittelamerika mit weniger als 3,5 Toren. NEObet gewährt eine Quote von 1,80 .

Darum tippen wir bei Guatemala vs Kuba auf „Sieg Guatemala & Unter 3,5 Tore“:

Guatemala vs Kuba Quoten Analyse:

Die Buchmacher vertreten eine sehr deutliche Meinung zum Spiel und ernennen die Mannen aus Zentralamerika zum klaren Favoriten am Drei-Weg-Markt. Ein Umstand, der anhand einer Guatemala Kuba Quote von durchschnittlich 1,43 bestätigt wird.

Guatemala vs. Kuba Prognose: Werden die Mittelamerikaner ihrer Favoritenrolle gerecht?

2021 gaben die Guatemalteken beim Gold Cup keine gute Figur ab und schieden in der Gruppe A nach drei Begegnungen mit nur einem mageren Zähler auf dem Konto als Tabellenschlusslicht aus. Die Konkurrenz war mit Mexiko, El Salvador und Trinidad & Tobago zu stark.

Auch in dieser Saison warten mit Kanada, Kuba und Guadeloupe keine Selbstläufer. Um Anspruch auf einen der ersten beiden Plätze zu erheben, ist zum Auftakt ein Sieg gegen Kuba als fundamental zu betrachten.

Anhand der vergangenen vier Testspiele lässt sich nur wenig Mut schöpfen. Drei Niederlagen und ein Sieg wurden in den Ansetzungen errungen. Lediglich gegen Costa Rica kam ein knapper 1:0-Erfolg zustande. Die Niederlagen mussten allesamt gegen im FIFA-Ranking besser platzierte Nationen in Kauf genommen werden. Kuba seinerseits rangiert auf Platz 165 und liegt somit 49 Ränge hinter Guatemala.

Die Schützlinge aus der Karibik gehen als zweimaliger Gewinner der CFU Karibikmeisterschaft ins Rennen, wussten aber im Rahmen der Gold-Cup-Historie bisweilen nicht zu überzeugen. 2021 wurde die Qualifikation verpasst. 2019 schieden die Kubaner in der Gruppenphase nach drei deutlichen Niederlagen gegen Mexiko, Kanada und Martinique als Tabellenschlusslicht aus.

Guatemala - Kuba Statistik & Bilanz:

In der Gruppe D übernehmen die Schützlinge aus dem Inselstaat gemeinsam mit Guadeloupe die krasse Außenseiterrolle in Bezug auf den Gruppensieg. Selbst das Erreichen der K.o.-Runde wird fast ausgeschlossen.

Anhand der letzten beiden Testspiele gegen die zwei Schwergewichte aus Uruguay (0:2) und Chile (0:3) ließ sich kein Mut schöpfen. Als Lichtblick war jedoch die Tabellenführung und der damit verbundene Aufstieg in die Gruppe A der CONCACAF Nations League Division B zu bezeichnen.

Beide Mannschaften legen eine defensive Spielausrichtung an den Tag. Die Wette „Weniger als 2,5 Tore“ quotiert der Buchmacher mit einer Quote von 1,58. Neukunden, die sich mit dem NEObet Promo Code registrieren, erhalten 10 € gratis kostenlos zum Testen. Der Buchmacher ermöglicht also das Wetten ohne Einzahlung und minimiert dementsprechend gleichzeitig das Verlustrisiko.