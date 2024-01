Guinea - Senegal Tipp, Prognose & Quoten | 23.01.2024

Unser Guinea - Senegal Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 23.01.2024 lautet: Im letzten Spiel der Gruppe C müssen beide Nationen fürs Weiterkommen nicht mehr wirklich Vollgas geben. Dementsprechend geht der Wett Tipp heute von wenigen Toren aus.

In der Gruppe C des Afrika Cups 2024 hat Titelverteidiger Senegal mit zwei Siegen das Ticket fürs Achtelfinale schon in der Tasche. So steht für die „Löwen von Teranga“ in der letzten Gruppen-Partie gegen Guinea nicht mehr so viel auf dem Spiel. Auch die „Syli National“ haben mit vier Punkten aus den ersten beiden Matches gute Karten, da auch die vier besten Tabellendritten weiterkommen. Aber rein rechnerisch wäre Guinea erst mit einem weiteren Punkt auf der sicheren Seite.

Wir erwarten eine verhaltene Partie, bei der Stammkräfte geschont werden und spielen so mit einer Quote von 2,30 bei NEObet den Wett Tipp heute „Unter 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Guinea vs Senegal auf „Unter 1,5 Tore“:

Der Senegal hat in den letzten 6 Länderspielen gerade mal ein Gegentor kassiert

In den letzten 5 Duellen zwischen beiden Nationen fiel nie mehr als ein Treffer

Bei Guinea hat Stürmer Guirassy die ersten beiden Partien verletzt verpasst



Guinea vs Senegal Quoten Analyse:

Als Nummer 20 der Weltrangliste ist Senegal die zweitbeste afrikanische Nation hinter Marokko (Rang 13). Guinea wird dagegen nur auf Platz 80 des FIFA-Rankings geführt. Trotzdem kommen die besten Wettanbieter zu keinem klaren Ergebnis.

Die durchschnittlichen Siegquoten der „Löwen von Teranga“ klettern auch bis auf einen Wert von 2,34. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der „Syli National“ aus Sicht der Bookies mit Quoten im Schnitt von 3,81 auch nicht viel unwahrscheinlicher. Das hat natürlich in erster Linie mit der Situation in der Gruppe C zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Guinea vs Senegal Prognose: Einigen sich beide Teams auf ein Remis?

Guinea wartet immer noch auf seine erste Teilnahme bei einer FIFA-WM. Bei der Afrikameisterschaft nahmen die „Syli National“ an 14 von 36 Endrunden teil. Seit 2004 fanden nur drei Kontinentalmeisterschaften ohne die Westafrikaner statt. Noch immer ist der zweite Platz aus dem Jahr 1976 das beste Ergebnis für den Verband. Seitdem war immer spätestens in der Runde der letzten Acht Endstation. Bei den letzten beiden Turnieren reichte es sogar jeweils nur fürs Achtelfinale.

In diesem Jahr ruhen die Hoffnungen natürlich auf Serhou Guirassy, der beim VfB Stuttgart bisher eine unglaubliche Saison gespielt hat. Allerdings verletzte sich der Angreifer beim letzten Testspiel vor dem Turnier gegen Nigeria. So stand der Stürmer in den ersten zwei Partien noch nicht im Kader. Trotzdem startete Guinea mit einem 1:1 gegen Kamerun und einem 1:0-Sieg gegen Gambia ganz ordentlich. Auch der dauerverletzte Kapitän Naby Keita von Werder Bremen kann nach und nach mehr eingesetzt werden.

Nach zahlreichen Enttäuschungen schlug beim letzten Afrika Cup endlich die Stunde der „Löwen von Teranga“. Der Senegal sicherte sich den ersten Afrikameister-Titel der Geschichte. Bei der WM 2022 konnte die Auswahl dann ohne ihren Topstar Sadio Mané immerhin ins Achtelfinale einziehen. Auch im vergangenen Länderspiel-Jahr kassierte die Mannschaft von Coach Aliou Cissé nur eine Niederlage. Nun möchte der Titelverteidiger wieder ins Finale.

Viele Stars wie Mané spielen aber inzwischen in den arabischen Ligen. Zu den bekanntesten Namen aus den europäischen Ländern gehören Jackson (Chelsea) und Sarr (Spurs). Der Titelverteidiger startete mit einem 3:0 gegen Gambia ins Turnier. Beim zweiten Vorrunden-Sieg, dem 3:1 gegen Kamerun, kassierte die Mannschaft den ersten Gegentreffer seit fünf Spielen. Beim Afrika Cup ist das westafrikanische Land seit neun Partien in Serie ungeschlagen.

Guinea - Senegal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Guinea: 1:0 Gambia (H), 1:1 Kamerun (A), 2:0 Nigeria (H), 0:1 Botswana (A), 2:1 Uganda (H)

Letzte 5 Spiele Senegal: 3:1 Kamerun (H), 3:0 Gambia, 1:0 Niger (H), 0:0 Togo (A), 4:0 Süd-Sudan

Letzte 5 Spiele Guinea vs Senegal: 1:0 (H), 0:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A)



Diese Paarung gab es schon 49 Mal. Der Senegal führt den Vergleich mit 25 Siegen zu 13 Niederlagen deutlich an (9 U). An einem neutralen Ort gab es dieses Kräftemessen bisher achtmal. Auch hier liegen die „Löwen von Teranga“ mit fünf Siegen vorne (2U). Die einzige Niederlage setzte es in einem Testspiel. Beim Afrika-Cup sind die „Syli National“ noch ohne Sieg (1U, 2N) gegen Senegal. In den vergangenen sechs Duellen schneidet Guinea aber mit drei Siegen und zwei Niederlagen (1U) besser ab.

In den letzten sechs Aufeinandertreffen hätte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ immer Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie am Dienstag fort, bekommt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 1,57. Alle Infos zum Bookie liefert euch unser ausführlicher Oddset Test.

Unser Guinea - Senegal Tipp: Unter 1,5 Tore

Die Fans sollten von diesem Spiel vielleicht nicht allzu viel erwarten. Der Senegal steht schon im Achtelfinale und braucht für den Gruppensieg noch einen Punkt. Guinea könnte bei einer Niederlage zwar noch auf Rang 3 abrutschen, doch selbst dann würden die Westafrikaner als einer der besten Gruppendritten wohl ziemlich sicher ins Achtelfinale einziehen. So rechnen wir damit, dass beide Nationen etwas durchwechseln und mit angezogener Handbremse spielen. Da der Senegal eine starke Abwehr hat und in den Duellen zwischen beiden Teams selten viele Treffer fallen, erwarten wir auch dieses Mal ein Spiel ohne viele Tore.