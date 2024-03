Häcken - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 20.03.2024

Unser Häcken - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 20.03.2024 lautet: Paris St. Germain geht als klarer Favorit ins UWCL-Viertelfinale gegen BK Häcken. Im Wett Tipp heute dürfte für die Gäste im Hinspiel mindestens ein Remis herausspringen.

Die „Division 1 Feminine“, die höchste Spielklasse im französischen Frauenfußball, ist als einzige Liga mit zwei Vereinen im Viertelfinale der Frauen-Champions-League (UWCL) vertreten. Bevor es im Halbfinale zum Duell der Rivalen Olympique Lyon und PSG kommen kann, müssen beide Teams zunächst ihre Hürden in der Runde der letzten Acht nehmen. Paris St. Germain ist am Mittwoch zu Gast beim BK Häcken FF. Schon im Hinspiel sind „Les Parisiennes“ die klare Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Häcken vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Häcken konnte nur 2 der letzten 12 Heimspiele in der UWCL für sich entscheiden

Paris hat lediglich 4 der jüngsten 15 Viertelfinal-Spiele verloren (8S, 3U)

PSG ist gegen schwedische Mannschaften seit 7 Vergleichen ungeschlagen

Häcken vs PSG Quoten Analyse:

Für die neuen Wettanbieter ist die Ausgangslage bei der Häcken vs PSG Prognose klar. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,44 sind die Gäste die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gastgeber Quoten im Schnitt von 6,23.

Mit einem Durchschnitt von 1,58 rechnen die Buchmacher auch mit „Über 2,5 Toren“. Auch am Wettmarkt „Beide Teams treffen“ hat die Option „Ja“ mit einer Durchschnittsquote von 1,75 die Nase vorne.

Häcken vs PSG Prognose: Paris kann eine gute Bilanz gegen schwedische Teams vorweisen

Die Saison 2024 der „Damallesvenskan“ beginnt erst am 13. April. Der BK Häcken FF verpasste im November 2023 die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 2020 nur hauchdünn wegen des um einen Treffer schlechteren Torverhältnisses. Lediglich vier Tage nach diesem dramatischen Meisterschafts-Ende startete die Frauen-Elf von Coach Mak Lind in die CL-Gruppenphase. Hier reichten elf Punkte aus sechs Spielen für den zweiten Platz hinter Chelsea, aber vor dem Paris FC und Real Madrid.

Damit steht Häcken als erster Verein aus Schweden seit der Einführung der Gruppenphase in der Saison 2021/22 im Viertelfinale. Letztmals stand der Klub 2013 in der Königsklasse in der Runde der letzten Acht, damals noch als Göteborg FC. Die „Getingarna“ müssen nicht ohne Spielpraxis ins Duell gegen PSG gehen, denn im schwedischen Pokal feierten die „Wespen“ zuletzt schon zwei souveräne Siege (3:0, 7:1). BK konnte nur zwei der letzten zwölf Heimspiele in der UWCL für sich entscheiden.

Die Frauen von Paris St. Germain wurden bisher in Frankreich nur einmal Meister (2020/21) und schafften es in der Champions League auch lediglich zweimal auf den Silberrang (2015, 2017). In der „Division 1 Feminine“ muss sich PSG wohl auch in dieser Saison wieder hinter Rekordmeister Olympique Lyon einsortieren. Nach 17 Spieltagen haben „Les Parisiennes“ zwar nur eine Niederlage auf dem Konto (13S, 3U), damit hat man aber schon sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter OL.

Der Start in die CL-Gruppenphase war „Les Rouges et Bleus“ mit Niederlagen bei Ajax und daheim gegen Bayern München auch nicht geglückt. Doch mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien sicherte sich Paris am Ende doch noch Rang 1 in der Gruppe C. Seit 19 Pflichtspielen ist die Truppe von Coach Jocelyn Precheur ungeschlagen. Am vorletzten Wochenende musste PSG aber im Halbfinale des nationalen Pokals gegen Stadtrivale Paris FC ins Elfmeterschießen, setzte sich aber am Ende mit 4:3 durch.

Häcken - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Häcken: 7:1 Lidköping (A), 3:0 Växjö (H), 5:3 Nordsjälland (A), 3:1 Djurgarden (H), 1:0 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 5:0 Saint-Etienne (H), 4:3 n.E Paris FC (A), 4:0 Le Havre (H), 5:0 Guingamp (H), 4:0 Le Puy (A)

Letzte Spiele Häcken vs PSG: 0:2 (H), 1:2 (A)

In der vergangenen CL-Saison trafen beide Vereine erstmals aufeinander. In der zweiten Runde setzte sich Paris mit zwei Siegen (2:1, 2:0) durch und zog damit in die Gruppenphase ein.

Häcken konnte nur eines der letzten acht Spiele gegen französische Vereine gewinnen (1U, 6N). Paris St. Germain ist seit sieben Vergleichen gegen schwedische Mannschaften ohne Niederlage (4S, 3U).

Unser Häcken - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Am Ende kommen wir zum selben Ergebnis wie die Bookies. PSG ist in diesem Viertelfinal-Duell klar favorisiert. Das hat in erster Linie mit der Qualität und der Erfahrung in der Champions League zu tun.

Zudem können „Les Parisiennes“ auch mehr Spielpraxis vorweisen. Am Ende trauen wir den Gastgebern maximal ein Remis zu. Da die Offensive von Häcken zuletzt im Pokal sehr treffsicher war, sollte im heimischen Stadion aber auch ein eigener Treffer herausspringen.