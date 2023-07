Häcken - TNS Tipp, Prognose & Quoten | 12.07.2023

Unser Häcken - TNS Tipp zum Champions League Quali Spiel am 12.07.2023 lautet: In der Champions-League-Quali treffen in der ersten Runde viele Underdogs aufeinander. Daheim gegen TNS darf Häcken aber trotzdem auf einen klaren Sieg hoffen.

Unter der Woche kämpfen 30 Teams in der Champions-League-Qualifikation um 15 Tickets für die zweite Runde. Dazu gehören auch der BK Häcken aus Schweden und der The New Saints FC aus Wales. Beide Landesmeister treffen am Mittwochabend in der Bravida Arena von Göteborg zum Hinspiel aufeinander. Das Rückspiel steigt dann in der kommenden Woche in Oswestry, England. Die Wettquoten lassen beim ersten Duell keinen Zweifel an der Favoritenstellung der Hausherren aufkommen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 2,06 bei NEObet für die Wette „Sieg Häcken mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Häcken vs TNS auf „Sieg Häcken mit HC -2″:

Häcken hat beim Kaderwert klar die Nase vorne

TNS ist seit Ende April ohne Pflichtspiel

Der BK hat von den letzten 19 Pflicht-Heimspielen nur eines verloren

Häcken vs TNS Quoten Analyse:

Schaut man auf den Kadermarktwert haben die Schweden mit 25 Mio. zu gerade mal 2 Mio. Euro bei den Walisern klar die Nase vorne. Aus diesem Grund schlagen sich auch die Wettanbieter mit deutscher Lizenz deutlich auf die Seite der Hausherren. Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 1.14 belohnt. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 21.2 die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Häcken vs TNS Prognose: Können die Waliser die Schweden ärgern?

Der Bollklubben Häcken ist im Göteborger Stadtteil Hisingen beheimatet. Nach diversen Auf- und Abstiegen kann sich der Verein seit der Saison 2009 kontinuierlich in der Allsvenskan halten. In der Spielzeit 2022 sicherte sich der BK den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Mannschaft hatte nur zwei Saisonpleiten kassiert und mit 69 Toren die beste Offensive der Liga gestellt. In der Fremde waren die „Getingarna“ sogar komplett ohne Niederlage geblieben.

In diesem Jahr sind in der höchsten schwedischen Liga 15 Spieltage absolviert. Der Titelverteidiger ist mit drei Niederlagen und drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Elfsborg Tabellendritter. Allerdings hat der BKH schon ein Ligaspiel mehr absolviert. Die Elf von Coach Per-Mathoas Högmo stellt weiterhin den besten Angriff der Liga. International kam der Verein nie über die dritte Runde in der Qualifikation hinaus. In 26 Europapokal-Spielen reichte es für 9 Siege.

Der New Saints FC ist ein Zusammenschluss der Mannschaften des englischen Dorfes Oswestry Town und des walisischen Ortes Llansantffraid. Mit insgesamt 15 Titeln sind die „Saints“ Rekordmeister in der Cymru Premier League. Von den letzten 12 Meisterschaften in Wales gingen nur zwei nicht an TNS. In der vergangenen Saison hatte der Rekordmeister die Konkurrenz mal wieder distanziert. Das Polster auf den ersten Verfolger betrug nach 32 Spieltagen 22 Punkte.

Die Grün-Weiß-Blauen hatten in der Liga nur eine Saisonpleite kassiert. Zudem hatte der NSFC zum achten Mal das Double geholt. Die neue Spielzeit in Wales beginnt erst Mitte August. Mit vier Testspielen wollte sich das Team von Coach Craig Harrison in Form bringen. Hier setzte es aber drei Niederlagen, bei nur einem Sieg. Der Verein nahm seit der Saison 1996/97 oft am Europapokal teil und kann auf 74 internationale Partien zurückblicken. Für mehr als die dritte Qualifikationsrunde reichte es bisher aber noch nicht.

Häcken - TNS Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Häcken: 2:1 AIK Solna (A), 2:2 Norrköping (A), 0:1 Djurgardens (H), 3:0 Mjällby (H), 2:0 Varberg

Letzte 5 Spiele TNS: 1:3 Cardiff City (A), 1:2 Hamilton Academical (A), 0:2 Linfield FC (A), 4:1 Crusaders (A), 6:0 Bala Town (H)

Letzte Spiele Häcken vs TNS: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch das erste Mal aufeinander. Für Häcken ist es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Wales. The New Saints haben dagegen schon vier Spiele gegen schwedische Teams absolviert. In der Europa-League-Quali der Saison 2004/05 und in der Champions-League-Quali der Spielzeit 2012/13 blieb man gegen Östers IF und Helsingborgs aber ohne Sieg, bei drei Niederlagen und einem Remis.

Unser Häcken - TNS Tipp: Sieg Häcken mit HC -2

Die Qualität spricht in diesem Duell klar für die Schweden. Zudem steckt Häcken mitten in der laufenden Saison. Da der schwedische Meister auch in diesem Jahr so treffsicher ist, rechnen wir zudem mit einem klaren Sieg.