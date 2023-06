Haddad Maia - Jabeur Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Haddad Maia - Jabeur Tipp zum French Open Spiel lautet: Die Brasilianerin Haddad Maia möchte in Paris weiter Geschichte schreiben. Die Tunesierin Jabeur dürfte im Viertelfinale aber eine Nummer zu groß sein.

Das 6:7, 6:3 und 7:5 von Beatriz Haddad Maia gegen Sara Sorribes Tormo am Montag war mit einer Dauer von 3 Stunden und 51 Minuten das längste Frauen-Match im Jahr 2023 und das längste in Roland Garros seit 1995. Mit diesem Erfolg zog Haddad Maia als erste Brasilianerin seit 55 Jahren in ein Viertelfinale bei einem Grand Slam ein. Nun will die Nummer 14 der Welt auch weiter Geschichte schreiben. In der Runde der letzten Acht wartet mit der Tunesierin Ons Jabeur aber eine schwere Aufgabe. Das sehen auch die Wettanbieter so. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,91 bei Bwin für die Wette „Jabeur gewinnt ohne Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Haddad Maia vs Jabeur auf „Jabeur gewinnt ohne Satzverlust“:

Ons Jabeur hat in Roland Garros 2023 erst einen Satz abgegeben

Beatriz Haddad Maia ist gegen die Tunesierin noch ohne Satzgewinn

Die Brasilianerin hatte vor den French Open 2023 noch nie die zweite Runde bei einem Grand-Slam-Turnier überstanden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Haddad Maia vs Jabeur Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste geht Ons Jabeur als Nummer 7 der Welt gegen die Nummer 14 als Favoritin auf den Court.

So bezahlen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Haddad Maia vs Jabeur Prognose für einen Sieg der Tunesierin Quoten im Schnitt von 1,37. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Brasilianerin durchschnittliche Quoten von 3,05.

Haddad Maia vs Jabeur Prognose: Kann Haddad Maia weiter Geschichte schreiben?

Beatriz Haddad Maia schaffte 2017 den erstmaligen Sprung in die Top 100 der Weltrangliste. Danach machten der Spielerin aus Sao Paulo zahlreiche Verletzungen zu schaffen. Der endgültige Durchbruch erfolgte im vergangenen Jahr, als sie innerhalb weniger Tage die WTA-250-Turniere in Nottingham und Birmingham gewinnen konnte. Zudem schlug sie im August auf dem Weg ins Finale der Canadian Open auch die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

Vor den French Open hatte Haddad Maia bei einem Grand-Slam-Turnier in elf Versuchen nie die zweite Runde überstanden. Beim laufenden Turnier profitierte die Brasilianerin in der ersten Runde von der Verletzung ihrer Gegnerin Tatjana Maria (WTA Nr. 67). Danach ging es gegen Shnaider (WTA Nr. 108), Alexandrova (WTA Nr. 23) und Sorribes Tormo (WTA Nr. 132) immer über drei Sätze. Im Achtelfinale produzierte sie 65 Winner, aber auch 65 Unforced Errors. So stand die Nummer 14 der Welt in Paris schon mehr als zehn Stunden auf dem Court.

Bei allen Major-Turnieren außer den French Open stand Ons Jabeur schon in der Runde der letzten Acht. 2022 erreichte die Tunesierin in Wimbledon und bei den US Open sogar das Endspiel. Mit dem klaren 6:3 und 6:1 am Montag gegen Bernarda Pera (WTA Nr. 36) hat die Nummer 7 der Welt nun endlich auch die Scharte in Roland Garros ausgewetzt. Gegen die US-Amerikanerin konnte die Spielerin aus Monastir alle ihre acht Return-Spiele für sich entscheiden.

Mit einer Gewinnrate von 64 Prozent beim ersten Aufschlag und 39 Prozent nach dem zweiten Aufschlag hat die Tunesierin aber noch Luft nach oben. Trotzdem ist Jabeur die erste arabische Spielerin, die in Paris das Viertelfinale erreicht hat. Nur in Runde 3 gegen Olga Danilovic ließ die 28-Jährige einen Satz liegen. Ihre Bilanz im Jahr 2023 steht bei 15:6. Wie wohl sie sich auf Sand fühlt, zeigen elf Siege und lediglich zwei Niederlagen im laufenden Kalenderjahr auf der roten Asche.

Haddad Maia - Jabeur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Haddad Maia: 2:1 Sorribes Tormo, 2:1 Alexandrova, 2:1 Shnaider, 2:0 Maria, 1:2 Kalinina

Letzte 5 Spiele Jabeur: 2:0 Pera, 2:1 Danilovic, 2:0 Dodin, 2:0 Bronzetti, 0:2 Badosa

Letzte Spiele Haddad Maia vs Jabeur: 0:2, 0:2

Am Mittwoch kommt es zum dritten Duell zwischen beiden Spielerinnen. Das erste Aufeinandertreffen war ein 2:0 im Jahr 2016 in der ersten Runde des Joue-Les-Tours ITF. Der zweite Vergleich kam dann im April 2023 im Viertelfinale des Porsche Tennis Grand Prix 2023 in Stuttgart zustande. Auch hier siegte die Tunesierin in zwei Sätzen.

Unser Haddad Maia - Jabeur Tipp: Jabeur gewinnt ohne Satzverlust

Von der Weltranglisten-Position und der Erfahrung bei Grand-Slam-Turnieren her ist Jabeur zurecht die klare Favoritin. Auch der direkte Vergleich ist eindeutig. Somit dürfte der Lauf von Haddad Maia in der Runde der letzten Acht zu Ende gehen. Schaut man auf die Ergebnisse der Tunesierin im bisherigen Turnierverlauf, ist wohl nicht mal ein Satzgewinn für die Brasilianerin drin.