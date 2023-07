Haiti - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser Haiti - Dänemark Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 01.08.2023 lautet: Mit einem Sieg gegen die WM-Debütantinnen aus Haiti hätte Dänemark bestmögliche Chancen auf den ersten Einzug in die K.o.-Phase seit 1995.

Ein großes Offensivspektakel ist in den bisherigen Begegnungen der Gruppe D nicht geboten worden. Für Haiti verliefen die beiden vorangegangenen Spiele besonders bitter, da beide Spiele durch ein Elfmeter-Gegentor entschieden wurden.

Dänemark wird in der FIFA-Weltrangliste auf Position 13 geführt und hat in den Augen der Buchmacher klare Vorteile gegenüber Haiti. Wir erwarten erneut ein torarmes Spiel und setzen mit einer Quote von 1,90 bei Bwin auf „Dänemark gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Haiti vs Dänemark auf „Dänemark gewinnt ohne Gegentor“:

8 der letzten 9 dänischen Begegnungen endeten ohne „Beide treffen“.

Dänemark hat 5 der letzten 7 Länderspiele für sich entschieden.

Haiti hat 7 Spiele in Folge verloren.

Haiti vs Dänemark Quoten Analyse:

Bisher können die Grenadières auf ihre gezeigten Leistungen bei dieser Frauen-Weltmeisterschaft stolz sein: Beide Gegentore fielen nach einem Elfmeter. Die eigene Offensive ist größtenteils harmlos geblieben, sodass die Buchmacher einen Sieg von Haiti mit einer Wettquote von maximal 11,00 bewerten.

Wettanbieter, sowohl mit einer Sportwetten App als auch ohne, sehen Dänemark mit Quoten von 1,28 bis 1,35 in der klaren Favoritenrolle.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Haiti vs Dänemark Prognose: Ein Geschenk für Lars Söndergaard

Nach dieser Weltmeisterschaft wird Lars Söndergaard das Amt als Trainer der dänischen Frauen-Nationalmannschaft niederlegen. Ein Dreier gegen Haiti würde die Skandinavierinnen erstmals seit 1995 in die K.o.-Phase einer Frauen-WM befördern. Ganz nebenbei würde sich das Ende der Söndergaard-Ära hinauszögern.

Haiti hat in den ersten beiden WM-Spielen die eigene Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt und jeweils nur knapp mit 0:1 verloren. Dänemark kennt sich mit torarmen Begegnungen aus: Acht der letzten neun Spiele Dänemarks endeten mit Unter 2,5 Toren und „Beide treffen: Nein“.

Zuletzt durften die Däninnen in fünf von sieben Länderspielen mit einem Sieg vom Feld gehen. Das ist eine Bilanz, von der Haiti in den vergangenen Monaten nur vage träumen durfte. Les Grenadierès haben ihre vorangegangenen sieben Partien allesamt verloren.

Doch kaum zu glauben: Selbst die Mannschaft von Nicolas Delepine hat noch Chancen auf die K.o.-Phase. Bei einem eigenen Sieg gegen Dänemark und einer Niederlage von China ist das Ticket für die nächste Runde zum Greifen nahe. Allerdings bräuchte es dafür ein Tor und das blieb Haiti zuletzt in drei von vier Spielen verwehrt.

Haiti - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Haiti: 0:1 China (A), 0:1 England (A), 1:2 Republik Korea (A), 0:2 Costa Rica (A), 1:4 Venezuela (A)

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:1 England (A), 1:0 China (H), 0:2 Spanien (H), 1:0 Japan (H), 1:0 Schweden (A)

Letzte Spiele Haiti vs. Dänemark: -

Die Truppe von Lars Söndergaard blieb in vier der vergangenen sieben Begegnungen ohne Gegentor. Nun kann ein Spiel mit einer weißen Weste gegen Haiti die halbe Miete für ein Ticket unter den 16 besten Teams sein. Das erscheint in Anbetracht der erwartbaren Gegentore in den Duellen mit England (1,15 xGA) und China (0,44 xGA) möglich.

Natürlich war die Art und Weise der Qualifikation von Haiti im Vorfeld der Frauen-Weltmeisterschaft eine schöne Geschichte. Auf dem Feld gelang jedoch in zwei Spielen noch kein Turnier-Tor. Dabei hatte die Delepine-Elf gegen China sogar mehr als 60 Minuten in Überzahl agiert.

Große Hoffnungen für das Spiel gegen Danish Dynamite liegen auf den jungen Schultern von Melchie Dumornay. Die 19-Jährige erzielte in der letzten Saison elf Treffer in der ersten französischen Liga (Top 5). Jubelt sie gegen Dänemark, könnt ihr eine Quote von 6,00 bei Bwin abstauben. Der Bwin Gutschein hebt den Value dieser Wette nochmal an.

Auf der anderen Seite ist Kapitänin Pernille Harder nach ihrer Verletzung in guter Form. Sie legte das bisher einzige Turnier-Tor der Däninnen auf, indem sie eine Ecke auf den Kopf von Amalie Vangsgaard platzierte. Gegen Haiti wird es voraussichtlich erneut auf die Kreativität der dänischen Nummer 10 ankommen.

Unser Haiti - Dänemark Tipp: Sieg Dänemark ohne Gegentor

Die bisherigen Spiele in der Gruppe D haben nicht gerade das große Spektakel in den jeweiligen Sechzehnern geboten. Dänemark kassierte das einzige Gegentor durch einen Fernschuss gegen England - der einzige eigene Treffer resultierte aus einer Ecke gegen China. Wir erwarten, dass sich die individuelle Qualität Dänemarks knapp durchsetzen wird.