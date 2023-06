Haiti - Katar Tipp, Prognose & Quoten | 26.06.2023

Unser Haiti - Katar Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 26.06.2023 lautet: Hinter Mexiko werden sich in der Gruppe B wohl Katar und Haiti um das zweite Viertelfinal-Ticket streiten. Ein Favorit ist im direkten Aufeinandertreffen nicht zu erkennen.

Für den Gold Cup 2023 haben sich 15 Teams aus dem CONCACAF-Verband qualifiziert. Dazu bekam wie schon 2021 die Nationalmannschaft von Katar ein Gast-Ticket verliehen. Der Gastgeber der letzten Weltmeisterschaft wurde in die Gruppe B gelost und trifft dort auf Rekordgewinner Mexiko, Haiti sowie Honduras.

In der Nacht von Sonntag auf Montag beginnt das Turnier für die Katarer mit dem Spiel gegen die haitianische Auswahl. Für die Buchmacher sind die Männer aus dem Emirat die Favoriten. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,95 bei Admiralbet für die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Haiti vs Katar auf „Über 2,5 Tore“:

Haiti hat in den 6 Spielen der Nations League 22 Tore erzielt.

Katar kassierte in den letzten 9 Länderspielen 14 Gegentore.

Die „Grenadiers“ spielten beim Gold Cup seit 6 Partien nicht mehr zu Null.

Haiti vs Katar Quoten Analyse:

Die Auswahl von Haiti wird in der Weltrangliste auf Platz 87 geführt. Die Katarer stehen mit Rang 61 etwas besser da.

So sind die „Weinroten“ für die Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung, mit durchschnittlichen Quoten von 2,03 die leichten Favoriten. Doch auch die „Grenadiers“ sind mit Siegquoten im Schnitt von 3,59 aus Sicht der Bookies nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Haiti vs Katar Prognose: Wie weit kommt Katar beim Gold Cup 2023?

Die Nationalmannschaft von Haiti hatte sich schon 1974 zum ersten und einzigen Mal für eine FIFA-WM qualifiziert. Ein Jahr zuvor hatten die Männer aus der Karibik den bis heute einzigen Gold Cup ihrer Geschichte gewonnen. Seitdem standen die „Grenadiers“ noch zweimal im Halbfinale (1977, 2019). Bei der letzten Kontinentalmeisterschaft wurden die „Rouge et Bleu“ in eine Vorrundengruppe mit den USA und Kanada gelost und verpassten so die Teilnahme an der K.o.-Runde.

Danach bekam die Mannschaft mit dem Ex-Profi Jean Jacques Pierre einen neuen Trainer. Unter Pierre spielte Haiti eine starke Nations League und sicherte sich mit fünf Siegen, einem Remis sowie einem Torverhältnis von 22:5 den Sieg in der Gruppe B vor Guyana, Bermuda und Montserrat. Damit spielen die „Grenadiers“ in der kommenden NL-Saison in der Liga A. Bester Stürmer in der Liga B war dabei der Haitianer Carnejy Antoine, der in Israel bei Hapoel Haifa unter Vertrag steht.

Für Katar war die Weltmeisterschaft 2022 im eigenen Land eine große Enttäuschung. Der Spanier Felix Sanchez hatte schon 2017 die Nationalmannschaft übernommen und sollte eine konkurrenzfähige Truppe aufbauen. Am Ende schieden die „Weinroten“ aber mit drei Niederlagen gegen Ecuador, Senegal und die Niederlande sang- und klanglos aus dem Turnier aus. Obwohl am Ende für den WM-Gastgeber einfach nicht mehr drin gewesen war, wurde der Vertrag mit dem Coach nicht verlängert.

Beim Gulf Cup 2023 wurde die Auswahl von Interimscoach Bruno Pinheiro betreut und scheiterte im Halbfinale am Irak (1:2). Im Februar 2023 wurde mit dem Portugiesen Carlos Queiroz ein neuer Nationaltrainer vorgestellt. Das erste Testspiel unter Queiroz gegen eine kroatische B-Auswahl verlor Katar mit 0:1. Am Donnerstag der vergangenen Woche folgte dann mit einem 2:1 gegen Jamaika der erste Sieg. Beim Gold Cup 2021 waren die Katarer auch als Gäste am Start und erreichten damals immerhin das Halbfinale.

Haiti - Katar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Haiti: 3:1 Bermuda (H), 4:0 Montserrat (A), 6:0 Guyana (H), 6:2 Guyana (A), 3:2 Montserrat (H)

Letzte 5 Spiele Katar: 2:1 Jamaika (A), 1:0 Kroatien B (H), 1:2 Irak (A), 1:1 Vereinigte Arabische Emirate (H), 1:2 Bahrain (H)

Letzte Spiele Haiti vs Katar: 1:0 (A)

Im November 2010 trafen beide Nationen zum ersten und bisher einzigen Mal in einem Testspiel aufeinander. Haiti setzte sich damals auswärts mit 1:0 durch. Schaut man auf die letzten Turniere der Katarer, fielen allerdings einige Tore. So wies die Nationalmannschaft von Katar beim Gulf Cup 2023 in vier Spielen ein Torverhältnis von 5:5 auf. Beim Gold Cup 2021 zogen die „Weinroten“ mit sieben Punkten aus drei Spielen und 9:3 Toren ins Viertelfinale ein. Dort folgte ein 3:2-Sieg gegen El Salvador.

Unser Haiti - Katar Tipp: Über 2,5 Tore

Am Ende können wir hier keinen Favoriten erkennen. Haiti sucht aber meistens den Weg nach vorne und ist dabei auch recht torgefährlich. Da die Katarer weiterhin Probleme in der Defensive haben, rechnen wir bei dieser Partie mit einigen Treffern.