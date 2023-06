Haiti - Mexiko Tipp, Prognose & Quoten | 30.06.2023

Unser Haiti - Mexiko Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 30.06.2023 lautet: Nach berauschenden Auftaktsiegen messen sich Haiti und Mexiko am zweiten Spieltag der Gruppe B. Wir erwarten eine offensiv geführte Partie, in der es Raum für Torjubel gibt.

Jaime Lozano scheint in seiner kurzen Zeit als neuer Nationaltrainer Mexikos gute Arbeit geleistet zu haben. Unter seiner Anleitung startete Mexiko furios, ging bereits nach einer Minute in Führung und siegte am Ende mit 4:0 gegen Honduras. Haiti sorgte mit einem Siegtreffer in der 97. Spielminute bereits am ersten Spieltag für große Emotionen.

Im direkten Duell zwischen dem Rekordchampion aus Mexiko und „Les Grenadiers“ können wir uns einen offenen Schlagabtausch sehr gut vorstellen. In unserem Tipp gehen wir explizit in diese Richtung und setzen auf „Beide treffen“. Bei Betano wird dieser Mut mit einer Quote von 2,05 belohnt.

Darum tippen wir bei Haiti vs Mexiko auf „Beide treffen“:

Haiti traf in den vergangenen 6 Spielen jeweils mindestens doppelt.

Haiti (2,96 xG) und Mexiko (2,93 xG) stehen laut erwartbaren Treffern unter den 3 besten Teams des Turniers.

Haiti erzielte in der Nations League durchschnittlich 3,66 Tore pro Partie - Mexiko war mit 2,00 ebenfalls gut dabei.

Haiti vs Mexiko Quoten Analyse:

In unseren Tests der neuen Wettanbieter haben wir auch die Quoten unter die Lupe genommen und konnten eindeutig feststellen, dass „El Tri“ zu den klaren Titelkandidaten zählt. Logisch, dass die Mexikaner in diesem Spiel mit Quoten bis zu 1,33 nicht um die Favoritenrolle herumkommen.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Insulanern zu, die mit Wettquoten zwischen 7,75 und 9,75 in den zweiten Spieltag starten. Hier verbirgt sich eindeutig Value, denn die Form von Haiti ist bemerkenswert gut.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Haiti vs Mexiko Prognose: Sensationsstart trifft auf Formstärke

Die Spieler der mexikanischen Auswahl haben mit ihrem fulminanten Auftakt das Narrativ um den Rekordchampion gedreht. Vor dem Turnier prägten Unruhe, Trainerwechsel und Enttäuschung über die Leistung im Final Four der CONCACAF Nations League die Berichterstattung. Der 4:0-Kantersieg gegen Honduras sorgt im Hinblick auf den Gold Cup für neue Euphorie.

Luis Romo verwandelte sich in einen Superhelden, als er mit zwei Treffern in der 1. und 23. Minute den Sieg seiner Mannschaft auf den Weg brachte. Dabei saß der Mittelfeldspieler erst kürzlich bei der WM 2022 bei jedem Spiel 90 Minuten auf der Bank. Ein Sinnbild für den Wandel von „El Tri“.

Vor dem zweiten Spieltag sollte der Tabellenführer der Gruppe B dennoch auf der Hut sein. Haiti könnte sich als Stolperstein entpuppen. Die Spieler von der Insel kamen nach einem 0:1-Rückstand gegen Katar zurück und sicherten sich spät auf der Uhr (97. Minute) einen 2:1-Sieg. Damit steht der Herausforderer bei sechs Siegen in Serie.

In der Recherche der Zahlen zum ersten Spieltag springen vor allem die erwartbaren Tore beider Mannschaften direkt ins Auge. Haiti (2,96 xG) und Mexiko (2,93 xG) haben sich mit einer großen Power im Angriff unter die drei besten Nationen dieser Statistik geschoben.

Haiti - Mexiko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Haiti: 2:1 Katar (H), 3:1 Bermuda (H), 4:0 Montserrat (A), 6:0 Guyana (H), 6:2 Guyana (A).

Letzte 5 Spiele Mexiko: 4:0 Honduras (H), 1:0 Panama (A), 0:3 USA (A), 2:2 Kamerun (H), 2:0 Guatemala (H).

Letzte 5 Spiele Haiti vs. Mexiko: 0:1 (H), 0:4 (A), 1:1 (A), 1:4 (A), 0:1 (H).

Die jeweiligen Qualitäten im Angriffsspiel sind nicht erst zu Turnierbeginn aufgefallen. Bereits in der CONCACAF Nations League bekamen wir eine Kostprobe geboten. Dort erzielte Haiti in sechs Auftritten durchschnittlich 3,66 Tore pro Spiel - Mexiko 2,00. Beide Teams beendeten ihre Gruppe auf dem ersten Platz.

Nachdem wir diese Werte kennen, ist es wenig überraschend, dass „Les Grenadiers“ zuletzt sechs Spiele in Folge mit Über 2,5 Toren in der Partie beendet haben. In fünf dieser sechs Begegnungen waren die Insulaner das Team, das zuerst einen Treffer erzielen konnte.

Eine Statistik, die auf ihre Historie im Gold Cup nicht zutrifft. Zuletzt hat Haiti in sechs von sieben Spielen beim Gold Cup den ersten Treffer kassiert. Davon noch vier Begegnungen für sich entschieden zu haben, ist beeindruckend.

Die mexikanische Auswahl kann auf eine stolze Bilanz von 14 ungeschlagenen Gold-Cup-Gruppenspielen in Folge blicken. Um den Betano Bonus gewinnorientiert zu verwenden, lohnt sich eine Wette auf „Sieg Mexiko & Über 2,5 Tore“. Ein solcher Wettschein wirft eine Quote von 1,80 ab.

Unser Haiti - Mexiko Tipp: Beide treffen

Bestätigen beide Mannschaften ihren Auftritt des ersten Spieltags, können wir uns auf eine torreiche Begegnung einstellen. Bereits zum Auftakt gaben Haiti (15) und Mexiko (16) jede Menge Schüsse ab.