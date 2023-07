Hamrun - Maccabi Haifa Tipp, Prognose & Quoten | 11.07.2023

Unser Hamrun - Maccabi Haifa Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 11.07.2023 lautet: Die Gäste erspielen sich eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel.

In der ersten Runde der Qualifikation für die Champions League bekommt es der israelische Meister Maccabi Haifa mit den Hamrun Spartans aus Malta zu tun. Auf dem Papier scheint das eine klare Angelegenheit zu sein. Eine gewisse Vorsicht ist für den Favoriten allerdings geboten, zumindest im Hinspiel, das er auswärts bestreiten muss.

In der letzten Saison schaffte es der Außenseiter nämlich bis in die Playoffs, wenn auch nur diejenigen der Conference League. Wir gehen aber trotz allem von einem ungefährdeten Arbeitssieg der Israelis aus und entscheiden uns für die Wette „Sieg Haifa -1″ mit einer Quote von 1,96 bei Bet-at-home.