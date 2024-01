Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 10.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 10.01.2024 lauten: Die Düsseldorfer MERKUR-SPIEL-ARENA schließt für die DHB-Auswahl ihr Dach und bietet Deutschland eine Rekordkulisse von über 50.000 Zuschauern. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir zwei klare Favoritensiege.

Sowohl der amtierende Olympiasieger aus Frankreich als auch EM-Gastgeber Deutschland werden als eindeutige Favoriten in ihren Duellen gekennzeichnet, sodass wir in unserem Wett Tipp heute einen Fokus auf die Handicap-Wetten legen.

Frankreich vs Nordmazedonien Prognose: Müheloser Auftaktsieg der Franzosen

Die 16. Ausgabe der Handball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt. In der Gruppenphase stehen sich 24 Mannschaften in sechs Gruppen à vier Teams gegenüber. Frankreich und Deutschland werden in Gruppe A als klare Favoriten gehandelt. Das offizielle Eröffnungsspiel tragen die Equipe Tricolore und Nordmazedonien aus.