Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 11.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 11.01.2024 lauten: Der zweite Tag der Europameisterschaft könnte eine klare Angelegenheit für die Favoriten werden. In unseren Wett Tipps heute greifen wir deshalb vorrangig zu Wetten mit einem Handicap.

Am zweiten Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 18:00 Uhr zu den ersten Spielen der Gruppen D, E und F. Titelverteidiger Schweden hat zum EM-Auftakt 2024 mit Bosnien und Herzegowina ein dankbares Los bekommen. Der skandinavische Nachbar Norwegen brüstet sich gegen Polen ebenfalls mit der Favoritenrolle. Den letzten Vergleich gewann Norwegen sogar mit elf Toren Differenz. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf Triple-Weltmeister Dänemark, der seit 2012 sehnsüchtig auf einen weiteren EM-Titel wartet.

Schweden vs Bosnien-Herzegowina Prognose: Der Titelverteidiger präsentiert sich in Torlaune

Glenn Solberg geht in sein fünftes großes Turnier als Nationaltrainer der Schweden. Die Zahl 5 steht ebenso für die erreichten Goldmedaillen, mit denen sich die Skandinavier zum Rekord-Europameister kürten (1994, 1998, 2000, 2002, 2022).

Der Titelverteidiger nimmt in Deutschland bereits zum 15. Mal an einer EM-Endrunde teil. Ein klarer Vorteil gegenüber Bosnien-Herzegowina. Für den unerfahrenen Underdog ist schon die dritte EM-Teilnahme in Folge nach 2020 (23.) und 2022 (23.) ein großer Erfolg. Habt ihr noch wenig Erfahrung beim Wetten, könnt ihr euer Risiko mit dieser Freiwette minimieren.

Schweden warf sich in der Vorbereitung auf die EM 2024 in Form und erzielte während der vergangenen drei Begegnungen jeweils Über 41,5 Punkte. Bosnien wiederum kassierte im letzten Test gegen Rumänien (19:29) erstmals nach drei Partien in Folge Unter 29,5 Gegentore.

Unser Handball EM Tipp heute: „Schweden Über 35,0 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Schweden vs Bosnien-Herzegowina auf „Schweden Über 35,0 Tore“

Schweden erzielte in den abschließenden 3 Testspielen vor der EM jeweils Über 41,5 Tore.

Bosnien-Herzegowina kassierte in 3 der letzten 4 Testspiele mindestens 30 Gegentore.

Rekord-Europameister Schweden (5 Titel) ist einer der großen Titelfavoriten.



Schweden - Bosnien-Herzegowina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Schweden: 43:23 Japan (H), 42:30 Japan (H), 46:26 Ukraine (H), 31:37 Dänemark (A), 32:23 Deutschland (H).

Letzte 5 Bosnien-Herzegowina: 19:29 Rumänien (H), 21:39 Schweiz (A), 23:32 Argentinien (A), 18:30 Tschechien (A), 25:23 Montenegro (A).

Letzte Spiele Schweden vs. Bosnien-Herzegowina: 30:18 (H), 27:27 (A), 27:19 (H).



Norwegen vs Polen Prognose: Polen befindet sich weiterhin im Umbruch

Manchmal schärft eine Niederlage im letzten Test vor einem großen Turnier die Sinne. Im Falle der Norweger erwarten wir genau diesen Umstand. Die Skandinavier verloren ihre Generalprobe gegen Ägypten (23:28), haben mit Polen aber eine machbare Aufgabe zum Auftakt.

Norwegen entschied die letzten sieben Aufeinandertreffen mit der Auswahl von Marcin Lijewski für sich. Herausragend war der letzte Vergleich während der EM-Hauptrunde 2022, als Norwegen die polnische Auswahl mit 42:31 vollkommen hilflos aussehen ließ.

Ansonsten weisen wir darauf hin, dass Norwegen die vergangenen drei Duelle gegen Polen jeweils mit Über 4,5 Toren Differenz für sich entschied und mit Sander Sagosen einer der großen Spieler dieser Europameisterschaft im Kader des Favoriten steht.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Norwegen (HC -4,5)“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Norwegen vs Polen auf „Sieg Norwegen (HC -4,5)“

Norwegen gewann seit 2017 drei internationale Medaillen.

Norwegen entschied die letzten 3 Aufeinandertreffen gegen Polen jeweils mit Über 4,5 Toren Unterschied für sich.

Norwegen erzielte in den letzten 3 Aufeinandertreffen jeweils Über 31,5 Punkte (41, 32, 42).

Norwegen - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 23:28 Ägypten (H), 38:35 Niederlande (H), 27:27 Dänemark (A), 31:29 Spanien (H), 33:37 Niederlande (H).

Letzte 5 Spiele Polen: 38:20 Slowakei (H), 38:33 Serbien (A), 25:31 Spanien (A), 34:26 Argentinien (H), 27:26 Argentinien (H).

Letzte Spiele Norwegen vs. Polen: 42:31 (A), 32:27 (A), 41:22 (H), 22:20 (A), 30:28 (A).



Dänemark vs Tschechien Prognose: Dominante Dänen

In den vergangenen Jahren dominierte Dänemark das Handball-Geschehen auf der ganzen Welt. Die Skandinavier gewannen drei Weltmeisterschaften in Serie und zogen zwei Mal in Folge ins Olympische Finale ein.

Ein EM-Titel blieb dem hoch dekorierten Triple-Weltmeister seit 2012 jedoch verwehrt, sodass der Hunger des zweifachen Europameisters (2008, 2012) auf eine weitere Goldmedaille groß ist.

Zuletzt erzielte Dänemark in vier von fünf Spielen Über 31,5 Punkte und knackte in drei von fünf Begegnungen sogar Über 33,5 Zähler. Zum Auftakt in die EM 2024 erwarten wir einen fulminanten Start der ambitionierten Skandinavier.

Unser Handball EM Tipp heute: „Dänemark Über 33,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Admiralbet!

Darum tippen wir bei Dänemark vs Tschechien auf „Dänemark Über 33,5 Tore

Dänemark dominierte zuletzt den internationalen Handball und gewann 3 Weltmeisterschaften in Folge.

Dänemark erzielte in 3 der letzten 5 Länderspiele Über 33,5 Tore.

Dänemark gewann bereits 7 EM-Medaillen und beendete die Europameisterschaft 2022 auf Platz 3.



Dänemark - Tschechien Statistik & Bilanz: