Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 12.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 12.01.2024 lauten: Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien trifft im ersten Spiel der diesjährigen Europameisterschaft auf formstarke Kroaten, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen der beiden Top-Plätze der Gruppe B machen können. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute viele Tore.

Am dritten Tag der Handball EM 2024 starten die Mannschaften der Gruppen B und C ab 18:00 Uhr in ihren ersten Spieltag. Spanien war in der jüngeren Vergangenheit eine der konstantesten Handball-Nationalmannschaften der Welt. Seit 2012 erreichten „Los Hispanos“ bei jeder EM zumindest das Halbfinale. Der zweifache Europameister (2018, 2020) startet gegen ambitionierte Kroaten ins Turnier. Wir erwarten von dieser Begegnung viele Tore in unserem Wett Tipp heute.