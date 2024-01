Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 13.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 13.01.2024 lauten: Polen hinterließ bei der deftigen 21:32-Niederlage gegen Norwegen keinen guten Eindruck. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir das vorzeitige Ausscheiden der Polen.

Am 4. Tag der Handball-EM 2024 kommt es zum Duell zwischen Polen und Slowenien. Die favorisierten Norweger fertigten die polnische Auswahl mit 32:21 ab und setzten gegen die Lijewski-Auswahl ein erstes Ausrufezeichen. Im Gegensatz zu Slowenien erwarten wir im Wett Tipp heute einen kontrollierteren Sieg der Norweger gegen Debütant Färöer.

Norwegen vs Färöer Prognose: Norwegen ist zu abgezockt

Was für ein famoser Start der norwegischen Handballer. Jonas Wille sah von seiner Mannschaft gegen Polen einen souveränen Auftritt. Mühelos fuhr der einstige EM-Dritte (2020) einen Sieg mit elf Toren Differenz ein.

AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

AC Milan - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Es war das erste Ausrufezeichen des Gruppenfavoriten, der sich am zweiten Spieltag den euphorischen Färingern stellt. Dem Debütanten gelang beinahe eine Überraschung, als man über 40 Minuten den Slowenen das Leben erschwerte. Letztlich verloren die Nordmänner mit drei Toren Unterschied.

Das frenetische Publikum peitschte Ellefsen a Skipagotu (9) und Hákun West Av Teigum (9) jeweils zu neun Treffern bei ihrem ersten EM-Auftritt. Die Norweger wirkten in ihrer ersten Partie jedoch zu abgeklärt, um die Färinger bei ihrem zweiten Auftritt zu einer Überraschung einzuladen. Deutlich realistischer ist ein weiterer humorloser Sieg der von Sander Sagosen angeführten Star-Truppe aus Norwegen. Nüchtern betrachtet verloren die Färinger ihre letzten vier Länderspiele.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Norwegen (HC -6,5)“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet !

Darum tippen wir bei Norwegen vs Färöer auf „Sieg Norwegen (HC -6,5)“

Norwegen - Färöer Statistik & Bilanz:

Polen vs Slowenien Prognose: Die Enttäuschung sitzt tief

Marcin Lijewski hat als Trainer der Polen noch jede Menge Arbeit vor sich. Bereits in den vergangenen Jahren schnitt seine Mannschaft enttäuschend ab und verpasste 2018 die EM-Endrunde komplett. 2020 beendete Polen die Europameisterschaft außerhalb der Top 20, zwei Jahre später außerhalb der Top 10.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Slowenien (HC -1,5)“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano !

Darum tippen wir bei Polen vs Slowenien auf „Sieg Slowenien (HC -1,5)“

Polen - Slowenien Statistik & Bilanz:

Georgien vs Schweden Prognose: Eine Defensive aus Stahl

Titelverteidiger Schweden startete siegreich in die Mission „Titelverteidigung“. Mit einer phänomenalen Defensivleistung kassierten die Skandinaver im ersten Abschnitt nur sieben Gegentore von Bosnien-Herzegowina (14:7).

Nach der gesamten Spielzeit lag das Endergebnis bei 29:20 - ein vollkommen souveräner Auftritt der Schweden, die damit vier Siege in Serie feierten. Georgien verlor mit fünf Toren Differenz gegen die Niederlande und gewann nur zwei der letzten sechs Länderspiele.

Wir erwarten in diesem Vergleich erneut eine fokussierte Defensive des Titelverteidigers. Schweden kassierte in drei der letzten vier Länderspiele Unter 26,5 Gegentore. Georgien wiederum blieb in den vorangegangenen beiden Partien jeweils Unter 30 Toren.