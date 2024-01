Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 14.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 14.01.2024 lauten: Am Sonntag kommt es zu den zweiten Spielen der Gruppenphase in den Gruppen A, B und C. Während die meisten Favoriten im Turnier ihrer Rolle in den ersten Gruppenspielen gerecht wurden, erwischte es die Spanier eiskalt, als furiose Kroaten über sie hinweg fegten. Bei einer erneuten Pleite gegen Rumänien würde das Ausscheiden des zweimaligen Europameisters feststehen.

Am 5. Tag der Handball-EM 2024 kommt es ab 20:30 Uhr zum Duell zwischen Nordmazedonien und Deutschland. Die Gastgeber des laufenden Wettbewerbs konnten die Schweiz im ersten Spiel mühelos besiegen und könnten mit einem Sieg gegen Nordmazedonien die Hauptrunde klarmachen.

Die Ungarn konnten sich in der Gruppe C mit einem knappen Sieg an die Spitze setzen und müssen nun gegen die Nachbarn in der Weltrangliste aus Serbien ran, welche im Auftaktspiel nicht über ein Unentschieden gegen Island hinauskamen.

Nordmazedonien vs Deutschland Prognose: Deutschlands Defensive ist zu gut für den Underdog

Was für ein starker Auftakt der deutschen Handballnationalmannschaft um Torhüterlegende Andi Wolff! Der Oldie im Kasten des zweimaligen Europameisters entnervte am Ende sichtlich frustrierte Schweizer mit einer beeindruckenden Fangquote von fast 60 Prozent.

Die Eidgenossen konnten in der zweiten Halbzeit gerade einmal sechs Törchen erzielen und haben nun mit Frankreich gleich das nächste Schwergewicht des Welthandballs vor der Brust.

Der Sieg mit 13 Punkten Vorsprung war ein erstes Statement der Deutschen, dass mit der Gislason-Auswahl bei der ersten Heim-EM der Geschichte zu rechnen ist. Im zweiten Spiel wartet nun mit Nordmazedonien ein weiterer Außenseiter, der im ersten Spiel gegen Frankreich keine Chance hatte und mit zehn Punkten Abstand verlor.

Noch nie wurden in diesem Duell mehr als 56 Tore erzielt, außerdem hat Nordmazedonien den Deutschen noch nie mehr als 26 Treffer in einer Partie eingeschenkt. Dazu kommt die aktuell Form der DHB-Auswahl, zuletzt gab es sechs Siege in Folge.

Unser Handball EM Tipp heute: „Unter 61,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Nordmazedonien vs Deutschland auf „Unter 61,5 Tore“

Nordmazedonien konnte noch in keinem Spiel gegen eine deutsche Handball Nationalmannschaft mehr als 26 Treffer erzielen.

Die deutsche Auswahl steht nun bei einer Serie mit sechs Siegen in Folge.

In keinem Duell zwischen Nordmazedonien und Deutschland wurden bisher mehr als 56 Tore erzielt.



Nordmazedonien - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 29:39 Frankreich (N), 33:30 Griechenland (H), 30:27 Türkei (H), 28:23 Luxemburg (A), 27:32 Portugal (A).

Letzte 5 Spiele Deutschland: 27:14 Schweiz (H), 35:31 Portugal (H), 34:33 Portugal (H), 28:27 Ägypten (H), 31:31 Ägypten (H).

Letzte Spiele Nordmazedonien vs. Deutschland: 25:25 (N), 23:28 (N), 23:24 (N), 23:33 (N).



Rumänien vs Spanien Prognose: Muss sich der erste Favorit aus dem Turnier verabschieden?

Was für eine herbe Klatsche gegen enorm starke Kroaten! Die favorisierten Iberer verloren ihr Auftaktspiel der laufenden Europameisterschaft am Ende mit 29:39 und stehen nun im Match gegen den Underdog aus Rumänien gehörig unter Druck.

Die Rumänen sind zwar viermaliger Weltmeister, feierten diese Erfolge jedoch vorrangig in den 60er und 70er Jahren und mussten sich im ersten Gruppenspiel den Österreichern geschlagen geben. Spanien konnte Rumänien bisher noch nie besiegen. In den bisherigen fünf Aufeinandertreffen betrug der Vorsprung der Iberer immer mindestens acht Tore.

Dass das Erreichen der Endrunde der Europameisterschaft für die Südosteuropäer schon ein riesiger Erfolg ist, zeigt die Tatsache, dass es die erste Teilnahme am Wettbewerb seit 1996 ist. Ein Sieg der Spanier gegen den kommenden Gegner sollte im Normalfall reine Formsache sein, so schlugen „Los Hispanos“ die Rumänen im Vorbereitungsspiel zur EM deutlich mit 42:29.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Spanien -7,5″ mit einer Quote von 1,78 bei Betano!

Darum tippen wir bei Rumänien vs Spanien auf „Sieg Spanien mit HC -7,5″

Die Spanier erzielten in den direkten Duellen mit Rumänien im Schnitt 37,5 Tore.

Rumänien konnte noch nie gegen Spanien gewinnen.

Spanien schlug die Rumänen in den bisherigen fünf Spielen vier Mal mit mindestens 8 Toren Vorsprung.



Rumänien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzt 5 Rumänien: 24:31 Österreich (N), 29:19 Bosnien-Herzegowina (A), 30:23 Argentinien (H), 31:37 Schweiz (A), 31:25 Georgien (A)

Letzte 5 Spanien: 29:39 Kroatien (N), 32:26 Serbien (H), 36:18 Slowakei (H), 31:25 Polen (H), 29:31 Norwegen (A).

Letzte Spiele Rumänien vs. Spanien: 29:42 (A), 29:33 (A), 23:36 (A), 20:35 (H), 32:40 (N).



Serbien vs Ungarn Prognose: Großer Erfolg für die ungarische Nationalmannschaft?

In der wohl engsten Gruppe des Wettbewerbs trennten sich Serbien und Island im Auftaktspiel mit einem 27:27 unentschieden. Damit könnten die Ungarn, die zwar regelmäßiger Teilnehmer der Europameisterschaften sind, jedoch selten über die Gruppenphase hinaus kamen, mit einem Sieg gegen Serbien das Erreichen der Hauptrunde klar machen.

Ob dies gelingt, scheint jedoch nicht gerade sicher, so tat sich das Team von Trainer Chema Rodriguez beim Auftaktsieg gegen den Außenseiter der Gruppe aus Montenegro lange schwer und kam am Ende nur auf ein knappes 26:24 Endergebnis. Eine Torgarantie gibt es in diesem Duell nie, mehr als 57 Tore gab es in keinem der letzten acht Duelle.

Auch die Ungarn kamen in ihren letzten zwei Spielen nicht über 26 Tore hinaus. Im Schnitt fielen zwischen Ungarn und Serbien 54,2 Treffer, weshalb eine „Unter-Tore“-Wette Sinn macht.

Unser Handball EM Tipp heute: „Unter 58,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei Serbien vs Ungarn auf „Unter 58,5 Tore“

In keinem der letzten 8 Duelle zwischen Serbien und Ungarn fielen mehr als 57 Tore.

Die Ungarn kamen in den letzten beiden Spielen nicht über 26 Tore hinaus.

Im Schnitt fielen in den Spielen zwischen Ungarn und Serbien 54,2 Tore.



Serbien - Ungarn Statistik & Bilanz: