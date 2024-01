Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 15.01.2024

Am 6. Tag der Handball-EM 2024 kommt es ab 18:00 Uhr zu den letzten Vorrunden-Partien der Gruppen D, E und F. Um 20:30 Uhr gehen alle drei skandinavischen Schwergewichte an den Start, von denen zwei schon für die Hauptrunde qualifiziert sind.

Norwegen vs Slowenien Prognose: Ein Kampf auf Augenhöhe

Slowenien konnte die beiden ersten Gruppenspiele gegen die Färöer und Polen gewinnen und steht schon sicher in der Hauptgruppe. Da jedoch die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner noch in die Wertung der Hauptrunde mit einfließen, werden die Mannen von Trainer Uros Zorman die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Slowenien auf „Unter 57,5 Tore“

Norwegen - Slowenien Statistik & Bilanz:

Schweden vs Niederlande Prognose: Wer sichert sich den Sieg in Gruppe E?

Die Niederländer konnten sich vor vier Jahren erstmals für die Teilnahme an einer Europameisterschaft qualifizieren und im bis dato letzten Wettbewerb sogar eine Teilnahme an der Hauptrunde sichern, in der man jedoch recht chancenlos ausschied. Dass das Team des schwedischen Trainers Staffan Olsson wieder für die Hauptrunde qualifiziert ist, kann man also durchaus schon als Erfolg für Oranje werten.