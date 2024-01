Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 17.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 17.01.2024 lauten: Dänemark, Schweden und Slowenien konnten ihre Gruppen jeweils mit drei Siegen gewinnen und ungefährdet in die Hauptrunde einziehen. Als Gruppenzweite kamen die hoch gehandelten Norweger nach dem Remis gegen die Färöer und der Niederlage gegen Slowenien noch einmal mit einem blauen Auge davon. Gegen Portugal muss nun jedoch eine Leistungssteigerung her.

Am 8. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zu den Duellen der Hauptrunden-Gruppe 2. Das wohl spannendste Duell dabei dürfte die Partie zwischen Slowenien und Schweden sein, die beide bisher starke Leistungen an den Tag legten. Im Spiel zwischen Dänemark und den Niederlanden dürfte es über die Favoritenrolle des Weltmeisters wohl keine zwei Meinungen geben. Etwas anders sieht das in der Begegnung zwischen Norwegen und Portugal aus, in der sich beide Teams berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg machen können.