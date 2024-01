Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 18.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 18.01.2024 lauten: Die Österreicher dürften der große Underdog in der Gruppe 1 der diesjährigen Hauptrunde der EM sein. Wer jedoch gegen starke Spanier ein Remis erkämpfen kann, hat auch gegen andere Favoriten eine Chance. Die Deutschen müssen nach der Pleite gegen Frankreich gegen Island bestehen.

Am 3. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zu den Duellen zwischen den Gruppensiegern der Gruppen A, B und C in der Hauptrunden-Gruppe 1. Ungarn und Frankreich starten mit den besten Bedingungen in die nächste Runde und konnten aus ihren Gruppenspielen schon jeweils zwei Punkte mitnehmen. Während Ungarn gegen Österreich ran muss, erwarten die Franzosen eine gefährliche Truppe aus Kroatien.

Im Abendspiel sind die Gastgeber aus Deutschland gegen das Schlusslicht der Gruppe aus Island schon fast zum Siegen verdammt, um realistische Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren.

Frankreich vs Kroatien Prognose: Kann Kroatien den nächsten Favoriten von der Platte fegen?

Im ersten Spiel der Gruppe B wussten die Spanier wohl nicht so recht wie ihnen geschieht, als furiose Kroaten keine Gnade hatten und den Favoriten der Gruppe mit zehn Punkten Vorsprung aus der Halle schossen. Der kommende Gegner aus Frankreich sollte also gewarnt sein, vor allem in der Offensive können die zweimaligen Olympiasieger aus Kroatien jederzeit ein Feuerwerk abbrennen.

Mit einem Torverhältnis von +16 erreichten die Kroaten bei 98 erzielten Treffern den fünftbesten Wert aller Teams in der Gruppenphase. Die Franzosen kamen nach der deutlichen Leistungssteigerung und dem wichtigen Sieg gegen Deutschland immerhin noch auf einen Wert von +11.

Beim kommenden Duell zwischen dem Dritten und Achten der Weltrangliste kann man schon fast von einem Traditionsduell der Europameisterschaften sprechen. In den vorigen 15 Auflagen des Wettbewerbs trafen Frankreich und Kroatien schon acht Mal aufeinander. Sechs dieser Spiele konnte die „Equipe Tricolore“ für sich entscheiden, zuletzt viermal in Folge.

In insgesamt 26 Begegnungen der beiden Rivalen konnte Frankreich 16 Siege einfahren, während Kroatien neun Mal erfolgreich war. In diesen Spielen fielen im Schnitt nur knapp 50 Tore. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit im modernen Handball dürfte diese Marke im kommenden Duell recht locker geknackt werden.

Im laufenden Turnier sind übrigens nur zwei Teams effizienter vor dem gegnerischen Kasten als die Kroaten. Diese brauchten für ihre 98 Treffer nur 131 Würfe, was einer starken Quote von 74,8 Prozent entspricht. Die Franzosen erzielten ebenfalls 98 Tore, benötigten dafür jedoch 156 Würfe (62,8 Prozent).

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 58,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Frankreich vs Kroatien auf „Über 58,5 Tore“

In den Spielen von Frankreich und Kroatien fielen in diesem Turnier im Schnitt jeweils mindestens 60 Tore.

Frankreich konnte in den letzten 10 Spielen im Schnitt 35,7 Tore erzielen.

Kroatien erzielte in 5 der letzten 7 Spiele mindestens 30 Tore.

Frankreich - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 33:30 Deutschland (A) 26:26 Schweiz (A), 39:29 Nordmazedonien (H), 37:28 Brasilien (H), 35:26 Tunesien (H)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 31:25 Rumänien (N), 28:28 Österreich (N), 39:29 Spanien (N), 32:26 Slowenien (H), 29:25 Montenegro (H)

Letzte Spiele Frankreich vs. Kroatien: 27:22 (N), 30:26 (N), 20:23 (N), 30:27 (N), 28:29 (N)

Deutschland vs Island Prognose: Findet Gislason den richtigen Matchplan gegen seine Landsmänner?

Die Euphorie der deutschen Fans bekam bei der empfindlichen Niederlage gegen Frankreich am letzten Spieltag der Gruppenphase zwar einen leichten Dämpfer, sollte jedoch für das kommende Spiel gegen Island ungebrochen sein. Vor allem Shooting Star Juri Knorr wurde zurecht gefeiert. Er drückte dem deutschen Spiel seinen Stempel auf, zeigte jedoch viel Licht und Schatten und benötigte für seine acht Tore satte 16 Würfe.

Die Isländer spielen bisher eine recht schwache Europameisterschaft und konnten nur eines der ersten drei Spiele gewinnen. Im Schnitt erzielten die Mannen von Trainer Snorri Gudjonsson dabei nur 27 Treffer pro Partie bei einer Wurfquote von 59 Prozent (Platz 18 von 24).

Die Deutschen sollten als Favorit in die kommende Partie gehen, müssen jedoch vor allem aufpassen, nicht zu viele Fouls zu begehen. Den Isländern wurden bisher mit 18 die meisten Siebenmeter zugesprochen, 13 davon landeten im gegnerischen Kasten, was eine schwache Quote von 72 Prozent bedeutet. Die Deutschen konnten hingegen zehn ihrer elf Siebenmeter verwandeln.

Auch der direkte Vergleich spricht klar für das deutsche Team, das fünf der letzten sechs Begegnungen für sich entscheiden konnte. Dabei wurden im Schnitt 57 Tore erzielt.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Deutschland mit HC -2″ mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Deutschland vs Island auf „Sieg Deutschland mit HC -2″

Island fing sich im Schnitt in den letzten 3 Partien 30 Gegentore ein.

Die Deutschen gewannen 5 der letzten 6 Spiele gegen Island mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Die bisher einzige Begegnung zwischen den beiden Teams während einer Europameisterschaft gewann Deutschland mit 35:27 deutlich.

Deutschland - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 30:33 Frankreich (H), 34:25 Nordmazedonien (A), 27:14 Schweiz (H), 35:31 Portugal (H), 34:33 Portugal (H).

Letzte 5 Spiele Island: 25:33 Ungarn (N), 31:30 Montenegro (N), 27:27 Serbien (N), 37:30 Österreich (A), 33:28 Österreich (A).

Letzte Spiele Deutschland vs. Island: 33:31 (H), 30:31 (H), 33:25 (H), 24:19 (N), 30:21 (H).

Ungarn vs Österreich Prognose: Holen die Österreicher das dritte Remis in Folge?

Die Ungarn marschierten durch die Gruppe C der laufenden Europameisterschaft, holten drei Siege und stehen mit einer Tordifferenz von +8 und zwei Punkten an der Spitze der Hauptrunden-Gruppe 1.

Mit Österreich wartet jedoch ein unangenehmer Gegner, der schon die starken Spanier und Kroaten zu einem Remis zwingen konnte und sich ungeschlagen in die Hauptrunde des Turniers vorkämpfte. Im Schnitt fielen in den Spielen der Österreicher bisher 59 Tore, in jenen der Ungarn nur 55.

Die Österreicher erzielten die drittmeisten Treffer aus dem Spiel heraus und trafen diese mit einer recht ordentlichen Quote von 64,2 Prozent. Eine wichtige Rolle im kommenden Spiel könnte die Tatsache spielen, dass die Ungarn mit im Schnitt zwölf Ballverlusten pro Partie das Spielgerät fast doppelt so oft wegwerfen wie der kommende Gegner aus Österreich.

Die beiden Mannschaften spielten erst drei Mal gegeneinander. Zwei Mal konnten die Ungarn die Platte als Sieger verlassen, das bisher einzige Duell bei einer EM gewannen jedoch die Österreicher mit 25:24.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Österreich mit HC +2,5″ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Ungarn vs Österreich auf „Sieg Österreich mit HC +2,5″

Die Österreicher hatten mit Spanien und Kroatien schon deutlich schwerere Gegner als die Ungarn vor der Brust und holten dabei zwei Remis.

In 2 der 3 direkten Duelle zwischen Ungarn und Österreich gewannen die Österreicher mit HC +2,5.

Die Österreicher sollten das Possession-Game für sich gewinnen und dadurch mehr Torabschlüsse generieren können.

Ungarn - Österreich Statistik & Bilanz: