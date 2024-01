Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 19.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 19.01.2024 lauten: Die Portugiesen konnten mit einer offensiven Machtdemonstration die Norweger von der Platte putzen und schoben sich vorerst auf den dritten Rang der Hauptrunden-Gruppe 2. Gegen Slowenien, das ebenfalls zwei Punkte auf dem Konto hat, das Auftaktspiel der Hauptrunde jedoch deutlich gegen Schweden verlor, könnte nun ein wichtiger Schritt in Richtung Weiterkommen getätigt werden. Wir sehen keinen Favoriten in dieser spannenden Partie.

Am 3. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zu den Duellen der Hauptrunden-Gruppe 2. Während die Schweden und Dänen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, mussten die Norweger eine herbe Niederlage gegen furiose Portugiesen einstecken und kämpfen nun gegen die Niederlande gegen das vorzeitige Ausscheiden. Portugal muss nun gegen Slowenien ran.

Im Abendspiel kommt es dann zum Duell des hohen Nordens zwischen dem Triple-Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Schweden.

Slowenien vs Portugal Prognose: Kann Slowenien in der Offensive einen Gang nach oben schalten?

Die Portugiesen könnten eines der Überraschungsteams der laufenden Europameisterschaft in Deutschland werden und konnten bisher vor allem durch eine starke Offensive überzeugen. Kein Team wirft im Schnitt öfter auf den gegnerischen Kasten als Portugal, das den Ball schon über 200 Mal in Richtung Tor feuerte. Dass die Erfolgsquote mit 62 Prozent dabei nicht gerade überragend ist - geschenkt. Die einzige Niederlage erfolgte gegen den dänischen Top-Favoriten des Turniers.

Die Slowenen kommen mit einer Wurfquote von 65 Prozent zwar etwas effizienter daher, erzielten in den beiden für die Hauptrunde zählenden Spiele jedoch nur 25 Buden im Schnitt. Gegen die offensive Firepower des kommenden Gegners bedarf es da einer deutlichen Leistungssteigerung, um am Ende den Sieg davontragen zu können.

Doch auch körperlich sind die Portugiesen nicht zu unterschätzen und überzeugen durch viel Einsatz und eine hohe Laufbereitschaft - mit 124,3 Kilometern wurden mehr Meter zurückgelegt als von jedem anderen Team im Wettbewerb. Der kommende Gegner aus Slowenien folgt in dieser Statistik jedoch knapp dahinter mit 121 Kilometer.

Die Portugiesen konnten erst einmal überhaupt gegen eine slowenische Auswahl gewinnen, in sieben Begegnungen hagelte es fünf Niederlagen bei einem Remis. Im Schnitt fielen in diesen Spielen knapp 54 Treffer. Die Portugiesen legten zudem in den letzten sieben Spielen im Schnitt 31,7 Tore auf.

Unser Handball EM Tipp heute: „Portugal Über 28,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei Slowenien vs Portugal auf „Portugal Über 28,5 Tore“

Die Portugiesen konnten in 6 der letzten 7 Spiele mindestens 30 Tore erzielen.

Portugals Martim Costa erzielte mit 27 Toren die zweitmeisten im laufenden Wettbewerb.

Portugal konnte gegen Tschechien, die drittbeste Defensive des Turniers, 30 Punkte erzielen.

Slowenien - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowenien: 22:28 Schweden (N), 28:27 Norwegen (N), 32:25 Polen (N), 32:29 Färöer (N), 26:32 Kroatien (A).

Letzte 5 Spiele Portugal: 37:32 Norwegen (N), 27:37 Dänemark (N), 30:27 Tschechien (N), 31:24 Griechenland (N), 31:35 Deutschland (A).

Letzte Spiele Slowenien vs. Portugal: 29:24 (N), 28:18 (H), 26:26 (A), 29:31 (A), 34:31 (H).

Norwegen vs Niederlande Prognose: Welches Team kann den ersten Sieg der Hauptrunde einfahren?

Die Norweger sind bisher eine Enttäuschung bei diesem Turnier. Der Weltranglisten-Vierte konnte sich mit Ach und Krach und nur einem Sieg in die Hauptrunde retten, verlor das erste Spiel gegen Außenseiter Portugal jedoch deutlich mit 32:37 und machte dabei vor allem defensiv einen teils schwachen Eindruck.

Torbjorn Bergerud ist wirklich nicht zu beneiden. Der Schlussmann der Norweger hielt zwar mit 41 Saves die meisten Würfe im Turnier, kommt dabei jedoch nur auf eine Fangquote von 33,33 Prozent, weil seine Vorderleute mit 123 Würfen die im Wettbewerbsvergleich meisten Bälle aufs eigene Tor durchlassen. Der niederländische Torhüter Bart Ravensbergen steht jedoch noch schlechter in dieser Hinsicht da und kommt auf eine kümmerliche Fangquote von 26,5 Prozent bei 121 Würfen.

So könnte es zu einem wilden Schlagabtausch zwischen den beiden Schlusslichtern der Hauptrunden-Gruppe 2 kommen. Dafür spricht auch, dass in den letzten beiden Begegnungen der beiden Teams jeweils mindestens 70 Tore erzielt wurden.

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 60,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Oddset!

Darum tippen wir bei Norwegen vs Niederlande auf „Über 60,5 Tore“

Im Schnitt fielen in den direkten Duellen zwischen Norwegen und den Niederlanden knapp 62 Tore.

Norwegen konnte in 5 der letzten 6 Spiele gegen die Niederlande mindestens 33 Treffer erzielen

Die Niederlande erzielten in den ersten 4 Spielen im Turnier im Schnitt 31,5 Tore.

Norwegen - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzt 5 Spiele Norwegen: 32:37 Portugal (N), 27:28 Slowenien (N), 26:26 Färöer (N), 31:21 Polen (N), 23:28 Ägypten (H).

Letzte 5 Spiele Niederlande: 27:39 Dänemark (N), 28:29 Schweden (N) 36:20 Bosnien-Herzegowina (N), 34:29 Georgien (N), 18:32 Dänemark (A).

Letzte Spiele Norwegen vs. Niederlande: 38:35 (H), 33:37 (H), 27:26 (N), 40:29 (H), 36:29 (H).

Dänemark vs Schweden Prognose: Wer gewinnt das absolute Topspiel?

Auf dem Papier sind die Schweden eine der besten Handballmannschaften der Geschichte und sammelten vier Weltmeistertitel und fünf Europameistertitel ein. Die Dänen sind zweimaliger Europameister, konnten jedoch zuletzt drei Weltmeistertitel in Folge feiern und gehen in diesem absoluten Top-Spiel im Welthandball als Favorit auf die Platte.

Im laufenden Turnier gaben sich beide Teams noch keine Blöße und gewannen alle Spiele. Insgesamt stehen die beiden Teams auch bei den erzielten Toren auf den ersten beiden Plätzen, wobei die Dänen mit knapp 35 Toren pro Partie im Schnitt bei einer enorm starken Effizienz von 74 Prozent das Maß aller Dinge sind. Der Gegner aus Schweden kommt auf 32 Tore pro Partie bei einer Wurfquote von 69,6 Prozent.

In den letzten fünf direkten Duellen wechselten sich die beiden Teams jeweils mit Siegen ab. Die letzte Partie konnten die Dänen mit 37:31 deutlich gewinnen, somit wäre nun wieder ein Sieg für den Rekord-Europameister aus Schweden an der Reihe. Ob dies gelingt, darf ob der enorm starken Leistung der Dänen im laufenden Wettbewerb jedoch angezweifelt werden, eine ganz enge Kiste dürfte es jedoch dennoch werden. Im Schnitt fielen in den 25 Duellen zwischen den beiden Großmächten im internationalen Handballgeschäft übrigens 56 Tore.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Schweden mit HC +3,5″ mit einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Dänemark vs Schweden auf „Sieg Schweden mit HC +3,5″

Die Schweden konnten 2 der letzten 4 Spiele gegen Dänemark gewinnen.

Die Schweden erzielen in den direkten Duellen gegen Dänemark im Schnitt nur 1,8 Tore weniger als der Gegner.

Die Torhüter beider Teams stellen die 2 besten Fangquoten mit knapp 40 Prozent.

Dänemark - Schweden Statistik & Bilanz: