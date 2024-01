Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 20.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 20.01.2024 lauten: Die Kroaten konnten ihre starke Gruppenphase nicht mit einem Sieg gegen die favorisierten Franzosen krönen und verloren in einem unterhaltsamen Spiel am Ende knapp. Gegen Ungarn, das seinerseits dem Überraschungsteam aus Österreich unterlagen, sehen wir die Perkovac-Auswahl in unserem Wett Tipp heute jedoch im Vorteil.

Am 11. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zum Duell zwischen Frankreich und Island. Während für die Franzosen seit dem Sieg gegen Deutschland alles nach Plan läuft, konnten die Isländer noch keinen Punkt in der Hauptrunden-Gruppe 1 sammeln.

Im Abendspiel kommt es dann zum „Brüderduell“ zwischen Deutschland und Österreich, in dem die deutsche Auswahl zwar als Favorit gelten dürfte, jedoch keinesfalls den Fehler begehen sollte, die Mannen von Trainer Ales Pajovic zu unterschätzen.

Ungarn vs Kroatien Prognose: Reicht die starke Offensive der Kroaten aus?

Es ist schon etwas unglücklich gelaufen für die Handball Nationalmannschaft aus Kroatien! Mit 32,5 erzielten Treffern im Schnitt pro Partie stellen die Kroaten die drittbeste Offensive des Turniers und agieren dabei mit einer Wurfquote von über 72 Prozent äußerst effizient, stehen jedoch trotzdem mit nur einem Punkt in der Tabelle ihrer Hauptrunden Gruppe auf dem vorletzten Platz und konnten bisher nur einen Punkt sammeln.

Die Ungarn ihrerseits konnten immerhin schon zwei Punkte aus der Gruppenphase mitnehmen, verloren ihr Auftaktspiel gegen Österreich jedoch ebenfalls knapp mit 29:30. Vor allem die Torhüter der Ungarn spielten bisher nicht das beste Turnier, so kam Stammkeeper Palasics gegen Österreich nur auf eine schwache Fangquote von 20 Prozent.

Sollte man gegen die wurfgewaltigen Kroaten eine Chance haben wollen, muss in diesem Bereich definitiv eine Steigerung her. Im letzten Spiel konnten die Ungarn immerhin ihre Turnover-Rate etwas unterbieten und warfen das Spielgerät nur sechs Mal weg, über das gesamte Turnier gesehen wurde der Ball im Schnitt 10,5 Mal dem Gegner geschenkt. Die Kroaten stehen dem kommenden Gegner in diesem Bereich jedoch in nichts nach und werfen die Kugel sogar im Schnitt pro Spiel elf Mal weg.

Dass wir die Kroaten im kommenden Spiel in der Favoriten-Rolle sehen, wird von einem Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams gestützt. Insgesamt gewann Ungarn in 19 Begegnungen nur fünf Mal und verlor drei der letzten vier Spiele. Bei diesen Siegen erzielte Kroatien immer mindestens 30 Tore. Wir erwarten auch in der anstehenden Partie ein ähnliches Ergebnis.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Kroatien auf „Sieg Kroatien mit HC -2,5″

Kroatien hatte mit Spanien und Frankreich schon 2 Top Teams vor der Brust und zeigte in beiden Spielen eine gute Leistung.

Die Kroaten stehen bei der Wurf-Effizienz auf dem 2. Platz im Wettbewerbsvergleich.

Rechtsaußen Mario Sostaric kommt bei 21 erzielten Treffern auf eine absurde Erfolgsquote von über 95 Prozent und traf bisher nur einen Versuch nicht ins Tor.



Ungarn - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 29:30 Österreich (N), 33:25 Island (N), 28:27 Serbien (N), 26:24 Montenegro (N), 25:26 Tschechien (H).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 32:34 Frankreich (N), 31:25 Rumänien (N), 28:28 Österreich (N), 39:29 Spanien (N), 32:26 Slowenien (H).

Letzte Spiele Ungarn vs. Kroatien: 26:22 (H), 27:31 (A), 28:31 (N), 26:30 (A), 20:18 (H).



Frankreich vs Island Prognose: Die Franzosen sind zu abgezockt!

Die Franzosen fanden nach einem etwas holprigen Start ins Turnier zuletzt wieder zu alter Stärke und führen ihre Hauptrunden-Gruppe mit vier Zählern an. Dass der „Equipe Tricolore“ jedoch vor allem in der Defensive beizukommen ist, zeigten nicht zuletzt die beiden Spiele gegen Deutschland und Kroatien, in denen jeweils über 30 Gegentreffer verkraftet werden mussten.

Dass beide Partien am Ende jedoch knapp gewonnen werden konnten, spricht hingegen für die Offensive der Franzosen und die enorme Erfahrung im Kader des dreimaligen Europameisters. Das Team von Trainer Guillaume Gille feuerte bisher die meisten Bälle auf das gegnerische Tor ab, konnte dabei jedoch mit einer Effizienz von 63 Prozent nicht vollends überzeugen.

So bleibt der Eindruck, dass die Franzosen zwar stark, jedoch schlagbar daherkommen, sollte der Gegner eine gute Wurfauswahl und Effizienz an den Tag legen. Dass der kommende Gegner aus Island dies schaffen wird, scheint ob der bisher gezeigten Leistungen im Turnier mehr als fraglich. Die Wurf-Effizienz des Weltranglisten-Zehnten ist mit 57,5 Prozent die mit Abstand schlechteste aller verbliebenen Teams.

Frankreich konnte zudem vier der letzten fünf Partien gegen eine isländische Auswahl gewinnen. Hoffnung macht dem Team von Trainer Gudjonsson der Sieg der Isländer im letzten Aufeinandertreffen bei der vergangenen EM, als man die Franzosen bei 21 Toren halten konnte und mit acht Treffern Vorsprung gewann.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Island auf „Sieg Frankreich mit HC -3,5″

Frankreich erzielte in Spielen gegen Island im Schnitt 3 Tore mehr als der Gegner.

Frankreichs Wurfquote liegt 5 Prozent höher als jene der Isländer.

Frankreich erzielte in den letzten 10 Spielen im Schnitt 35,3 Tore.



Frankreich - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 34:32 Kroatien (N), 33:30 Deutschland (A) 26:26 Schweiz (A), 39:29 Nordmazedonien (H), 37:28 Brasilien (H).

Letzte 5 Spiele Island: 24:26 Deutschland (A), 25:33 Ungarn (N), 31:30 Montenegro (N), 27:27 Serbien (N), 37:30 Österreich (A).

Letzte Spiele Frankreich vs. Island: 21:29 (N), 28:26 (N), 31:22 (N), 28:26 (A), 31:25 (N).



Deutschland vs Österreich Prognose: Gelingt den Österreichern die Sensation gegen den Nachbarn?

Erst zwei Mal konnte eine österreichische Handball-Nationalmannschaft in den letzten 30 Jahren gegen Deutschland gewinnen, 2008 und 2014 im Rahmen von Freundschaftsspielen. In den letzten 14 Begegnungen inklusive Testspiele setzte es zwölf Niederlagen, bei einem Sieg und einer Punkteteilung. Die Vorzeichen für die Österreicher könnten also vor dem zweiten Hauptrunden-Spiel gegen Deutschland deutlich besser sein, wären da nicht die bisher gezeigten Leistungen im Verlauf des Wettbewerbs, die nur mit dem Prädikat „stark“ versehen werden können.

Die Österreicher sind weiterhin ungeschlagen im Turnierverlauf und mussten derweil schon gegen drei Nationen antreten, die in der EHF-Rangliste unter den Top 8 zu finden sind. Gegen Ungarn konnte im letzten Spiel ein knapper Sieg eingetütet werden, sodass die Auswahl von Trainer Ales Pajovic mit drei Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe steht und somit aktuell auf Halbfinal-Kurs ist.

Gegen Deutschland muss jedoch im Abendspiel wieder eine starke Leistung gezeigt werden, sollten die Österreicher das „Bruderduell“ für sich entscheiden wollen. Viel wird darauf ankommen, ob die österreichische Defensive den Wirkungskreis vom deutschen Top-Star Juri Knorr eindämmen kann, der die Torjägerliste im Turnier mit 31 Treffern anführt.

Im Schnitt fielen in den Spielen von Österreich im laufenden Turnier 59,0 und in den Spielen der Deutschen 56,5 Tore. In den direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Nationen konnte Deutschland im Schnitt knapp über 30 Tore erzielen, während Österreich durchschnittlich nur auf etwas unter 25 Zähler kam.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Österreich auf „Sieg Deutschland mit HC -3,5″

Deutschland gewann die letzten sieben Partien gegen Österreich mit mindestens vier Toren Vorsprung.

Die Deutschen erzielten in den letzten vier Spielen gegen Österreich mindestens 34 Treffer.

Deutschland gewann die bisherigen zwei Duelle gegen Österreich bei einer Europameisterschaft mit im Schnitt 8,5 Toren Vorsprung.



Deutschland - Österreich Statistik & Bilanz: