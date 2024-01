Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 21.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 21.01.2024 lauten: Weltmeister Dänemark thront mit 3:0-Siegen an der Spitze der Hauptrunden-Gruppe II und kann Norwegens Träume vom Halbfinale beenden. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute ein torreiches Aufeinandertreffen.