Handball EM Tipps heute - Experten Tipps für den 23.01.2024

Unsere Handball EM Sportwetten Tipps am 23.01.2024 lauten: Die beiden Top-Plätze der Hauptrunden-Gruppe 2 stehen fest. Mit Dänemark und Schweden konnten sich die beiden Favoriten durchsetzen und stehen sicher im Halbfinale. Slowenien und Portugal müssen noch um den Einzug ins Spiel um Platz 5 kämpfen, während es für Norwegen und die Niederlande nur noch um die goldene Ananas geht.

Am 13. Tag der Handball EM 2024 kommt es ab 15:30 Uhr zum Duell zwischen den Niederlanden und Portugal. Die Portugiesen können ihre stabile Leistung in diesem Turnier mit dem Einzug ins Spiel um Platz 5 krönen. Auch Slowenien hat noch Chancen, muss jedoch im zweiten Spiel des Tages zumindest einen Punkt gegen Dänemark holen.

Am Abend kommt es dann zum Duell zwischen Schweden und Norwegen. Was vom Namen her nach einem absoluten Kracher im internationalen Handball-Geschäft klingt, hat für den weiteren Turnierverlauf keinerlei Bedeutung mehr.

Niederlande vs Portugal Prognose: Kann die starke Offensive der Portugiesen wieder überzeugen?

Portugal fordert die Niederlande! Was im Fußball nach einem Duell zwischen zwei absoluten Top-Nationen klingt, ist bei der laufenden Handball-EM ein Duell zweier Außenseiter, die jedoch durchaus Positives aus dem Turnier mitnehmen können. Portugal könnte noch ins Spiel um Platz 5 einziehen und somit die beste EM der Historie feiern.

Die Niederländer konnten derweil teilweise mit starkem Offensivspiel überzeugen, mussten im Laufe des Wettbewerbs jedoch zwei bittere verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Die zweite Qualifikation für die Hauptrunde in Folge kann jedoch absolut auch als Erfolg gesehen werden. So sollten die Niederländer in ihrem letzten Spiel des Wettbewerbs mit erhobenem Haupt aufs Spielfeld treten können.

Im Schnitt erzielten die Portugiesen in den sechs Spielen des Turniers bisher knapp 32 Tore pro Partie und lagen mit einer Wurf-Effizienz von 63 Prozent knapp über dem Durchschnitt. Dabei schossen die Männer von Trainer Paulo Pereira aus allen Rohren und kamen auf die meisten Wurf-Versuche aller Teams im Wettbewerb.

Die Niederländer erzielten mit 191 Toren exakt genau gleich viele wie der kommende Gegner aus Portugal, kommen jedoch aufgrund einer etwas besseren Wurfauswahl auf eine starke Wurfquote von 66,6 Prozent, die Platz 4 unter allen verbliebenen Teams bedeutet.

Unser Handball EM Tipp heute: „Sieg Portugal mit HC -1,5″ mit einer Quote von 1,75 bei Betano!

Darum tippen wir bei Niederlande vs Portugal auf „Sieg Portugal mit HC -1,5″

Die Portugiesen können mit einem Sieg noch ins Spiel um Platz 5 einziehen.

Die Niederländer begehen mit im Schnitt 10,8 die meisten Turnover aller Teams im Turnier pro Partie

Portugal gewann das letzte Duell mit den Niederlanden mit 7 Toren Vorsprung.



Niederlande - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 34:37 (A) Slowenien, 32:35 (A) Norwegen, 27:39 (A) Dänemark, 28:29 (A) Schweden, 36:20 (A) Bosnien-Herzegowina.

Letzte 5 Spiele Portugal: 33:40 (A) Schweden, 33:30 (A) Slowenien, 37:32 (A) Norwegen, 27:37 (A) Dänemark, 30:27 (A) Tschechien.

Letzte Spiele Niederlande vs. Portugal : 28:35 (H), 33:30 (A), 32:31 (H), 24:36 (A).



Norwegen vs Schweden Prognose: Versöhnlicher Abschluss für Norwegen?

Die norwegischen Fans und Verantwortlichen dürften bitter enttäuscht sein! Die Leistungen während der EM waren teilweise schwach und das vorzeitige Ausscheiden während der Hauptrunde am Ende keine große Überraschung mehr. Schon in der Vorrunde sah man zum Beispiel beim Remis gegen den absoluten Underdog Färöer nicht wie ein Mitfavorit des Wettbewerbs aus.

Gegen Dänemark setzte es im vergangenen Spiel eine deutliche Niederlage und somit das Aus im laufenden Turnier. Auch für die Schweden geht es in der folgenden Partie um nichts mehr, mit einem Sieg gegen Portugal konnte der zweite Platz der Gruppe gesichert werden.

Die schwedische Auswahl musste sich bisher nur gegen den Weltranglisten-Ersten aus Dänemark geschlagen geben und kommt auf das zweitbeste Torverhältnis aller Teams der Hauptrunde mit +13. Im Schnitt erzielten die Mannen von Trainer Glenn Solberg 32,5 Tore pro Partie bei einer starken Effizienz von 70 Prozent. Im Vergleich kommen die Norweger auf 29,1 Tore im Schnitt bei einer Wurfquote von 61,8 Prozent.

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 58,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Norwegen vs Schweden auf „Über 58,5 Tore“

Während es zwischen Schweden und Norwegen auch immer ums Prestige geht, dürfte der Einsatz in der Defensive nicht von höchster Intensität geprägt sein.

Schweden konnte in 5 der letzten 9 Spiele mindestens 40 Tore erzielen.

In den 4 Spielen der Norweger die für die Hauptrunde zählen, fielen im Schnitt 60,75 Treffer.



Norwegen - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 23:29 (H) Dänemark, 35:32 (H) Niederlande, 32:37 (H) Portugal, 27:28 (H) Slowenien, 26:26 (A) Färöer.

Letzte 5 Spiele Schweden: 40:33 (H) Portugal 27:28 (A) Dänemark, 28:22 (A) Slowenien, 29:28 Niederlande (H), 42:26 (A) Georgien.

Letzte Spiele Norwegen vs. Schweden: 23:24 (A), 26:26 (H), 23:20 (H), 33:27 (A), 35:26 (H).



Slowenien vs Dänemark Prognose: Kann dieses Dänemark-Team überhaupt verlieren?

Die Dänen spielen Handball wie von einem anderen Stern. Mit sechs Siegen pflügte der Triple-Weltmeister im Turnierverlauf durch das Teilnehmerfeld und sicherte sich locker den Einzug ins Halbfinale. Dabei erzielte Dänemark im Schnitt 32,6 Tore, bei einer enorm starken Wurfquote von 73,4 Prozent - natürlich Platz 1 im Wettbewerbsvergleich.

Die Slowenen konnten nach einer starken Gruppenphase mit drei Siegen im Verlauf der Hauptrunde nur noch einen weiteren Sieg sammeln und stehen mit vier Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle. Sollten die Portugiesen nicht gewinnen, wäre bei einem Sieg gegen Dänemark der Einzug ins Spiel um Platz 5 sicher.

Dass dies gegen den Weltranglisten-Ersten jedoch eine Mammutaufgabe werden dürfte, zeigt nicht zuletzt deren absurde Serie von nunmehr 27 Spielen in Folge ohne Niederlage. Auch der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams spricht nicht wirklich für einen Erfolg der Slowenen, so konnte in elf Spielen nur ein Remis bei zehn Niederlagen gesammelt werden.

Unser Handball EM Tipp heute: „Über 60,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Oddset!

Darum tippen wir bei Slowenien vs Dänemark auf „Über 60,5 Tore“

Dänemark erzielte gegen Slowenien bisher im Schnitt 33,4 Tore pro Partie.

Beide Teams erzielten im Turnierverlauf durchschnittlich über 30 Tore pro Partie.

Mathias Gidsel erzielte bisher im Schnitt 7 Treffer pro Partie mit einer Wurfquote von 84 Prozent.



Slowenien - Dänemark Statistik & Bilanz: