Hanfmann - Lopez Tipp, Prognose & Quoten | ATP Mallorca

Unser Hanfmann - Lopez Tipp zum ATP 250 Mallorca Spiel lautet: Yannick Hanfmann möchte auf Rasen erstmals eine Runde der letzten Vier erreichen. Die Chancen stehen dafür im Viertelfinale gegen Feliciano Lopez gar nicht schlecht.

Beim ATP-250-Turnier auf Mallorca bekam es die deutsche Nummer 3 Yannick Hanfmann am Mittwoch mit Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas zu tun. Als Weltranglisten-Fünfter war der Grieche auf der Baleareninsel auch an Nummer 1 gesetzt. Doch der Karlsruher bestätigte seine gute Form in dieser Saison und sorgte mit einem 6:4, 3:6 und 6:2 für eine Überraschung.

Nun will der deutsche Profi noch mehr. Im Viertelfinale am späten Donnerstagnachmittag gegen Feliciano Lopez (ATP Nr. 634) ist der 31-Jährige der klare Favorit. Auch wir trauen Hanfmann den Sieg zu und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet die Wette „Sieg Hanfmann -1,5 Games“.

Darum tippen wir bei Hanfmann vs Lopez auf „Sieg Hanfmann -1,5 Games“:

Yannick Hanfmann spielt das beste Jahr seiner Karriere

Der Deutsche steht in der Weltrangliste 586 Plätze vor seinem Gegner

Lopez ist noch ohne Sieg gegen den Karlsruher

Hanfmann vs Lopez Quoten Analyse:

Der Blick auf die Weltrangliste ist eindeutig. Yannick Hanfmann ist durch seine gute Saison erstmals unter die Top 50 des ATP-Rankings geklettert. Feliciano Lopez lässt dagegen seine Karriere ausklingen und wird nur noch auf Rang 634 geführt.

So ist der Deutsche für die Buchmacher für Tennis Wetten bei der Hanfmann vs Lopez Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,43 der klare Favorit. Für einen Erfolg des Lokalmatadoren gibt es dagegen Quoten im Schnitt von 2,76.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hanfmann vs Lopez Prognose: Beendet Hanfmann die Karriere von Lopez?

Yannick Hanfmann konnte den großen Favoriten Stefanos Tsitsipas am Mittwoch gleich mit einem frühen Break überraschen und zog auch danach sein Spiel konsequent durch. 36 von 45 Punkten nach seinem ersten Aufschlag konnte der Deutsche für sich entscheiden. Damit besiegte der Karlsruher erstmals einen Spieler aus den Top 5. Schon beim ATP-Masters in Madrid im Mai hatte der 31-Jährige Siege gegen den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz und den Weltranglisten-Sechsten Andrey Rublev feiern können.

Damit steht Hanfmann zum zwölften Mal auf der ATP-Tour im Viertelfinale, zum ersten Mal nicht auf Sand. Die Bilanz der deutschen Nummer 3 steht in diesem Jahr bei 16 Siegen und neun Niederlagen. Eigentlich fühlt sich Hanfmann auf Sand am wohlsten und erreichte bei den French Open 2023 erstmals die zweite Runde. Doch auch in der vergangenen Woche reichte es auf Gras in Halle immerhin fürs Achtelfinale. Dort war nach einem 6:7, 3:6 gegen Andrey Rublev (ATP Nr. 7) aber Endstation.

Feliciano Lopez spielt schon seit 1997 auf der Tour. Er gewann in seiner Karriere sieben ATP-Einzeltitel, darunter vier auf Rasen. Im März 2015 hatte der Spanier mit Rang 12 seine beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht. Im Frühjahr 2023 gab der Mann aus Toledo bekannt, dass er mit dem Turnier auf Mallorca seine Karriere beenden wird. Da der 41-Jährige inzwischen in der Weltrangliste weit abgerutscht ist, bekam er für das Event eine Wildcard. Lopez hatte erst Ende Februar sein erstes Turnier in der Saison 2023 gespielt.

Nach einem Erstrunden-Sieg gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 77) in Acapulco in zwei Sätzen folgten fünf Pleiten in Serie, darunter auch in der ersten Runde in Stuttgart oder in der Quali für den Queen‘s Club. Erst beim Turnier auf Mallorca kehrte der Spanier wieder in die Erfolgsspur zurück. In Runde 1 gab es ein 6:3, 7:5 gegen Max Purcell (ATP. Nr. 62). Im Duell mit Jordan Thompson (ATP Nr. 71) benötigte der Spanier im Achtelfinale beim 7:6, 1:6, 6:3 dann drei Sätze.

Hanfmann - Lopez Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hanfmann: 2:1 Tsitsipas, 2:0 Cachin, 0:2 Rublev, 2:1 Wessels, 0:3 Cerundolo

Letzte 5 Spiele Lopez: 2:1 Thompson, 2:0 Purcell, 1:2 Rinderknech, 0:2 Watanuki, 1:2 Goffin

Letztes Spiel Hanfmann vs Lopez: 2:1

Die Wege beider Spieler kreuzten sich bisher einmal. Im Achtelfinale von Gstaad 2017 setzte sich Hanfmann auf Sand mit 7:6, 3:6 und 6:1 durch.

Unser Hanfmann - Lopez Tipp: Sieg Hanfmann -1,5 Games

Feliciano Lopez kann immer noch ausgezeichnet Tennis spielen. Das bewies er in den ersten zwei Runden seines Abschiedsturniers. Nun ist der Lokalmatador der älteste Viertelfinalist auf der ATP-Tour seit Jimmy Connors im Jahr 1995. Auf jeden Fall wartet auf Yannick Hanfmann eine harte Nuss. Am Ende trauen wir dem Deutschen aber den Sieg zu und entscheiden uns sogar für eine Handicapwette. Denn wer Tsitsipas besiegt, muss sich auch nicht vor Lopez fürchten.